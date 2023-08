Scholz bestätigt Putins Vorgehensweise: „Frieden schaffen geht nur mit Waffen“

BRDigung: Heute muss niemand mehr spotten: „Psychopathen an die Macht“, die sitzen längst an den entscheidenden Stellen und ziemlich fest im Sattel. Sie verabschieden die Masse der Normalbürger in ein total optimiertes „1984“. Sollte sich wer erdreisten diesen Titanic-Kurs offen zu kritisieren, muss derjenige damit rechnen vom Wahrheitsministerium einbestellt zu werden oder letztlich gar zum Nazi gestempelt zu werden. Die Nazi-Keule, lange Zeit das letzte Mittel, ist heute eher die gängigste Waffe im Meinungskrieg gegen die Bevölkerung. Da ist die Beschimpfung von „Friedensaktivisten“ als gefallene Engel eher noch eine Schmeichelei.

Kanzler Scholz hat noch für zwei Jahre einen Freibrief seine (oder die bei ihm bestellten) abstrusen Vorstellungen der Gesellschaft überzustülpen. Gelb-Grüne Regierungs-Mitesser (Pickel) erleichtern ihm den Job. Einerseits brüstet er sich damit in den 80er Jahren Friedensdemos organisiert zu haben, aber heute will er ruhigen Gewissens und ziemlich belustigt dafür eintreten Frieden doch lieber mit schweren Geschützen herbeizuballern. Das macht die Ampel-Koalition ziemlich konsequent, indem sie Waffen und Geld ohne Ende an die Ukraine liefert, um Mord und Totschlag in der Region zu optimieren und auf höchstem Niveau zu halten.

Es ist quasi das offene Eingeständnis, dass der Wertewesten zumindest bereit ist bis zum „letzten Ukrainer“ gegen Russland zu kämpfen. Und so wie Selenskyj seine Mannen verheizt, macht es auf eine etwas subtilere Art der Olaf mit seinen Schafen ebenfalls. Wann und wie sich Scholz selbst einmal an eine mit Artilleriegeschossen bespielte Front begibt, steht derweil in den Sternen. Ihm ist inzwischen allerdings auch zuzutrauen, dass er bis zum „letzten Deutschen“ Krieg gegen Russland führen würde, solange er der Einflüsterung aus Übersee nicht widerstehen kann, wozu er weder mental noch geistig in der Lage zu sein scheint. Könnte er dem widerstehen, wäre er garantiert nicht Kanzler der BRD-Zone geworden.

So blödsinnig wie Scholz kann tatsächlich nur eine Generation von Politikern agieren, die selbst nie etwas mit Krieg, Kriegsfolgen und Kriegstoten zu tun hatte. Leute, deren Eltern und Großeltern warm und trocken durch die letzten Weltkriege gekommen sind. Dem Anschein nach gehört Scholz zu dieser Gruppe, wenn er heute Waffen und Krieg als „Friedensinstrument“ anerkennt und sich belustigt gibt, wenn jemand ohne Waffen Frieden schaffen möchte. Dabei war besonders nach dem zweiten Weltkrieg nichts anderes ist als der Verweis auf diplomatische Verhandlungen, um genau das Ziel ohne Gewalt und Blut zu erreichen. Erstaunlich wie schnell solche Tugenden wieder in der Versenkung verschwinden können.

SPD endlich als Kriegspartei wahrnehmen

An dieser Stelle hätte er auch eine geistige Anleihe bei Helmut Schmidt nehmen können, der da sagte: „Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen“. Und Helmut Schmidt wusste als Weltkriegsteilnehmer noch worüber er sprach, was man bei dem Wichtel und Witzbold Olaf Scholz nicht behaupten kann. Die herausragendsten Fähigkeiten von Olaf Scholz sind: „Daran kann ich mich nicht erinnern“ und „ja, könnte ich … das wars„. Dem muss man nicht sonderlich viel hinzufügen und es lässt vermuten, dass er nur deshalb in der Kanzler-Position ist, weil er gut steuerbar (andere sagen erpressbar) ist, von Leuten, die die Masse der Deutschen ausschließlich als zweibeiniges Nutzvieh betrachten und weiter keinerlei Empathie für die Menschen hegen.

Wenn er in den 80er Jahren, wie er selbst sagt, Friedensdemos organisiert hat, stellt sich die Frage, warum wir heute nichts von der Bewaffnung dieser Veranstaltungen mehr lesen. Oder war er gar in der RAF? Die hatte sich ja auch eher für Waffen entschieden. Zumindest werden seine Friedensdemos im Nachgang noch unglaubwürdig. War er damals noch zu feige oder hat er nur verkappt von Friedensschaffung mit noch mehr Waffen geträumt und sich als „Klein-Sozi“ einfach nicht getraut sein wirkliches Wesen rauszulassen?

Spätestens nach solchen Ausfällen und der Bezeichnung von Friedensdemonstranten als „gefallene Engel“ (meint Teufel) sollte die SPD endlich den Anspruch einer sauberen Kriegspartei erheben und Leute wie Willy Brandt und Helmut Schmidt zumindest posthum aus der SPD ausschließen, damit die mit ihrem Vermächtnis nicht das „neue Ansehen“ dieser blutroten Partei besudeln.

Scholz bestätigt Putin auf ganzer Linie

Ob sich der dusselige Olaf darüber im Klaren war, dass er mit seinen neuerlichen Gewaltphantatsien, rund um die Friedensschaffung, letztlich Putin auf ganzer Linie bestätigt? Vermutlich konnte er soweit gar nicht denken. Aber genau mit dieser Ankündigung: „Frieden zu schaffen“, ist Russland unter Putin nach 8 Jahren Beschuss russischstämmiger Ukrainer durch Ukrainer in den Ostteil der Ukraine einmarschiert. Realisieren wollte Russland das letztlich durch die Entnazifizierung und Entwaffnung der Ukraine. Ist Scholz in seinem Erkenntnisweg etwa schneller als Putin? Man mag es kaum glauben. Sollte sich der Friedensgedanke nach Olaf Scholz durchsetzen, wäre es Freudenfest für den militärisch industriellen Komplex und die totale Bankrotterklärung der Humanität, die damit endgültig falsch abbiegen würde.

Der Westen hat Russland bis dahin (2014-2022) via Minsk II tatkräftig verarscht und so erfolgreich jeden Frieden in der Ukraine unterbunden. Im Mai 2022 ist eigens Kriegstreiber Boris Johnson nochmals in die Ukraine gereist und hat dem Selenskyj klargemacht, dass der Westen alles wünscht, nur keinen Frieden, da haben sich die Faktenfüchse mal wieder voll in die Bresche geschmissen, können aber Gegenteiliges nicht belegen. Stattdessen solle doch die Ukraine Russland maximalen Schaden besorgen. In dieser Schleife hängen wir nachweislich heute noch fest.

Aus gutem Grund wie wir heute vermuten dürfen, da die USA wohl schon länger einen Waffengang gegen Russland planten, dafür aber erst ihre nützlichen Idioten anfüttern und ausrüsten mussten. Dazu brauchte es die Minsk II-Show. Es ist nicht auszuschließen, dass Olaf ebenso zu diesem erlauchten Kreis gehört(e) und von Anbeginn an inkludiert war.

Ob sich Putin ähnlich belustigt geben würde wie Olaf Scholz, wenn es um „Frieden schaffen ohne Waffen“ geht? Naja, wenn also alle Parteien nunmehr mit Waffen Frieden schaffen wollen, dann kann man sich als normalbegabter Zuschauer schnell ausrechnen wo wir damit enden. Dank fortschrittlicher Vernichtungstechnik haben wir die Chance die Erde großflächig zu entvölkern, sogar gegen den Willen aller Völker, was für ein Fortschritt. Dafür braucht es nur eine Handvoll so geist- und bedenkenloser Wesen wie den Olaf Scholz, dann kann das klappen. Für Politiker, mit verkürztem und korrumpierten Verstand wird dieser letzte Schritt der Friedensschaffung mit noch mächtigeren Waffen sicher keine große Hürde darstellen.

Was unterscheidet jetzt einen Olaf Scholz von einem Wladimir Putin oder Adolf Hitler? Alle Kriegsfürsten waren stets von großen Friedensphantasien getrieben, sprich Frieden mit Waffengewalt zu erreichen. Und da macht, wie wir jetzt erkennen, der Olaf als Kanzler keine Ausnahme. Bis zur direkten Beteiligung deutschen Personals scheint es unter seiner Ägide gar nicht so weit weg zu sein. Und warum sollte man aus Solidarität nur Waffen und Geld schicken, wo Blut doch noch viel billiger zu haben ist, man bekommt es fast geschenkt. Davon wissen inzwischen Ukrainer als auch Russen an der Front, als edles Kanonenfutter für höhere Interessen, schon wieder ganze Lieder zu singen.

Wer Frieden mit Waffen schaffen will ist ein Kriegstreiber

Wenn wir angesichts solcher Einsichten und Eingebungen, wie sie unser Kanzler hier zum Besten gibt, weiter nachschauen, dann stellen wir plötzlich fest, dass nicht die „Friedensschreier“, die gegen Olaf brüllten, die Kriegstreiber sind, sondern die edlen Gestalten von der SPD, die angesichts des „Fallbeispiels Ukraine“ (wörtlich zu nehmen) jetzt jede Form von Gewalt aus dem Stegreif rechtfertigen können. Sowas hätte man sich im Nachkriegsdeutschland bis vor wenigen Jahren nicht ansatzweise träumen lassen … ein Hoch auf die Korrumpel.

Wir können noch weiter eskalieren

Dazu ein Fund bei Telegram, diesem unbändigen „Volks-Fehl-Informierer„. Eine ziemlich trockene Einschätzung der Situation, angesichts der großangelegten Waffentest in der Ukraine. Da geht es schon längst nicht mehr um die Ukraine, sondern um einen überaus praktischen „Schwanzlängenvergleich“ zweier Supermächte, wobei eine der Supermächte das große Glück hat, stellvertretendes (zugekauftes) Kanonenfutter dafür einsetzen zu können und sich rein auf die Waffentests konzentrieren kann, ohne eigene Särge gen Heimat schicken zu müssen:

Die nächsten, jahrzehntealten „Gamechanger“. Sie werden auf modernste Kampfjets der Generation 4++, der 5.Generation, sowie eine Luftverteidigung aus der Champions-League treffen, welche dem Luftverteidigungs-Oberligisten NATO technologisch um mindestens 15 Jahre voraus ist. Wie all die anderen „Gamechanger“ zuvor, werden sie keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben, sondern stattdessen nur das Sterben der Ukrainer noch mehr ausweiten und das Leid der Menschen dort verlängern. Interessant wird lediglich sein von welchen Flugplätzen diese F16 starten werden, auf welchen Flugplätzen diejenigen von ihnen, denen es auf wundersame Weise gelingt von ihrem Einsatz unbeschädigt zurückzukommen, den extrem aufwendigen Wartungsarbeiten unterzogen werden, und wie Russland auf all das tatsächlich reagieren wird. Eine weitere Eskalation ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Sollten sich diese Flugplätze nämlich außerhalb der Rest-Ukraine, also auf NATO-Gebiet befinden, hat Russland jedes Recht die F16 dort anzugreifen.

Insoweit ist Scholz voll im Trend mit der gewalttätigen Friedensstiftung. Aus Übersee wird ihm dazu täglich der Hinterkopf für sein braves Verhalten getätschelt. Zwar vertritt er keine deutschen Interessen, aber das haben auch die Vorgängerregierungen schon nicht gemacht. Nur haben seine Vorgänger das alles etwas dezenter zu Lasten Deutschlands realisiert bekommen, bei Olaf könnte man meinen er habe eine US-Staatsbürgerschaft in der Tasche. Ob Putin ihm zu seiner „total lustigen“ Erkenntnis noch ein Glückwunschtelegram senden wird? Insgesamt wird es ziemlich übel werden, wenn alle Welt jetzt, so wie Olaf, Frieden nur noch mit Waffen schaffen will.