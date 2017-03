Wenn der Euro kracht, sind die Populisten schuld

Großes Bangemachen: Passend zur anstehenden Wahl in Frankreich muss noch ordentlich die Angst vorm “Schwarzen Mann” in Rest-Europa geschürt werden. Allen voran, wie könnte es anders sein, tun sich hier die “Augsteiner Lausbuben” hervor. Sie reüssieren schon mal über die große Pleite, sollten beispielsweise in Frankreich die Populisten an die Macht kommen. Das die große Pleite ohnehin ansteht, muss ja nicht gesondert erwähnt werden. Wichtig ist doch nur, bereits heute die korrekten Schuldzuweisungen für das Dilemma vorzeigen zu können.

Abgesehen davon ist es sinnvoll, sich nicht durch eine falsch verwendete Begrifflichkeit in die Irre führen zu lassen. Wenn also der pseudolinke bzw. pseudodemokratische SPD-Schulz dem Volk nach dem Maul redet, dann ist er unstreitig ein Populist. Leider wird der Begriff zunehmend für rechtslastige Gesinnung missbraucht, was schlicht falsch ist, weil Populismus von Haus aus rein gar nichts mit einer politischen Richtung zu tun hat. Vielleicht möchte man dem Pöbel aber auch nur suggerieren, dass er es mit Schmuddelkram zu tun hat, sobald ihm wer nach dem Mund redet.

Zurück zum irren Zerrbild welches hier gespiegelt ward: Möglicher Euro-Austritt Frankreichs ♦︎ “De facto wäre das ein Staatsbankrott” … [SpeiGel auf Linie]. Dort lässt der Spiegel den Christoph Pauly raushängen, der in dem Beitrag fulminant den Finanz-Crash-Teufel an die Wand malen darf. Egal wer sich jetzt zuerst am Euro vergreift, sei es der Geert Wilders aus Käseland oder die wüste Marine Le Pen aus Froschfresserland.

Der nicht kommunizierte Zweck des Euro

Peinlich wäre nur, wenn der Euro schon vorher platzt. Letztlich dient der Euro nur einem einzigen Zweck. Einer beschleunigten Umverteilung von unten nach oben. Das funktioniert nachweislich und nachhaltig. Es geht um nicht weniger als die Vergmeinschaftung der Euro-Schulden, sodass die reicheren Nord-Länder nachher für die armen Schlucker-Länder die Zeche zu bezahlen haben. Die Pfründe des Nordens wären ohne dieses Konstrukt für die Finanzmafia nicht zu knacken gewesen. Jetzt ist es ein Leichtes. Die Banken müssen stets nur “Solidarität” schreien, dann kommen alle Steuerzahler gerannt sie zu erretten. Immerhin scheint “Bankenrettung” die soziale Aufgabe dieses Jahrhunderts zu sein.

Nur weil der Euro ein großes historisches Projekt ist, muss man ja nicht zwanghaft daran festhalten. Zumal, wenn es ein nachweislich schlechtes Projekt ist, welches auf Dauer mehr Probleme bereitet als es löst. Das Kernproblem der zwangsverheirateten Euroländer wurde bisher niemals gelöst (war auch nicht die Absicht), sondern nur aktiv und massiv verschleiert. Es ist die ungleiche Leistungsfähigkeit der beteiligten Volkswirtschaften. Aber schön, dass uns der Mainstream, hier vertreten durch den Spiegel, schon mal drauf vorbereitet, das lediglich die Populisten für das Scheitern des Projekts Euro die Verantwortung tragen. Ob die Propaganda gut oder schlecht war, wird sich daran festmachen, wieviele Leute am Ende die realen Sachverhalte für den Zusammenbruch des Euro noch benennen können.