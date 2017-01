Guter Journalismus muss die Gesellschaft spalten

BRDigung: Nur linkes Gedankengut, Globalismus, Genderbefreitheit und “wir haben uns alle lieb” (außer die Rechten) Ideologien können heute noch als erwünschte Grundhaltungen und Denkrichtungen zugelassen werden. Das schreibt die neue Toleranz so vor. Deshalb dreschen die Medien auch sofort, in noch viel toleranterer Weise auf alle Andersdenkenden ein, die irgendwie in den Ruch kommen könnten, auch nur theoretisch ein kleines Stück weiter rechts davon zu stehen. Allein unter diesem Aspekt bieten die Medien reichlich Denkstoff.

Und bitte stets daran denken, richtig guter Journalismus ist war aus sich selbst heraus weder wertend noch deutend. Er ist lediglich neutral schildernd und wertfrei dokumentierend. So jedenfalls konnte man früher einmal ganz grob den Begriff Journalismus umreißen. Dann stellen wir anhand der heutigen Tagespresse Tagesausbeute doch mal fest, ob und wie sehr sich der Journalismus im Wandel der Zeit gleich mit gewandelt hat. Mit etwas Glück können wir das relativ klar festhalten. Wir kaprizieren uns dazu ausschließlich auf ein Medium, welches bereits die Mutter von Schneewitchen über alles zu schätzen wusste, den SPIEGEL.

Beginnen wir an dieser Stelle mit der kleinen Lehrstunde. Völlig unabhängig davon, ob diese Kräfte demokratisch gewählt wurden oder nicht (sie wurden), handelt es sich also um Rechtspopulisten. Rechtspopulismus als solches ist aber in der heutigen Bedeutung nicht wirklich wertfrei. Sonst würden wir garantiert auch eine Menge mehr über Linkspopulismus vernehmen. Das kommt aber so nicht vor. Wenn eine Malu Dreyer von sich und der SPD auf dieser Veranstaltung behauptet, die Mitte der Gesellschaft zu sein, wo steht dann eigentlich eine eine sozialistische FDJ-Sekretärin namens Angela Merkel? Etwa links außen?

Ach ja, es war eine “Demonstration für die Freiheit, für den Zusammenhalt in unserem Land, für Weltoffenheit und Toleranz“, wie Malu Dreyer sagte. Nur eben ohne die Rechten und die Menschenmassen die jene wählten. Etwas korrekter betrachtet hätte man die Veranstaltung vielleicht doch besser als “Ausgrenzungsdemo” kennzeichnen sollen. Aber Ehrlichkeit stört hier jetzt. Wenn eines klar und deutlich nicht gewünscht war, dann Toleranz und Dialog. Das hat dort niemand gefordert, denn mit rechten Schmuddelkindern spielt man nicht. Der Spiegel tut in seiner Wortwahl das Seinige dazu, dass alles (links)populistisch korrekt unters Volk kommt.

Ist das nicht eine nette Vokabel? Nein, selbstverständlich ist die nicht wertend, garantiert ist die nur beschreibend. Für jedes Satiremagazin ideal, aber der Siegel greift halt zu. Jetzt mag der frisch ins Amt gekommene Präsident der USA auch noch ein stümperhafte Tänzer sein. Letztlich glänzt der Spiegel hier mit denselben Idealen, die er fortwährend dem frisch gebackenen Präsidenten vorhält: Respektlosigkeit. Was unterscheidet also den Spiegel in seiner Übelkeit von dem neuen amerikanischen Präsidenten? Nichts, sie sind gleichauf, aber auch das hat wieder nichts mit sauberem Journalismus zu tun.

Zur Tarnung gab es die erwähnte Überschrift nur auf der Hauptseite zu sehen, wenn man dem Link folgte wurde schnell die folgende Überschrift daraus: Amtseinführung: Eine Nacht zwischen Glamour und Protesten. Sprache ist ein scharfes Schwert. Dieselbe Veranstaltung unter Obama wäre niemals vom Spiegel so tituliert worden. Dass sind die kleinen Signale und Sticheleien für zwischendurch. Guter Journalismus halt, sofern der Spiegel nicht schon in die reine Klatsch-Sparte abgedriftet ist.

Was verheißt uns die Überschrift an dieser Stelle? Das der Donald Trump nicht ganz dicht sein kann, wenn schon ein armseliger Simultandolmetscher dabei Schweißausbrüche bekommt. Natürlich wird das ganze weiter unterlegt und noch einmal eindrucksvoll unter subjektiven Beweis gestellt, wie abgedreht der neuerliche US-amerikanische Präsident nun wirklich ist, hier der O-Ton des Schwitzenden:

Heikamp: Trump kann den Ruf eines guten Übersetzers völlig ruinieren, denn er widerspricht sich innerhalb kürzester Zeit immer wieder, sodass die Zuhörer denken müssen: ‘Was redet der Übersetzer da für einen Blödsinn?’ Das, was Trump vorträgt, steht außerdem in diametralem Gegensatz zu dem, was seine designierten Minister sagen, und er springt von einem Thema zum nächsten. Erst schimpft er, in der Pharmaindustrie säßen Mörder, im nächsten Moment geht es nahtlos um den Freihandel. Er ist total spontan assoziativ, völlig unberechenbar. Da muss man beim Übersetzen höllisch aufpassen.

FAZ-IT

Das war jetzt nur die Ausbeute eines Nachmittags mit dem kleinen Arbeitsschwerpunkt Rechtspopulismus. Zusammenfassend möchte man meinen, selbst wenn Dreiviertel der Bevölkerung rechtspopulistisch sind, sollte man unter keinen Umständen mit ihnen reden, weil der Rest der Gesellschaft nachweislich die Mehrheit darstellt und damit die Wahrheit für sich gepachtet hat. Auch meinungsfreiheitlich wird sich weder der Spiegel noch eines der anderen Propagandaorgane den Schneid abkaufen lassen.

Bei klarer Sicht auf die Dinge darf jeder begreifen, dass Spaltung das Thema des Jahres wird, und genau das muss der neu definierte, gute Journalismus zu Beginn des dritten Jahrtausends leisten können, so der Auftrag der Medien-Konzern-Eigner. Ergo sollten wir tunlichst vermeiden miteinander zu reden … sondern uns nach Kräften die Schädel einschlagen. Genauso brauchen wir das jetzt, denn sonst kriegen wir unseren sehnlichst und längst von diesen Medien herbeigeschriebenen Überwachungsstaat nicht mehr in der kürze der verbleibenden Zeit realisiert. Auch die Leidmedien müssten bei vermehrter Denktätigkeit im Volk grundlegend um ihre Existenz fürchten. Wer könnte so etwas “unwirtschaftliches und unsoziales” gegenüber den Meinungskonzernen nur wollen?

Übrigens, dieser Schmäh ist kein journalistischer Aufsatz, sondern eine klare Meinung, genau das was der Spiegel tagtäglich macht, aber eben nicht dranschreibt sondern als Journalismus etikettiert. Aber mit geringfügig aktiven Hirnzellen wären die etwas agileren Leser auch ohne diesen Hinweis schon noch darauf kommen.