Erdogans tollkühner Putsch nach dem Putsch

Anne-Karre: Ob nun vom Erdo-Clan oder vom Erdo-Khan die Rede ist, da kann man sich kaum mehr vergreifen. Soweit hat es Recep Tayyip Erdoğan zusammen mit seiner AKP schon gebracht. Da drängen sich gewisse Parallelen zur Machtergreifung von 1933 in Hitler-Deutschland auf. Wobei völlig unklar ist, ob nicht im Jahre 1933 erheblich weniger manipuliert wurde, als nunmehr in der Türkei. Es ist an der Zeit, für diese Vorkommnisse den Begriff “Erdogan-Türkei” im neuzeitlichen Sprachgebrauch fest zu verankern.

Bislang sieht alles danach aus, als würde Erdogan tatsächlich diese Nummer (mit der Machtergreifung), unabhängig von jedweder Kritik und gegen alle Einwände durchziehen. Anlass genug sich zu diesem Zweck schon mal um stilvolle Trauerkarten zu bemühen, die man anlässlich der Beerdigung der Restfragmente der türkischen Demokratie und als Ausdruck aufrechter Anteilnahme, an alle türkischen Vertretungen versenden kann. Dafür spricht wohl auch, dass man in der offiziellen Erdogan-Türkei bemüht ist, diesen Vorgang so gut es geht zu ignorieren, wenigstens aber krass herunterzuspielen. Erdogan kommt weiterhin der Umstand zugute, das Rest-Europa gerade massiv mit Frankreich und sich selbst ganz ordentlich beschäftigt ist. Mithin ist die “Weltöffentlichkeit” gerade mit wichtigeren Dingen befasst.

Art und Umfang der Manipulationen zum in Rede stehenden Referendum sind an dieser Stelle wunderbar zusammengetragen: Türkei: So wurde das Referendum manipulie … [Heise]. Sicher, man muss das mit der Demokratie auch nicht gar zu ernst nehmen, denn es gibt noch viel subtilere Methoden eine Demokratie ordentlich zu konterkarieren. In der Türkei ist das alles jetzt ziemlich plump aber offensichtlich vor sich gegangen. Sofern Erdogan die juristischen Schaltstellen bereits im Vorweg auskömmlich manipuliert hat, wird er sicher mit dieser Tour durchkommen. Es ist davon auszugehen, dass Leute, die hier ernstlich hätten intervenieren können, vom neuen Despoten längst im Gefängnis gut in Verwahrung gegeben wurden, wie es sich für eine angehende Diktatur gehört.

Ist die Machtergreifung ein Konter-Putsch

Natürlich gehört immer eine Riege von Getreuen dazu, um einen derartigen Coup erfolgreich durchzuziehen. Wie es aussieht, hat die AKP in diesem Zusammenhang die Rolle der damaligen NSDAP übernommen. In den kommenden Wochen und Monaten wird es vorrangig darum gehen, die jetzt noch verbliebenen Kritiker der Manipulationen mundtot zu machen. Ob man dafür vermehrt Terror machen muss oder ob ein wohlwollender Durchgriff auf die Presse schon ausreicht, das weiß nur der Erdo-Clan. Aber planlos ist da sicher nichts. Für die korrekte Aufklärung der erhobenen Vorwürfe gehen die Gelegenheiten rasch zur Neige. Eher wird man das Volk mit anderen bösartigen Ereignissen in Panik versetzen, bei denen sich Erdogan dann als guter Imperator und Retter gerieren kann.

Anders als der sogenannte Militärputsch im Juli 2016, ist diese Angelegenheit kein Putsch gegen die Regierung. Es ist ein faustdicker Putsch von Erdogans AKP-Klüngel-Verein gegen das gesamte Volk. Oder anders ausgedrückt, die totale Entmachtung des Volkes und Aushöhlung der Demokratie. Ein ausgewachsener Konter-Putsch, den niemand mehr leugnen kann. Grund genug sich jetzt bereits um die Trauerarbeit für das absehbare Unheil zu bemühen. Die Folgen solchen Handelns sind gerade den Deutschen zu gut in Erinnerung. Immerhin haben auch sie nach nach Hitler-Deutschland niemals die dem Souverän zustehende Macht zurückerhalten. Man lässt es lediglich im Wege der “Scheindemokratie” so aussehen (man höre dazu Wolfgang Schäuble), als hätte der Souverän noch irgendetwas zu vermelden. Hat er faktisch aber nicht. Auch die alle vier Jahre stattfindenden Placebo-Wahlen werden keine Besserung bei uns bewirken.