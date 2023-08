Ukraine will EU bei Deindustrialisierung unterstützen

EU-EU-EU: Wir wissen alle um die Herzensangelegenheit der Grünen, um Deutschland mittels Deindustrialisierung zum „Sauberland Nr. 1“ des Planeten zu machen. Eine der Kernkomponenten ist es den CO2-Ausstoß zu verringern, sodass wir zumindest der Einbildung nach effektiv die Welt retten können und ergänzend ein wenig Luft schaffen für Länder wie China, die die zigfachen CO2-Freisetzungskapazitäten im gleichen Zeitraum aufbauen. Zugegeben, letztlich wird zwar nicht die Welt gerettet (Deutschlands CO2-Anteil beträgt 0,204 PPM, also ein Fünftel von einem Millionstel Teil), mindestens aber der Anspruch der Grünen, alle Deutschen dahingehend grenzenlos gängeln zu dürfen sollte damit gerettet werden.

Bei diesem ambitionierten Vorhaben, die EU und besonders Deutschland nachhaltig zu deindustrialisieren, möchte vor lauter Entzücken die Ukraine mitwirken. Die Affinität des Landes zur EU ist ja hinlänglich bekannt, dazu ist es eines der letzten anerkannten Nazi-Schutzgebiete, in dem man neben Hakenkreuz auch Wolfsangel und die schwarze Sonne noch feiern darf. Das Land ist so dankbar für die vielen Waffen, das viele Geld, um für die USA einen Krieg gegen Russland führen zu dürfen, dass es die USA im Gegenzug bei deren Vorzugsbehandlung seiner Freunde in der EU unterstützt. Alle Industrie die wegen der Dekarbonisierung in der EU keine Chance mehr hat, wird aus gelebter Freundschaft in den USA eine neue Heimat finden, da es dort die Energie um einiges günstiger gibt als jetzt in der EU (Tschüss, Deutschland: „Die schleichende Deindustrialisierung findet bereits statt“ … [Berliner Zeitung]). Immerhin hat man sich erfolgreich von den Gas-Billiggasimporten aus Russland freischwimmen können.

Russlandwürgegriff lässt sich mit Ukraine noch perfektionieren

Der Freischwimmer war bislang noch nicht so perfekt wie angedacht, denn über die Ukraine kam immer noch Gas nach Europa und versaute so den Amerikanern ihre aufrichtige Freundschaft mit der EU (das böse Russengas quert derzeit die deutsche Grenze bei Waidhaus in Bayern). Zur Belohnung der EU, für ihre harte Mitarbeit an der Zerstörung der russischen Wirtschaft, bekommt sie nun das Freundschaftsgas aus den USA für den achtfachen Preis des bösen Russengases. Mit dieser Taktik will man Russland einen fundamentalen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Bislang kann man den Schaden allerdings nur in der EU erkennen, aber das halten die USA aus und werden darob nicht gleich weinerlich.

Ginge es nach unserer feministischen Außenpolitik, müsste Russland gänzlich plattgemacht werden. Derlei Avancen waren zumeist männliche Dominanz-Allüren, die dann bis 1945 irgendwie in sich zusammensackten. Aber wie es scheint, hat sich die feministische Außenpolitik Deutschlands inzwischen soweit emanzipiert, dass sie anstandslos Anleihen aus dem 1.000-jährigen Reich bezüglich der Russenthematik wiederbeleben kann. Glückwunsch dazu an die amtierende „Baerböckin“ zu dieser diplomatischen Meisterleistung … viel schöner kann man Russland nicht hörnen.

Volodemort Selenskyj will Deutschland und EU belohnen

Unsere Medien wissen nicht wie sie das Thema korrekt anpacken sollen, deshalb bevorzugen sie es zu schweigen. Aber hier findet sich dennoch ein linkes Schmierblatt, welches in demolralisierender Weise das Thema aufgreift: Deutsche Medien schweigen – Die Ukraine will Gastransit in die EU einstellen, was bedeutet das für Deutschland? … [Linke Zeitung]. Dabei ist die Frage nach den Folgen für Deutschland völlig unsachlich und unangemessen, wenn nicht gar schon rechtsradikal.

Habeck brachte es auf den Punkt: „Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten“ … [MSN]. Dass man eher Deutschland abschaltet, bevor unsere Freunde im Osten kalte Füße bekommen, das versteht sich von selbst. So wie die Polen, die auch eine Gasleitung gen Russland erfolgreich abgedreht haben und dafür zur Belohnung aus Deutschland mit dem hier nicht vorhandenem Russengas beliefert wurden. Das bezieht sich übrigens auf das Gas, welches aktuell noch über die Ukraine kommt. Es ist aber gut, dass seit den Grünen die Doppelmoral keine Chance mehr hat und der Niedergang Deutschlands inzwischen offenherzig, aufrichtig und ganz ehrlich von den Grünen kommuniziert wird. Deutschland kann sich vor Freundschaftsdiensten (die es zu erbringen hat) gerade nicht mehr retten.

Deindustrialisierung geht schneller mit den richtigen Freunden

Gottlob springt die Ukraine jetzt Deutschland und der EU bei, die Dekarbonisierung mit einem Schlag richtig zu befördern. Gashahn per Ende 2024 ganz zudrehen und aus die Maus. Vor lauter Dankbarkeit dafür wird die Ampel-Koalition weiteres Geld und weitere Waffen an die Ukraine liefern, damit zumindest die Ukraine den Endsieg vom Schlachtfeld zerren kann, der schon Napoleon und danach Deutschland nicht vergönnt war. Aber diesmal sollte es wirklich was werden, nicht zuletzt weil die USA die Schlacht in der Ukraine entscheidend beaufsichtigen. Der angepeilte Erfolg könnte selbst Afghanistan und Vietnam noch weit in den Schatten stellen.

Volodemort Selenskyj wird es demnach richten. Und würden diese unverschämten Russen nicht so arg gegenhalten, hätten wir die Rohstoffe in Russland für unsere US-Freunde längst befreit. So müssen wir noch eine Weile mit dem Feigenblatt der „Dekarbonisierung“ unseren selbstlosen Untergang beschönigen … nur die USA stehen fest an unserer Seite und tätscheln uns bei der Umsetzung freundschaftlich den Hinterkopf.