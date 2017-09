SPD malocht für bestes Schlechtergebnis seit 1949

Wahl-Qualen: Großmaul Martin Schulz zeigt sich so realitätsfern wie die gesamte Arbeiter-Verräter-Partei bereits seit Jahrzehnten. Das beeindruckt die Realität allerdings nicht im geringsten. Der bisherige Negativrekord der SPD, seit der Errichtung der Bananenrepublik im Jahre 1949, stammt aus dem Jahre 2009. Hier mehr Zahlenmaterial dazu: Ergebnisse der Bundestagswahlen (1949-2013) … [Wahlrecht]. In dem denkwürdigen Jahr konnte die Partei bei der Bundestagswahl sage und schreibe glatte 23 Prozentpunkte abräumen. Nach der vorherigen Verkohlung Deutschlands, markierte diese Wahl-Wende das Ende der sozialen Schröderung der Republik.

Da Deutschland offensichtlich noch nicht hinreichend genug ausgemerkelt ist, Merkel braucht dafür zwingend noch eine vierte Amtszeit, darf die SPD aller Voraussicht nach einen weiteren Negativrekorde aufstellen. Dabei gilt es die 23 Prozent abermals nachhaltig zu unterbieten. Neuerliche Erhebungen zu dem Thema legen nahe, dass dieses Unterfangen der SPD mit dem 100 Prozent Schulz locker gelingen kann. Aktuelle Umfrage ♦️ ARD-“Deutschlandtrend”: Schulz droht historisches Wahldebakel … [Locus]. Jetzt ist es hochgradig unschön, wenn ein so mächtiges Medium, namens LOCUS das Wort “Debakel” in den Mund nimmt und mit der SPD in Verbindung bringt. Damit ist die feierlichen Stimmung unter dem Dorf-Schulzen von Würselen überhaupt nicht aufzuwerten.

Obgleich die SPD an dieser Stelle noch ein wenig Honig saugen kann, wird das garantiert nicht die Rettung sein: Plakate im Wahlkampf ♦️ “Echt misslungen”: Bei einem CDU-Plakat kommt dem PR-Profi das Grauen … [Locus]. “Das Grauen” übermannt den Ø-Wähler inzwischen bei fast allen Parteien, die bislang im Bundestag schmarotzen. Der allgemeinen Politikverdrossenheit der (Wut)Bürger kann man mit einer gesteigerten Borniertheit der etablierten Parteien locker entgegentreten. Die Realitätsferne ist also kein ausschließliches Markenzeichen der SPD, wenngleich unter Martin Schulz besonders ausgeprägt.

Da wir inzwischen längst wissen, dass der Martin Schulz für das beste Schlechtergebnis der SPD einstehen muss, können wir heute das Betrübsgeheimnis lüften. Seine Belohnung dafür hat er nämlich schon im Vorweg bekommen. Er wurde bereits weit vor der Wahl zur EU-weggelobt. Normalerweise gilt, solche Belobigungsposten gibt es erst nach getaner Schande. Wahrscheinlich wollte die SPD hier mal völlig neue Akzente für ihre Schwachmaten setzen. Sollte das nicht ausreichen, für die große Verantwortung beim Arbeiter-Verrat und der gierige Martin Nachschlag einfordern, kann er jetzt womöglich bis zu seiner Rente zur UN abkommandiert werden.

GroKo-Deals-Tränen und Schlechtergebnis

Selbstverständlich muss er jetzt noch bis zum 24. September diesen Jahres durchhalten. Das fällt dem Karnevalsclown gar nicht schwer. Mit dieser humoresken Einlage beabsichtigt er die fesche Hells Angela offensichtlich zu seinem Tanzmariechen zu machen: Bundestagswahl ♦️ Schulz bietet Merkel Vizekanzlerschaft an … [FAZ net rum]. Nach der berichteten Situation ist zur Zeit unklar wie das Angebot tatsächlich zu werten ist. Was allerdings niemand glaubt, ist, dass Schulz der Merkel die Vizekanzlerschaft angeboten hat. Sprich, das Schulz in der nächsten großen Koalition den Vizekanzler mimt. Wahrscheinlich hat er es tatsächlich so gemeint wie es gesagt hat und verdünnisiert sich dann nach der Wahl, da sowieso niemand mehr den Deppen sehen kann. Er dürfte ähnlich gelungen wie schnell in Vergessenheit geraten … wie sein SPD-KaKa-Vorgänger Steinbrück.

Die Chancen stehen optimal, dass unter dem SPD-National-Eiligen “Martin Loser Schulz” das beste Schlechtergebnis in der Geschichte der Nachkriegs-SPD eingefahren wird. Einzig bedauerlich daran ist, dass Angela Merkel am meisten davon profitieren wird. Der gemeine Wahl-Depp mag sich getrost einmal fragen, was für einen Unterschied es macht, von Angela Merkel oder Martin Schulz vera®scht zu werden. Immerhin werden beide Genannten dafür sorgen, dass er auch weiterhin verarscht wird. Dabei ist es völlig gleichgültig ob er zur Wahl geht (weil er stets das Falsche wählt), zuhause bleibt oder schreiend in der Republik umherirrt. Das politische System hat gut vorgesorgt, dass Wählers Stimme nie wirklich zählt. Dass die Wahlen ein Placebo bleiben, mit dem man lediglich dem Bürger Kosten und alle Folgen plausibel überstülpt. Unterdessen die Politikerkaste auch nach ihrem Abgang dem Wohlfahrtsstaat frönt, der gerade für die Gemeinheit schon als demontiert gilt.