Die Misere muss sich an Ruanda orientieren

Kiga-Li-Tzchen: Das ist eine ziemlich harte Nummer in Sachen innere Sicherheit. Angesichts des bei uns zunehmenden Staatsterrors, ein brandheißes Thema übrigens, welches sogar unseren Innenminister nicht kalt lassen darf. Die Deutschen gelten als äußerst lernfähig, manchmal jedenfalls, wenn sie Bock darauf haben. De Misere sagt man nach, dass er schon noch ordentlich Bock hat auch weiterhin an seinem Sessel zu kleben. Deshalb ist es angeraten, dass sich Deutschland nun hochoffiziell etwas Nachhilfeunterricht zu diesem Komplex in Ruanda erteilen lässt. Immerhin sind die dort inzwischen um Klassen besser, was neidlos anzuerkennen ist.

Einer neueren Erhebung des Weltwirtschaftsforums zufolge, liegt Ruanda nämlich in puncto Sicherheit gut und gerne 42 Plätze vor Deutschland. Noch konkreter, Ruanda rangiert weltweit auf Platz 9 und Deutschland derweil auf Platz 51. Hier kann man die besagte Liste einsehen: Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 ♦️ Ranking … [Weltwirtschaftsforum]. Deshalb ist es auch nicht prinzipiell verkehrt, wenn man BRD mit Blick auf diese abenteuerlichen Zustände, heute korrekt mit Bananen-Republik Deutschland übersetzt. Wer in Sachen Sicherheit nach Ruanda rangiert, der hat eine solche Bezeichnung redlich verdient.

Um das Bild auch weiter ruandisch rund erscheinen zu lassen, wollen wir niemandem die anstehenden Trends in diesem Dilemma verschweigen. Demnach hat Ruanda … [Wikipedia] respektable Chancen noch einen bedeutend besseren Platz zu erklimmen, wohingegen für Deutschland ein enormes Abstiegspotential in Aussicht steht. Die Hauptursache hierfür könnte bereits Peter Scholl-Latour vor Jahrzehnten vorhergesagt haben, was allerdings vehement von unser Regierung geleugnet werden wird:

„Wer halb Kalkutta aufnimmt,

hilft nicht etwa Kalkutta,

sondern wird selbst zu Kalkutta!“

Zumindest wird ihm dieses Zitat zugeschrieben. Man muss es auch nicht ganz so penibel auf Kalkutta beziehen. Transponiert man das auf die “ganze Welt“, dann wird Deutschland jetzt eben die ganze Welt. Das Blöde daran ist nur, dass dieser Angleichungsprozess mit einem massiven “Abstieg” verbunden ist, exakt so wie es die zuvor erwähnte Liste des Weltwirtschaftsforums in Sachen Tourismus und Sicherheit bereits mustergültig abbildet. Genau hier scheint es immer noch zu viele uneinsichtige Deutsche zu geben, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen diese Entwicklung wehren.

Auch hier kommen wir wieder ganz schnell bei unserer Bundesregierung und den anstehenden Planungen raus. Selbst hierzu hat sich “Bundesmutti Merkel” schon vor Jahren geäußert und weise Worte versprüht. Sie verhieß den Deutschen, dass diese kein Anrecht auf ewige Demokratie und Freiheit und so’n Zeugs hätten (bitte hier entlang) … [Youtube]. Bei Merkels “Denke” lässt sich das analog auf Wohlstand, Frieden und Sicherheit übertragen. Das sie diese Umstände allerdings schon so schnell ändern will, konnte ja niemand ahnen. So setzt die Bundesregierung darauf, dass all diese unschönen Vorgänge im sogenannten “Heisenbergschen Nebel” mit der nötigen “Unschärfe” verborgen bleiben mögen. Nicht ganz fair, aber ähnlich wie die Umverteilung von unten nach oben, lediglich zum Wohle der Allgemeinheit.

Christliche Werte verpflichten auch Atheisten

Wie es aussieht, hat der Pastorenhaushalt, dem die Merkel entstammt, knallharte Spuren in ihrer Psyche hinterlassen. Nach aktuellen Erkenntnissen scheint sie bemüht zu sein, für alle Deutschen die Gott-Gleichheit anzustreben. Letzteres bedauerlicherweise in einem gewissen Dissens zu den Betroffenen, die teils andere Lebensplanungen hatten. Den Unwillen vieler Deutscher jetzt “ganze Welt” zu werden, substituiert sie mit ihrem christlichen Verständnis und entscheidet in eben diesem Bewusstsein allein über das Schicksal aller und nicht nur der Unwilligen. Nach der christlichen Lehre sollte es also für die Deutschen eine Ehre und Lehre sein, endlich mal stellvertretend für die ganze Welt ans Kreuz gehen zu dürfen. Bei diesem Thema weiß sie erstaunlicherweise sogar die ganzen Atheisten, Linken und Grünen hinter sich, wenngleich diese Klientel das Spektakel eher unter dem Label “Gutmenschlichkeit” mittragen wollen.

De facto gibt es also gar nichts zu beklagen. Alles ist vollständig im Plan und Deutschland wird endlich die “ganze Welt“, wie es Scholl-Latour prognostizierte. Das ist bitte keinesfalls zu verwechseln mit einer anderen Leitlinie, die mit dem Dritten Reich zusammen untergegangen ist und da lautete: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“. Jetzt müssen wir als Nation lediglich noch unsere Nachbarn, die Polen, Ungarn und anderen vormaligen Ostblockstaaten für diese überaus christliche Idee begeistern, mit uns gemeinsam einen auf Jesus zu machen. An der nötigen Gläubigkeit sollte es doch den Katholikern nicht mangeln? Alles andere wäre wohl reichlich egoistisch und steht gerade den Deutschen nicht sonderlich gut zu Gesicht. Statt der Welt wieder einmal die “Deu†sche Fratze” zu zeigen, können wir uns jetzt besser verstärkt um die tragfähige Mitte am Kreuz bemühen, damit es bei dieser gewaltigen (Selbst)Aufgabe nicht unter der enormen Last zusammenbricht und so die Zeremonie verdirbt. Wer weiß, vielleicht kann uns Ruanda auch hierzu noch etwas lehren.