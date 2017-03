Bis 2050 mehr wertvolles Plastik als ungenießbarer Fisch in den Ozeanen

Fi-Shit: Der Umbau der Ozeane in kostbare Wertstoffspeicher der bösonderen Art macht erkennbar gute Fortschritte. Mit etwas Glück und massivem Zutun durch Menschenhand, sollten die Ozeane bis 2050 mehr wertvolles Plastiktreibgut enthalten als ungenießbaren Fisch. Diese Entwicklung entspricht einer klassischen Win-Win-Situation, denn die Lebensbedingungen für Fisch aller Art werden ohnehin immer mieser in den Ozeanen. Da ist mittels Umbau zum großflächigen Wertstoffspeicher langfristig mehr Profit zu machen.

Die zuvor erwähnten rosigen Aussichten werden uns an dieser Stelle offeriert (englisch): More plastic than fish in oceans by 2050, report finds … [The Columbus Dispatch]. Da gilt es aus der Not eine Tugend zu machen. Abgesehen davon wissen wir auch, wie sehr wir auf wachsenden Profit angewiesen sind. Denn ohne Profit wäre dieses tolle System schon recht bald am Ende und niemand könnte sich mehr um die Vergiftung kommerzielle Nutzung der Ozeane kümmern.

Ergänzend kommt hinzu, dass wir sowieso bereits genügend Fakten geschaffen haben, den Fisch in den Ozeanen nachhaltig abzuschaffen. Einerseits hilft uns hierbei die totale Überfischung … [Wikipedia] und alles was wir damit nicht herausholen können, wird einfach langfristig vergiftet, sodass wir die Ressource Ozean nicht zwischen Fisch und Plastik aufteilen müssen. Letztlich bedrohen die Fischbestände auch das wertvolle, einzulagernde Plastik. Die Viecher halten das Zeugs, aus welchem Grunde auch immer, für Fischfutter und fressen sich damit einfach unerlaubt voll.

Neben Fukushima, welches im Pazifik für die notwendige, nukleare Fischfreiheit sorgt, haben wir bereits reichlich Atommüll rund um den Globus auf dem Meeresgrund verteilt. Langfristig garantieren diese strahlenden Altlasten nicht nur eine strahlende Zukunft sondern auch die absolute Fischfreiheit der Ozeane. Der Konflikt Fisch ./. Plastik wird sich demzufolge gar nicht mehr ergeben. Plastik wird der ökonomische Sieger sein. Hier noch ein wenig mehr zu den Vorzügen von Plastik in den Ozeanen … [Wikipedia].

Ideale und Ideologien

Weil vielen Menschen diese Thematik einfach viel zu suspekt ist, teils aus verständlichen Gründen auch viel zu dreckig, haben wir für das gute Gewissen natürlich noch die Klimareligion. Diese Ideologie ist soweit recht sauber, vor allem aber universell! Dass ausgerechnet der Grundbaustein des Lebens, CO 2 , so ein schlimmer Finger ist, hätte natürlich niemand gedacht. Ist aber so. Da hier die Verseuchung überwiegend durch die Natur direkt geschieht und auch weltweit einheitlich, bietet sich dieser Kult-Stoff idealerweise für einen ebenso universellen Ablasshandel mit der Menschheit an. Kaufen sie jetzt CO 2 Zertifikate für ein lupenreines Umwelt-Gewissen. Die ganzen übrigen, teils nicht einmal bekannten Umweltgifte, die durch die Industrie nicht minder massenhaft freigesetzt werden, können diesen Zweck einfach nicht leisten. Es wäre auch schlecht der Industrie hier Vorwürfe zu machen, da es grundlegenden Profitinteressen widerspräche. Die Natur hat sich noch nie über die an sie gerichteten Vorwürfe erbost.

Insoweit sind wir bestens beraten, bereits heute erstklassige Plastik-Bewirtschaftungskonzepte für die Ozeane zu entwickeln. Eine Herausforderung für unsere Universitäten, zumal sich Plastik derzeit vermehrt wie Sand am Meer. Ein Schwerpunkt bei der weltweiten Plastikoptimierung sollte sein, dass grundsätzlich nur noch schwimmendes Plastik in die Ozeane entlassen wird. Analog zum Atommüll bestünde sonst keinerlei Chance mehr das wertvolle Plastik jemals wieder aus den großen Tiefen zu bergen. Es wäre damit gänzlich verloren und damit ein absolutes Verlustgeschäft. Willkommen in der Welt des kommerziellen Plastik-Fisch … ist der nicht süß?

Plastikstrand von Vberger – Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link