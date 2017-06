Wahlen sind soviel mehr als reines Glücksspiel

BRDigung: Gerade Großbritannien führt uns wieder einmal eindrucksvoll vor Augen, wie eine gut gelenkte und orchestrierte Demokratie funktionieren kann. Gerade nach dem BREXIT musste in irgendeiner Weise noch eine Bestrafungsaktion erfolgen. Durch die nunmehr eingetretene Unregierbarkeit könnte dieser Aspekt realisiert worden sein, was die Briten selbst eher nicht wollten. Darüber hinaus haben die Briten ohnehin ein recht anachronistisches Wahlsystem, welches mehr an Glücksspiel und den legendären Abba Song: “The Winner takes it all“, erinnert. Wobei allein das Thema für sich genommen ein weiterführendes wäre.

Meistens ist es so, dass sich die Wahlergebnisse hart an den zuvor erarbeiteten und propagierten Umfrageergebnissen zu orientieren haben. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so kann man schnell mit wenig unauffälliger Manipulation nachhelfen, sodass es am Ende keinerlei bösartige Überraschungen gibt. Solange also die amtlichen Vorhersagen und die Ergebnisse halbwegs übereinstimmen, wird niemand Verdacht schöpfen und die Wahlen können als ordentlich und geregelt zu den Akten gelegt werden. Wahlmanipulation ist auch in Deutschland eher die Regel als die Ausnahme, das belegt die zuvor verlinkte Studie von zwei Wissenschaftlern die dem Thema nachgegangen sind.

Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen die Wahl in Großbritannien unter der Rubrik Glücksspiel durchzuziehen. Das wäre in diesem Zusammenhang erheblich ehrlicher gewesen. Gerade die Briten sind sehr affin was Glücksspiel anbelangt. Vermutlich hätten sie so an der Wahl auch erheblich mehr Freude gehabt, als sie es heute haben. Über Art und Umfang der Manipulation bei den Wahlen in Großbritannien ist uns aktuell leider noch nichts bekannt. Dazu werden wir vielleicht in einigen Jahren auch entsprechende wissenschaftliche Arbeiten übermittelt bekommen.

Jetzt haben die Briten gerade wieder ihre Mordsgaudi gehabt, aber auch wir Deutschen sind in diesem Jahr einmal mehr mit von der Partie, was das Wahlspektakel anbelangt. Der Michel darf sich im September aus der Riege der Parteien eine aussuchen und dazu noch eine|n Schwachmat|in aus seinem Wahlkreis, die|den er vermutlich nicht einmal kennt. Am Wahltag, dem 24. September 2017 gleicht Deutschland dann einem riesigen Freudenhaus, Hauptsache der Unterhaltungswert stimmt. Das Ergebnis dürfte den meisten Wählern ohnehin schon bekannt sein. Zur Vorbereitung besagten Polit-Spektakels steigen unsere politischen Glücksritter zu Berlin, die Parteien, voll aufs Gaspedal. Sie geben bei dieser Wahl-Show alles für uns. In diesem Jahr besteht das Schauspiel vornehmlich darin, dass sich der Martin Schulz nach Leibeskräften aufreiben darf und die Angela Merkel nirgends in Erscheinung tritt … um ja keine Negativschlagzeilen zu produzieren. Das dürfte für ihren Sieg ausreichend sein.

Die Bank gewinnt immer (mit Merkel)

Dafür kennen wir bereits heute das Ergebnis der Ausspielung vom 24. September 2017 … Verzeihung … der Wahl muss es natürlich heißen. Beim Probebetrieb des Wahlautomaten haben wir ein Foto gemacht, siehe die rechte Abbildung. Seltsamerweise konnte man an dem Gerät drücken und daddeln was man wollte, das amtliche Ergebnis war stets dasselbe. Nur außer der Wertung gab es mal andere Symbole auf der Siegerlinie. Das zeugt von einer guten und soliden Programmierung! Da gibt es gar nichts zu kritisieren. Darin waren sich auch die großen Parteien zuvor schon einig, sie wollten in diesem Jahr nichts dem Zufall überlassen.

Dem Deutschen gegenüber sind und bleiben das logischerweise gut geplante Zufallsergebnisse, völlig frei von Manipulation und somit im engeren Sinne Glücksspiel in Reinkultur. Wäre es anders, müsste ja niemand zur Wahl gehen und das wiederum wäre ziemlich blamabel. Also freuen wir uns alle zusammen auf den Großen Tag im September und begrüßen dann, wie rein zufällig nach der Wahl, Mutti als die große Siegerin der in diesem Jahr ausgefallenen Wrestling-Show. Wie es aussieht lebt die Demokratie tatsächlich davon, dass man die Manipulation und die Lobby nicht erkennt. Da ist ein blecherner Glücksspielautomat schon um einiges ehrlicher, gelle. Oben im Bild, die neue|alte Kanzlerin nebst Vize als Gruppenfoto auf einem Bild.