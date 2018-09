Merkel gestattet Seehofer letztmalig ihr Bettvorleger zu werden

Deutsch-Absurdistan: Die Spatzen haben passend zum Wochenbeginn allesamt ihre Plätze auf den Dachrinnen dieser Replik wieder eingenommen. Hier hört man sie lärmen: Merkel angeblich für Entlassung von Verfassungsschutz-Chef … [LOCUS]. Sie beginnen es lauthals von den Dächern herab zu pfeifen, dass man die Kleider der Kaiserin Kanzlerin doch sehen müsse. Demnach darf Horst Seehofer ein weiteres Mal Abbitte bei ihr leisten und hernach, wie gewohnt, als ihr Bettvorleger enden. Streitthema ist der gerade noch amtierende Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Der liegt der Merkel schwer im Magen. Sie hat übers Wochenende wohl keine andere Kur erfinden können. Sie muss die Interpretationshoheit über „Hetzjagden“ zurückgewinnen, sonst könnte ihre eigene Fassade mächtig bröckeln.

Damit genau das nicht passiert, muss sie jetzt aktiv werden. Im altbewährten SED-Stil, wird nun die Sache par ordre du mufti geregelt, damit die Staatsratsvorsitzenden bei ihrem nächsten Watschelgang nicht strauchelt. Bei ihren tollen neuen kaiserlichen Kleidern kann sie nie so genau wissen wo sie gerade hintritt. Wahrheit wird dabei zur unangenehmsten Nebensache der Welt. Die Glaubwürdigkeit der Königin als auch die CDU-Parteiräson stehen auf dem Spiel! So kann sich Merkel nicht von einem Experten den Lack abkratzen lassen. Politik ist um soviel universeller. Wenn da ein Fachmann seine Kompetenz überschreitet, indem er Tatsachen korrekt darstellt, die nicht dem Weltbild der Königin entsprechen, dann kann und darf die Konsequenz nicht ausbleiben. Sonst wäre ihre Herrschaft schnell vorüber.

Aus diesem Anlass wird sie Seehofer dem Wankelmütigen, dem Stehaufmännchen, heute oder morgen, vermutlich ein letztes Mal gestatten bei ihr Abbitte leisten zu dürfen. Er darf sich, entgegen seiner vorherigen Schwüre, von seinem Untergebenen Hans-Georg Maaßen distanzieren und ihn, wie in diesem Metier üblich, opfern. Schließlich möchte Seehofer doch die Legislatur über noch an Merkels Berliner Tafel verbleiben. Es ist so schön der Macht zu huldigen, da macht man sich immer wieder gerne zum Klops. Wer ein wenig mehr zu Merkels Werdegang und ihren exiquisiten Fähigkeiten erfahren möchte, der kann in diesem Vortrag fündig werden:

Klare Kante gegen alle Abweichler

Spätestens wenn wir das alles verinnerlicht haben, wird klar, warum das jetzt alles so ablaufen muss, wie es gerade für uns aufgeführt wird. Die EU lässt sich ohne Merkel nicht wirklich in eine DDR 2.0 verwandeln. Ohne ihre Kompetenz ist das Thema vollends zum Scheitern verurteilt. Wer hätte jemals geglaubt, dass das 1.000 jährige Reich einmal von Angela Merkel geprägt werden sollte. Immerhin haben wir davon jetzt schon gut 13 Jahre überstanden. Der letzte Versuch war ja bereits nach 12 Jahren beendet. Nunmehr wird es wohl höchste Zeit darüber zu befinden, dass Merkel unsere Königin auf Lebenszeit wird. Das kann man ganz wunderbar mit dem Abbau des Rechtstaates verbinden. Wie das richtig geht, schreibt hier Egon W. Kreutzer. Mit etwas Glück kann die CDU bei ihrem Ableben, Merkels Geist in irgendeine Flasche bannen oder sogar schon auf einem USB-Stick sichern. Besser wäre allerdings, die CDU würde das noch vorher tun.

Im Laufe des Tages müssen wir mit einem überraschten Seehofer rechnen. Den Geist aus Bayern, der wiederholt aufgeschreckt und nun über die den Maaßen überfällige Bücklinge vor der Kanzlerin vollführt. Königin Merkel wird diese Huldigungen mit einem liebreizenden „Basta“ goutieren und schon ist die „Bananen-Replik“ wieder in Ordnung. Wären da doch nur nicht die Landtagswahlen in Bayern. Da hat nämlich die AfD den Seehofer noch ganz mächtig bei den „ayern“. Deshalb muss er vorm Umfallen, zumindest noch für ein paar Minuten den Helden mimen. Ansonsten säuft ihm auch im Oktober seine geliebte CSU noch gänzlich ab.