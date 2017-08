Rom und die Wiedereinführung der Gladiatorenkämpfe

Bad Ballerburg: Lange Zeit galt es als stark verpönt so brutale Meuchelspielchen öffentlich aufzuführen. Solches zu unterlassen nannte man mal “kultiviert“, aber auch das unterliegt wie alles andere der sogenannten “Mode”. Dank der gelebten “Bereicherungskultur”, insbesondere in Italien, gehört diese Zurückhaltung inzwischen der Vergangenheit an. Ganz im Gegenteil, man pflegt inzwischen einen viel offeneren Umgang mit Gewalt. Das Spektakel muss sich nicht zwangsläufig auf das Kolosseum oder ähnliche vorbereitete Versammlungsstätten beschränken.

Nein, heute geht das alles im Wege von “Freestyle” und “libertärer Gutmenschlichkeit” fast überall und sehr viel geschmeidiger. Zumindest da wo die “Kämper” gerade Bock dazu haben oder man sie intelligent genug zur Aktivität anstachelt. Selbstverständlich wird in den Medien etwas anders darüber berichtet, sowie hier: Migranten liefern sich Straßenschlacht mit Polizei … [Krone]. Natürlich braucht das alles eine gehörige Portion Trainingseinheiten und die lesen sich dann so: Bürgerkriegsähnliche Zustände in Süditalien – deutsche Medien schweigen … [Zuwanderung]. Am geplanten Ergebnis ändert das allerdings nicht sonderlich viel.

Das bedauerliche an diesen neuartigen Gladiatorenkämpfen ist eine ungleiche Ausstattung der Kontrahenten. Da hat man nicht gut vorgesorgt. Wobei Löwen, Tiger und anderes Raubgetier bislang noch nicht zum Einsatz kam. Ersatzweise gibt es heute große eherne, “vierrädrige Wasserspeier“, denen dabei eine ähnliche Funktion zukommt wie früher den Fleischfressern. Hinsichtlich der Schilde bleibt scheinbar alles beim Alten, wobei die eine Seite aber keine vernünftigen Schilde bekommt und dann improvisieren muss. Nach einer bisherigen Lagereinschätzung dürften diese Gladiatorenkämpfe nicht nur in “Römischen Reich” eine goldene Zukunft haben. Wie schon in der Antike, dürfte auch bei der Neuauflage dieser Modeerscheinung Rom die entscheidende Vorreiterrolle zukommen.

Sinn und Zweck der Spiele

In dieser Angelegenheit sind wir sehr gut beraten, wenn wir die historischen Wurzeln solcher Spielarten nochmal etwas näher unter die Lupe nehmen. Die Parallelen zu den neuzeitlichen Gladiatorenkämpfen sind schlicht unübersehbar. Lassen wir uns nicht von der aktualisierten Technik und dem ungewöhnlichen Schauplatz blenden. Früher dienten diese blutigen Spiele der Unterhaltung, vornehmlich zur Belustigung der Herrschaft. Um parallel für Ruhe beim Fußvolk zu sorgen (Brot & Spiele), durften diese dann im Kolosseum logischerweise bei den Spielen zuschauen und so die klangliche wie auch emotionale Kulisse für die Herrschaft verstärken. Nur das Organisieren als auch das Bestimmen über Leben und Tod oblag damals wie heute den Potentaten.

Übertragen wir das alles mal wertfrei auf die heutige Massen-Nutzmenschhaltung, sind die Ziele im Großen und Ganzen dieselben wie schon vor tausenden von Jahren. Es geht darum die Masse insgesamt beschäftigt und gefügig zu halten. Dabei ist es völlig egal, welche Gruppen sich ab und an den Schädel einschlagen. Hier muss man den Unterhaltungswert für die Zuschauer vor der Glotze mit einpreisen, um auch die zu emotionalisieren. An dieser Stelle kann sich die Herrschaft wieder gütig hervortun und alsbald bei passender Gelegenheit ihr großes Herz zeigen … mal den Daumen heben oder senken. Man muss es sicher nicht extra erwähnen, dass sie selbst alles nur zu diesem Zweck organisiert haben. Dafür wird eigens die Migranten-Fibel … [YouTube] in Afrika verteilt, um diese vielen Fachkräfte auch nachhaltig zu motivieren, ebenfalls zu diesem Zweck nach Europa anzureisen.

Bewusstwerdung gegen inszenierte Spiele

Dieser Sachverhalt ist ziemlich verkürzt dargestellt, aber am Ende geht es tatsächlich nur darum. Europa war gerade auf dem Weg der “Bewusstwerdung“, in Anlehnung an seine Dichter und Denker, die es übrigens in ganz Europa gab. Das ganze gepaart mit einem allgemeinen Wohlstand. Die jetzt zu erzeugenden Umstände werden genau das alles verhindern und wenig Ruhe lassen für diese Entwicklungsrichtung, weil sie garantiert der Herrschaft und dem jetzigen System gefährlich werden würde. Stattdessen kümmern wir uns bald wieder klassisch um den nackten Überlebenskampf … gut geplant und inszeniert.

Das nennt man intelligente Bewirtschaftung der “Human-Ressources“. Da gehört durchaus so ein blutiges Schauspiel dazu, damit niemand Verdacht schöpft und fleißig weiter bei seiner sozialen Ader gepackt werden kann. Schließlich muss der gemeine Europäer (nicht die Herrschaft) wegen seiner vielen Exzesse und Eroberungskriege schon noch sein schlechtes Gewissen behalten. Das setzt sich fort bis zur heutigen Plünderung und Ausbeutung der Entwicklungsländer. Genau das ist die gut organisierte Eintrittskarte für die benötigten, frischen Gladiatoren. Und wer den Überlegungen der Herrschaft folgen möchte, der kann schon mal die Vokabel Flüchtling vergessen und stilvoll durch Siedler oder Resettlement ersetzen. Nur gut, das dieses Fremdwort die wenigsten Leute hier kapieren. Auch die mussten sich einst wie die Gladiatoren gegen die Ureinwohner durchsetzen. Die Geschichte wiederholt sich. Aber das wird Mutti uns bestimmt erst nach der Wahl genauer erläutern. Und wie immer … alles nur Verschwörungstheorie.