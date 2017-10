EU erwägt Ausstellung von Terrouristenvisa

Bad Ballerburg: Also, wer blickt denn da überhaupt noch durch? Es ist ein großer Brei der immer wieder mit unterschiedlichen Etiketten versehen über uns hereinbricht. Ob wir jetzt über Kriegs- oder Wirtschaftsflüchtlinge, Migranten, Siedler oder massenhaft geduldete Illegale reden. Irgendwie dreht sich da immer alles im Kreise. Und in demselben Kreis sollen sich auch die Terroristen drehen, die in dieser Masse mit ins Land strömen oder zumindest unerkannt bereits reingeschwappt sind. Letztere, die Terror-Touristen, sind ein Personenkreis von besonderem Interesse. Aus Sicht bestimmter Dienste sind gerade das die VIPs.

Und weil das so ist, wird es höchste Zeit, dass die EU endlich Terrouristen-Visa erteilt und den ganzen Terror-Komplex endlich einmal korrekt ordnet. Was sollten auch die Terroristen dagegen haben? Meistens lassen sie ja sowieso ihre Ausweisdokumente am Tatort liegen. Man vermutet, damit Allah den Deppen nach vollbrachter Tat auch gesichert die 72-jährige Jungfrau auf den Hals hetzen kann. Das ist ja bekanntlich der Lohn, auf den die Bauchweggürtelträger für ihre blutigen Dienste Anspruch erheben. Wäre es da nicht schön, wenn wir das alles jetzt in geordnete Bahnen bekämen?

Ein Terrouristenvisum hat vielerlei Vorzüge. Man kann diese Personengruppe von Anbeginn an in einer extra Datenbank führen. Somit ist die Truppe viel besser zu überwachen und wenn man ihnen noch ein kostenloses Handy in die Hand drückt, sind Sie jederzeit überall bestens zu orten. Da hätte es eine Panne wie mit dem Anis Amri nicht gegeben. Den hätten wir noch locker in Deutschland erschießen können. So mussten die Italiener den mit Verspätung wegräumen. Damit kann man generell die Terrorverdächtigen viel schneller durchforsten, weil es eben alles korrekt akkreditierte Terroristen sind. Ausweislich des rechten Wahl-Plakates, hat sich allerdings die PARTEI bereits im Wahlkampf total gegen die Erteilung von Terrouristen Visa ausgesprochen.

Vor allem wäre so niemand von den Terroristen mehr gezwungen seine Ausweisdokumente am Tatort zurückzulassen. Einige Fragmente von ihm würden völlig zur Identifikation reichen. Mit den verbesserten Vorarbeiten, bestens noch eine Gegenprobe, wären die Ermittlungsdienste in der Lage entsprechende Vollzugsmeldungen an “Allah” zu machen, damit der wiederum die Sache mit der 72-jährigen Jungfrau regelt. Garantiert ließen sich sogar die Sozialkosten für die Terroristen erheblich senken, die bislang überwiegend über Hartz-IV gespeist werden müssen. Hierfür darf man getrost die üppigen Rechnungen an Saudi-Arabien und andere reiche arabische Nationen schicken. Jene, die regelmäßig an dem Terror hier bei uns interessiert sind und zum Ausgleich dafür den Bau von Moscheen bezahlen.

Ordnung muss sein, zumindest in Deutschland

Kommen wir zurück auf die deutsche Gründlichkeit und die legendäre Ordnung hier im Lande. Es ist äußerst sinnvoll, auch den Visums-Terroristen klarzumachen, dass sowas bei uns generell nur auf Antrag und mit vorheriger Genehmigung stattfinden kann. Man müsste also diesen Brüdern eindringlich klarmachen, dass ungenehmigte Terrorakte doppelt strafbar sind, auch der offizielle Entzug der 72-jährigen Jungfrau sollte dabei kein Tabu mehr sein. So sind dann zu bestimmten Anlässen die Terror-Genehmigungen einfach mal zu verweigern, um vielleicht mal ein paar terrorfreie Tage für die, “die schon länger hier leben” herauszuschinden. Selbst eine religiös motivierte Terror-Weihnachtsruhe käme damit in realistische Reichweite.

In jedem Fall macht diese Neuregelung sehr viel Sinn. So hätte beispielsweise dieser Spezialist auch schon mit einem entsprechenden Visum einreisen können: Louvre-Angreifer offenbar mit Touristenvisum eingereist … [FAZ]. Vielleicht ist es auch der zunehmenden Lese-Rechtschreibschwäche unserer Beamten geschuldet, die oftmals nicht zwischen Touristen und Terroristen unterscheiden können. Umso wichtiger ist nunmehr die knallharte Ausformulierung und Umsetzung eines Terrouristenvisums.