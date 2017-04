Bundesregierung will Bush und Obama vor Kriegsgericht sehen

Bad Ballerburg: Sicher, auf lange Sicht kann auch ein Friedensnobelpreis nicht vor der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen schützen. Der einzige Schutz, den die richtig großen Kriegsverbrecher bis zum letzten Atemzug genießen, ist der ihrer militärischen “Übermacht” in Verbindung mit einem Konsens innerhalb der Kriegsverbrechernation, ihre eigenen, hochdekorierten “schweren Jungs” eben nicht ans Messer zu liefern. Bestes Beispiel dafür ist Hitler-Deutschland. Da konnte man auch erst mit der “Siegerjustiz” anfangen die vermeintlich Verantwortlichen zu hängen, was vorher ein undurchführbares Unterfangen war.

Umso erstaunlicher ist es mit welcher Offenheit sich nunmehr die Bundesregierung an dieses Thema heranwagt. Das hätte man in dieser Zeit und schon gar nicht von der Merkel-Junta erwarten mögen. Auf der Homepage der Bundesregierung erscheint heute der verheißungsvolle Titel: Kriegsverbrechen müssen bestraft werden … [Bundesregierung.de]. Eine Weisheit im übrigen, die jeder Bundesbürger auch in den letzten Jahrzehnten bereits von ganzem Herzen unterschrieben hätte. Insoweit ist völlig unverständlich, vorher ausgerechnet in dieser Zeit der Sinneswandel kommen könnte. Ist das der Trump-Effekt? Was ist Angela Merkel jüngst widerfahren, dass sie und auch der kleine dicke Außen-Siggi so etwas fordern?

Zu früh Hoffnung geschöpft

Der vertiefende Blick in die Verlautbarung ist dann doch ziemlich ernüchternd. Im Wege der üblichen Doppelmoral wird dieses Verlangen zunächst nur am syrischen Präsidenten Baschar al Assad festgemacht. Gut, man muss auch der Bundesregierung zugestehen, dass sie in dieser Thematik zunächst noch ein wenig üben muss. Dafür ist es bestimmt gut sich zunächst “schwächere Kriegsverbrecher” auszusuchen. Da spielt es auch keine Rolle ob die Kriegsverbrechen bewiesen sind oder nicht, wichtig ist der Schrei nach Gerechtigkeit, Vergeltung und anschließender Hinrichtung. Die Massenmedien versuchen immer noch ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem sie jedem Bericht zum Thema mit dem Wort “mutmaßlich” kontaminieren, danach aber stets nur noch von Assads Kriegsverbrechen reden.

War die Bundesregierung auf ihrer Homepage etwa nur ein wenig zu optimistisch bei der Formulierung der Überschrift? Letzteres wird die wahrscheinlichere Lösung des Rätsels sein. Warum sollte ausgerechnet die Merkel-Junta die Ahndung von Kriegsverbrechen der besten Freunde fordern? Das ist doch widersinnig. Vorsorglich haben wir das Beweisstück hier nochmals gesichert, bevor es dort korrigiert oder entwendet wird. Ob nun der Überfall auf Afghanistan, den Irak oder auch der konsortiale Übergriff auf Libyen … alles verträgt sich nicht so wirklich mit dem theoretischen Völkerrecht. Dazu muss man wissen, dass das Völkerrecht natürlich nicht für die USA gilt, außer sie können Rechte für sich daraus ableiten. Ansonsten gilt generell das Recht der USA, also das des Stärkeren oder auch das sogenannte Faustrecht. So hängt der Hammer. Infolgedessen sind die Ereignisse aus Vietnam (Agent Orange), abgereichertes Uran (DU-Munition) auf dem Balkan, im Irak und neuerdings auch in Syrien, natürlich keine Kriegsverbrechen sondern lediglich “humanitäre Interventionen“.

Das Ende ist wieder der Anfang

Damit knüpfen wir nahtlos an den ersten Absatz (letzter Satz) dieser Notiz an und können feststellen, dass die Siegerjustiz auch hier erst beginnen kann, sofern das US-Imperium zerbröselt ist. Das aktuelle Handeln von Donald Trump deutet nicht viel Gutes an. Mit etwas Glück kann der impulsive und unregulierbare Trump zum ersten Kriegsverbrecher dieser großartigen Kriegsverbrechernation heranreifen, der auch tatsächlich mal zur Rechenschaft gezogen wird. Gerade sein neuerlicher Sinneswandel in Sachen Syrien macht große Hoffnung auf einen viel größeren Konflikt, der dann wieder Abermillionen das Leben kostet. Natürlich auch nur für die gute und gerechte Sache. Dabei ist zur Stunde nicht einmal geklärt, ob das neuerlich zum Einsatz gekommene Giftgas nicht doch noch aus der Charge stammt, welche mit Genehmigung der Hillary Clinton in die Region expediert wurde, um das Überqueren von roten Linien überhaupt erst zu ermöglichen. Will der Trump jetzt etwa die Früchte der Clinton-Saat abernten?

Nichtsdestotrotz ist die Bundesregierung natürlich auf einem sehr guten Weg, wenn sie die Bestrafung von Kriegsverbrechen so nachdrücklich einfordert. Damit bedient sie erstmals stramm populistische Vorstellungen. Ob das ein Wahlkampfmanöver der Merkel ist? Sie muss sich jetzt lediglich noch etwas weiter öffnen und unparteiischer bei der Beurteilung solcher Gräuel werden. Sie kann nicht einfach in gute und schlechte Gräuel unterteilen, wie es bislang üblich ist. Es hat sogar für den normalverstandsbegabten Menschen ein giftiges “Geschmäckle“, wenn die Regierung weiterhin versucht einen Korb voller Äpfel in Äpfel und Birnen unterteilen zu wollen. Diese neue Form der Ehrlichkeit bedarf noch der Übung. Wäre schade, wenn diese Einsicht erst nach dem Zusammenbruch des US-Imperiums käme. Dann folgte womöglich die unangenehme Frage nach der “Mittäterschaft“, für die Ramstein bereits heute ein großartiges Symbol ist.