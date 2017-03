Muharhar al-Erdoggafi schon jetzt im Gott-Modus

Anne Karre: Der Despot vom Bosporus entwickelt sich mit einer affenartigen Geschwindigkeit zur internationalen Witzfigur. Man könnte meinen, sein einstiger Liebling, der Adolf Hitler, hätte gerade zuvor das Lager gewechselt. Erdogans offen geäußerte Verzückung für den großen deutschen Führer, scheint einer neuen Besoffenheit gewichen zu sein. Jetzt werden alle Leute recht theatralisch als Nazis und Faschisten beschimpft, soweit sie sich seinen Wünschen widersetzen.

Allem Anschein nach ist er als großer Führer vom Bosporus bereist vorzeitig in den Gott-Modus übergegangen. Seine großmäulige Verhaltensweise kann er sich sogar leisten, weil er alle Kritiker einsperren lässt, die sich der vom ihm beabsichtigen Verfassungsänderung in den Weg stellen könnten. Vorzugsweise verschwinden für den Moment erst einmal unliebsame Multiplikatoren (Journalisten) von der Bildfläche, die sich kritisch mit dem Rückbau der Türkei zu einer Diktatur befassen.

Der offenkundige Realitätsverlust lässt allerdings nichts gutes ahnen. Als veritables NATO-Mitglied fördert man logischerweise den Terror. Die guten Verbindungen zum IS waren bereits langanhaltend Thema. Bis dahin befand er sich im Einklang mit den USA, Israel und auch Saudi-Arabien, die ausnahmslos alle irgendwie die Region rund um Syrien aufmischen möchten.

Allerdings verfolgen alle Aufmischer irgendwie andere Ziele in der Region. Erdogan, soweit es jetzt um sein neues osmanisches Großreich geht, wird spätestens nach dem Umbau der Türkei zur Diktatur auch die Kurden-Schlachtungen wieder massiv vorantreiben. Bei seinen Gebietsansprüchen Richtung Syrien und Irak stehen die andauernd im Weg.

Unterdessen können wir uns die weiteren, absehbaren Entgleisungen des Muharhar Erdoggafi noch bis zum 16. April 2017 reinziehen, also bis zur offiziellen Machtergreifung des Erdo-Khan in der Türkei. Schade eigentlich, dass er sich selbst sämtlicher Steigerungsmöglichkeiten hinsichtlich seiner edlen Beschimpfungen gegenüber den EU’lern schon beraubt hat. Das schmälert deutlich den Unterhaltungswert seiner kommenden Tragödien.

Alles nur Ablenkung?

Fernerhin darf getrost davon ausgegangen werden, dass unabhängig von den großen Ablenkungsscharmützeln mit der EU, innerhalb der Türkei bereits auskömmlich genug gesäubert wurde. Der erreichte Sauberkeitsgrad sollte unliebsame Überraschungen bei Auszählung der Stimmen nach der Volksabstimmung, für Erdogan und die AKP, zuverlässig verhindern. Mit etwas Glück wird die Türkei zur nächsten Erb-Diktatur in der Nachbarschaft.

Immerhin könnte der so in der Türkei erreichte Fortschritt alsbald zu einem anzuerkennenden Asylgrund in Europa werden. Damit hat besonders Deutschland größte Chancen den Hauptbrocken der flüchtenden Facharbeiter aus der Türkei abzubekommen, weil die hiesige soziale Abfederung für eine solche Übernahme sehr gut geeignet ist. In diesem Punkt hätte es sich wahrlich angeboten, tatsächlich die Visa-Freiheit mit der Türkei bereits verbindlich zu vereinbaren. So wird es den flüchtenden Türken wirklich nur unnötig schwer gemacht.

Diese Entwicklung spräche auch dafür, dass die wenig reproduktive Bevölkerung (die, die schön länger hier lebt), dann langfristig durch eine türkische statt einer arabischen ersetzt werden könnte. In 100 bis 150 Jahren wäre somit ein osmanisches Großreich von Syrien bis nach Spitzbergen denkbar, vermutlich unter der Führung von Erdogans Ur-Ur-Enkeln. Das ist eigentlich eine ziemlich geniale Strategie. So kann man gänzlich ohne Krieg, lediglich mit mächtig reproduktionsfreudigen “Osmanen” die halbe Welt erobern, die durch entsprechendes Asyl noch ihren Beitrag dazu leistet. Vielleicht ist der “Irre vom Bosporus” doch nicht ganz so irre, wie er sich im Moment gibt. Mal sehen wer zuletzt lacht … muharhar …