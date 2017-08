Trump: Panzer und Granatwerfer gegen Verbrecher

Land off the Free: Die USA machen unter Donald Trump sehr große Fortschritte bei der Verbrechensbekämpfung. Vor allem bekommt die Polizei endlich wieder die richtige Bewaffnung, die sie zur Erreichung der verordneten Ziele benötigt. Bestimmt soll das auf Verbrecher abschreckend wirken und das wird es wohl auch, wenn die Polizei künftig mit Granatwerfer, Maschinengewehr und Panzer auf Verbrecherjagd geht. Natürlich ist das eher Beleg für das grenzenlose Vertrauen des Präsidenten in die Polizei der USA. Sonst würde er der den Gesetzeshütern das Kriegsgerät nicht zurückgeben, welches Barack Obama eben dieser Truppe genommen hat.

Und tatsächlich, der smarte Obama hat der Polizei einfach ihre Quellen beim Militär dichtgemacht. Was für eine Gemeinheit: Obama to ban military weapons sent to local police departments … [MSNBC]. Mit der allfälligen Wiederbewaffnung erfüllt Trump jetzt angeblich ein Wahlkampfversprechen, wie man hört. Die Angst muss groß gewesen sein, dass es mit dem kleineren Kaliber ins Auge geht. Sehr viele seiner Zusagen bezogen sich vornehmlich auf die Revision von Obama-Entscheidungen zu diesem Thema. Dies ist eine davon.

Interessanterweise sprechen Beteiligte inzwischen von einer Maßnahme, die sicherstellen soll, dass die Polizei “die lebensrettende Ausrüstung” bekommt, die sie braucht, um ihren Job zu machen. Das sagte US-Justizminister Jeff Sessions, der sich ohne die großen Kaliber ernstliche Sorgen um die öffentliche Sicherheit machte. Das lässt im Umkehrschluss stark darauf schließen, dass das US-Militär in den letzten Jahrzehnten auch nur lebensrettend in Afghanistan, Irak, Libyen und ein wenig verdeckt in Syrien unterwegs war. Da können wir uns doch freuen, dass diese erzkonservativen Trump-Junta zumindest den orwell’schen Neusprech bereits intus hat. Das erleichtert die positive Zuordnung seiner Handlungen ungemein.

Im Normalfall wird der unverständige Europäer nunmehr leicht verängstigt hinterfragen, warum die amerikanische Polizei Kriegsgerät für den regulären Betrieb benötigt. Hier weiß man noch mehr dazu: Trump revidiert Obama-Anordnung ♦️ US-Polizei darf sich wieder mit Militärwaffen ausrüsten … [SpeiGel auf Linie]. Natürlich ist die Frage ein wenig unlauter, denn auch die Ausrüstung der europäischen Polizei wird merkelig schwerer. Daraus können wir messerscharf ableiten, dass es bis zu einem gewissen Grade auch eine gemeinsame Entwicklung der USA und Europas, nebst vieler weiterer Staaten in Sachen Sicherheit (Unterdrückung) gibt.

In Vorbereitung auf die eine “Weltregierung“, Verschwörungstheoretiker reden hier gerne von der NWO, macht das alles sehr viel Sinn. Wenn wir erst einmal ein vereinter Planet sind, quasi eine Nation, dann kann es doch keine Kriege mehr geben! Und wo es keine Kriege mehr gibt, braucht man auch kein Militär mehr. In dem Fall kann die Polizei sogar sämtliches Militärgerät vorbehaltlos übernehmen, damit es nicht verrostet.

Was wird sich mit dem großen Kaliber ändern?

Bedauerlicherweise heißt das nicht, dass Mord und Totschlag nunmehr auf diesem Planeten ein Ende fänden. Zwar wäre es hochgradig unverständlich, würde sich das Volk untereinander bekriegen, aber vielleicht gibt es dann genügend A®schlöcher, gegen die das Volk gerne einmal aufstehen möchte. Aha, und schon sind wir bei der Aufstandsbekämpfung. Ja, das ist Sache der Polizei und dafür braucht man schon mal schweres Gerät, um der tobenden Masse Herr zu werden. Natürlich nur, wie oben bereits erwähnt, um Leben zu retten. Vermutlich das, der korrupten Führer.

O.k., dann nennt man das vielleicht, wie jetzt in Syrien, einfach Bürgerkrieg. Irgendeine der Gruppierungen müsste dann allerdings von Außerirdischen unterstützt und bewaffnet werden. Schließlich fallen die Amerikaner für den Job diesmal aus. Sie sind dann bestimmt immer noch die Guten, auch wenn sie sich gerade gemeinsam mit den großen Kalibern gegenseitig von der Straße pusten. So richtig zum Lachen ist diese Entwicklung freilich nicht, weil es bestimmt genügend Befehlshaber gibt, die am Ende das Zeugs im zivilen Bereich bedenkenlos gegen das eigene Volk einsetzen … sonst bestünde keine Veranlassung es zu beschaffen. Bestimmt macht die Angelegenheit noch von sich reden, wie mit den erwähnten Rüstungsgütern dann exzessiv Leben zu retten sind.