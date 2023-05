Thema: Klimakontrolle, CIA, 1960, Memorandum für General Charles P. Cabell

Zu diesem Artikel sind nur ganz konkrete, sachbezogene Kommentare erwünscht! Keine Meinung, Weisheit, Lob, Tadel, Mutmaßung, Abwegiges oder sonstiges!

Zur globalen Durchsetzung der Klimakontrolle hat die CIA mit ihrem soziologischen Experiment das wahre Volumen der Dummheit und den Abgrund der Menschheit offenbart. Militärisch eröffnet die Klimakontrolle die Fähigkeit der „Geophysikalischen Kriegsführung„! „Als eine kalte Kriegswaffe bietet sie ein einzigartiges schleichendes Mittel zur Schwächung eines potentiellen Feindes!“ Die Materialisierung der „Weltregierung“ durch Erlangung der ultimativen Macht mit einer ultimativen Waffe!



Von Enkidu Gilgamesh

INHALT

Die geistige Erfassung des Unerfassbaren! Warum Klimakontrolle? Klimakontrolle erzeugt Klimawandel. Grundbegriffe zum Verständnis. Wahrheit im LügenGewirr. Das CIA-Memorandum Die „gute Arbeit“ der CIA Andere historische Dokumente Quellen Weitere bestätigende Dokumente Geophysische Kriegsführung in Aktion Bemerkungen zu Kommentaren

1. Die geistige Erfassung des Unerfassbaren!

Vor dem Beginn des pseudoreligiösen und pseudowissenschaftlchen Klimatismus schrieb die CIA ein Memorandum mit dem Titel „Climate Control“ (Klimakontrolle). Unter den Bedingungen der Nachkriegszeit und des bestehenden Kalten Krieges wurde die Entwicklung und Anwendung von Klimakontrollmethoden nach 20 Jahren Forschung vorgeschlagen und die Implementation mit diesem Memorandum in Gang gesetzt.

Das CIA-Papier enthält nicht nur die Absicht der Ausbeutung des globalen Wasserkreislaufs durch Klimakontrolle für den Betrieb einer industriellen Wüstenlandwirtschaft und bezeichnet die Klimakontrolle als die entscheidende Massenvernichtungswaffe der „Geophysikalischen Kriegsführung„, sondern benennt sie auch als den Hauptgrund zum Ausbau der Kernenergie!

Gemäß diesem Memorandum werden Kernkraftwerke als Lieferanten der gigantischen Energiemengen vorgeschlagen, um die Klimakontrolle überhaupt ermöglichen zu können. Definitiv ist die Klimakontrolle heute das Rückgrat des Bankster Perversen Militärischen Finanziellen Imperiums der Täuschung (Englisch: Bankster Pervert Military Financial Empire of Deception = BPMFED)! So gebe ich dem Monster einen bezeichnenden Namen.

Da die CIA die globale Ausbreitung der Klimakontrolle spätestens seit 1960 betreibt, dafür die Allgemeinbildung, die universitäre und institutionelle Wissenschaft, die öffentliche Meinung über Nachrichten in den Medien und seinen NGOs und Strohmänner manipuliert, ist die CIA faktisch die Spitzenorganisation der Regierung zur globalen Klimakontrolle (Global ClimateControl Governance = GCCG).

Aufgrund ihrer ständigen Präsenz und Schirmherrschaft globaler Aktionen halten, viele Kritiker die WEF für die Weltregierung, aber im Grunde handelt es sich dabei um eines der vielen Frontorganisationen der CIA, wo ein Haufen von Psychopathen, Perversen, Pädophilen und diplomierten künstlichen Idioten im Glauben gehalten werden, sie seien moralische Hoheiten!

Global Governance

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO

„Global Governance funktioniert durch eine Reihe von Institutionen, Regeln und Prozessen, die darauf abzielen, grenzüberschreitende Angelegenheiten zu bewältigen – wie diplomatische Beziehungen, Handel, Finanztransaktionen, Migration und Klimawandel. Es versucht, kollektive Anliegen anzusprechen und gemeinsame Interessen zu vermitteln, indem es sowohl Privilegien als auch Pflichten für den öffentlichen und privaten Sektor schafft. Es ist auch unerlässlich, um gemeinsame Probleme zu lösen: Pandemien, Kriege und Finanzkrisen. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Reihe von Verträgen und Organisationen; Es besteht aus einem riesigen Netzwerk von kollaborativen Prozessen, Beziehungen, Richtlinien und Überwachungsmechanismen, die alle notwendig sind, um unsere zunehmend komplexe gegenseitige Abhängigkeit zu bewältigen.„

Lieber Leser, dieses Monster mag nicht unter dieser Bezeichnung und der passenden Abkürzung firmieren, aber noch kreativere Benamungen existieren:

Es ist letztlich egal, wie wir es nennen oder wie es sich selbst gerne bezeichnet und beschreibt, entscheidend ist, dass wir das Monster erkennen, beschreiben und bezeichnen können! Worte machen Gedanken und mit suggerierten Gedanken werden Menschen programmiert! Auch dafür gibt es einen Begriff und eine Abkürzung: Neuro Linguistische Programmierung (NLP).

Durch die Beauftragung einer Geheimdienstorganisation wurde eine Welt der Falschheit (Fakeness) generiert, weshalb alle anderen denkbaren Verlogenheiten die Konsequenz dieser falschen Geheimnistuerei sind, denn auch die Geheimnistuerei ist nicht wirklich real, da sie etwas vor dem Geiste verheimlichen muss, was vor den Augen nicht versteckt werden kann.

Die Dimension der Falschheit hat alle Bereiche der globalen Gesellschaft durchdrungen und entledigt sich der bisherigen „Ordnung“ mit aller weichen und harten Brutalität und ersetzt sie durch eine neue Welt-Ordnung der Falschheit. Damit wird die CIA zur Essenz der öko-grün-gefärbten global-faschistischen Welt-Macht.

Die Fragestellung nach einer „geheimnisvollen“ Tiefen-Staatlichkeit erübrigt sich, denn durch die Erfassung aller Bereiche mit Falschheit, regiert, bis auf wenige Ausnahmen, weltweit faktisch die CIA. Alles andere ist ihr untergeordnet. Sogar diejenigen, die außerhalb jeder formellen Regierung und Wahl bisher über die Geschicke der CIA bestimmt haben, werden von der Falschheit erfasst, so dass kaum noch einer weiß, wie weit dieser Wahnsinn betrieben werden soll. Allerdings sind den Machern zwei Dinge klar.

Wer die Klimakontrolle beherrscht , verfügt über die absolute globale Macht über alle lebenden und leblosen Ressourcen.

, verfügt über die absolute globale Macht über alle lebenden und leblosen Ressourcen. Wer die Klimakontrolle ignoriert und vernachlässigt, wird daran untergehen.

Das Traurige für die Menschheit ist, dass diese Fakeness-Strategie bisher aufgegangen ist. Zur globalen Durchsetzung der Klimakontrolle hat die CIA mit ihrem soziologischen Experiment das wahre Volumen der Dummheit und den Abgrund der Menschheit offenbart. Sie hat bewiesen, dass die Menschen, unabhängig von ihrem „Bildungsgrad“, Einkommen, Alter, Geschlecht, ihrer Kultur, Religion, Geographie oder was auch immer für Eigenschaften, alle leicht geistig zu blenden und zu verblöden sind. So müssen wir jedem bekannten Begriff eines der Falschheit gegenüberstellen, indem wir das Präfix „Fake“ voranlegen, um die verkehrte Welt bezeichnen zu können. Nur so können wir uns geistig von der Falschheit distanzieren, deprogrammieren und geistig befreien!

Das Konglomerat von Falschheiten:

Wir müssen uns von der Kontrolle unserer Sprache durch diese NLP der Fakeness befreien, um überhaupt wieder klar denken zu können. Liebe denkwilligen Menschen, die Methodik der Befreiung ist ganz einfach, wo gelogen wird, ist die Wahrheit nicht fern, sie ist meist genau das Gegenteil der Lüge oder zumindest etwas völlig anderes als die Botschaft der Lüge.

2. Warum Klimakontrolle?

Alle denken doch Erdöl wäre es, worauf der Petrodollar basiert. Warum also soll denn bitte die Klimakontrolle das Rückgrat des Weltfinanzsystems bilden? Die Antwort ist mehrschichtig.

1. Das Mineralöl und Mineralgas wird inzwischen überwiegend durch Nukleares Fracking gewonnen und zum Fracken wird „onshore“ oder „offshore„, insbesondere in Wüstengebieten eine Unmenge von möglichst reinem Wasser benötigt.

2. Zudem dient die Klimakontrolle als die ultimative geophysische Massenvernichtungswaffe, die über Leben und Tod durch Dürre und Überschwemmung, Sturm und Vergiftung großer Flächen entscheiden kann. Der Feind wird unschädlich gemacht, ausgehungert, verdurstet, vertrieben und massenhaft ermordet, ohne das Land mit Radioaktivität verseuchen zu müssen.

3. Die Kontrolle des Wasserkreislaufs und Kohlenstoffkreislaufs macht aus dem Petrodollar den H2O-Dollar und CO2-Dollar. Inzwischen kann das Blasen-Banken-System auf das Pyramidspiel mit Wasser und Kohlenstoff gar nicht mehr verzichten, da der Petrodollar selbst kaum noch eine Macht ausübt.

4. Klimakontrolle ist die ultimative Waffe für ein ultimatives Imperium. Klimakontrolle ist die Essenz der Globalisierung und die CO2-Steuer und demnächst die Klimasteuer, Sonnenlichtsteuer, H2O-Steuer etc. wird der Finanzierung der globalen Imperial-Regierung dienen. Bereits jetzt werden „Wasserrechte“ gehandelt und auf Extremwetter gewettet!

3. Klimakontrolle erzeugt Klimawandel

Die Symptomorientierung: Lasse die Menschen sich mit den Symptomen beschäftigen, damit sie nicht die Gelegenheit haben, über die Ursachen nachzudenken! Der Propaganda-Name der Klimakontrolle ist Klimawandel, aber auch der Ursprung dieses Begriffs liegt in diesem CIA-Memorandum, welches eindeutig darüber aufklärt, dass der Klimawandel das Ergebnis der Klimakontrolle ist! Das CIA-Projektpapier verwendet den Begriff Wandel (Veränderung) mehrfach – ich übersetze sinngemäß:

Wandel „der Aktivitäten ganzer Organisationen und Gesellschaften„ Wandel „des gesamten Spektrums der Wetterphänomene„ Wandel „der globalen Wetterverhältnisse“ Wandel „der Luftfeuchtigkeit„ Wandel „der Windkreisläufe„ Wandel „der Menge und der Regionen der fruchtbaren Fischgründe“ „Moderater“ Wandel „der klimatischen Eigenschaften„ Wandel „der klimatischen Bedingungen„ „Energie- und Feuchtigkeits-Wandlungen„ „Klimawandel als Ergebnis der Wandlungen, nach der Einführung künstlicher Quellen und Senken der Energie und des Impulses„ Wandel „des Normal-Energie-Zyklus der Atmosphäre“ Wandel „der Energiebilanz der Atmosphäre durch Injektion von Staub“

Punkt 1 kündigt die „Transformation“ aller globalen Gesellschaften nach den Anforderungen der zentralen Kontrolle des Lichthaushalts, des Wasserkreislaufs und Kohlenstoffkreislaufs an. Ein besonders monströse Propagandpuppe ist die Maja Göpel, die sich für eine „Tranformations-Wissenschaftlerin“ hält und unverhohlen die Geoengineering-Diktatur ankündigt.

Mit Punkt 2 bis 5 werden die mörderischen Unwetter eingeplant.

Mit Punkt 6 über den Wandel der Fischgründe wird das Verbrechen des programmierten Massenmords der Lebewesen in den Ozeanen, wovor die Betreiber der Klimakontrolle zur geschickten Ablenkung stets „warnen“, eingeplant und angekündigt. Der Massentod durch Lichtmangel, Nahrungsmangel und Sauerstoffmangel ist quasi ein unabwendbarer und hinzunehmender Kollateralschaden der Klimakontrolle.

Der Begriff „moderat“ unter Punkt 7 ist eine zynische Wertung, wie etwa die „moderaten“ Terroristen, die Syrien, Irak und Libyen demokratisieren sollten. Die Klimaterroristen, wollen das „Klima schützen“ und für eine „globale Klimagerechtigkeit“ sorgen.

Punkt 8 und 9 kündigen die znynisch als „Klimaflüchtlinge“ verbrämten Opfer der Geophysischen Kriegsführung an, deren Lebensräume geraubt werden.

Punkt 9 bis 12 deklarieren Regionen und Lufträume als Wasser-Transportrouten der Klimakontrolle.

Meine Deutungen werden mit dem Lesen des Memorandums und der genauen Beobachtung der aktuellen Umstände und Ereignisse immer weiter aufleuchten.

4. Grundbegriffe zum Verständnis

Für unsere deutschen Leser werden zum Verständnis hier einige Begriffe aus dem Memoradum erklärt! Mit Impuls ist stets die Schwungmasse gemeint, die bewegt wird. Es macht einen Unterschied, ob ein Eimer nur zu 1 oder zu 100 Prozent voll ist, wenn er geschwungen wird. Beim Wetter ist es der Unterschied zwischen einem Nieselregen und Sturzregen, getragen von einer leichten Brise oder einem Sturm.

Energiequellen sind Orte, wo Energie abgebaut wird. Energie–Senken sind Orte, wo die Energieressourcen sich ansammeln. So ist Sibirien z.B. eine natürliche Erdgassenke, weil durch die Kälte Methanhydrat entsteht und sich ansammelt und somit eine Quelle für Erdgas gebildet wird. Dies gilt allgemein für Kohlenstoff als Energiequelle. Ein Wald der Holz produziert, das nicht zersetzt oder abgebaut wird, ist letztlich eine Kohlenstoffsenke, die in der Zukunft zu einer Kohlen-Quelle wird.

Analog dazu sind die Eisberge und Eiskappen Wassersenken und zugleich Quellen für Wasser. So werden all diese Ressourcen betrachtet und entsprechend ihrer Abbaubarkeit und Verwendbarkeit bewertet. Wenn also von der Eiskappenschmelze die Rede ist, dann wird die Temperatur über den Eismassen so verändert, dass mehr Wasser verdampfen und in die Windströme gelegt werden kann. Der Wind wird mit Wasser gesättigt, so als ob ein leerer Eimer befüllt werden würde. Auf Bildern von Radarsatelliten ist die ständige Bestrahlung der Polargebiete und der Ozeane und der pivotalen Steuerungspunkte wie Madagaskar, Bab Al-Mandab u.ä. sehr gut zu beobachten.

Hier sind einige Beispiele:

5. Wahrheit im LügenGewirr

Nur um die wirkliche Wahrheit innerhalb der NLP-„Lügenwahrheit“ auszugraben!

Der Klimawandel …

Jedoch ist der Klimawandel das Ergebnis der Klimakontrolle durch TAI, SAI, SRM, HAARP und GWG!

TAI = Tropospheric Aerosol Injection

= Tropospheric Aerosol Injection SAI = Stratospheric Aersol Injection

= Stratospheric Aersol Injection SRM = Solar Radiation Management (Sunlight Robbery Menace)

= Solar Radiation Management (Sunlight Robbery Menace) HAARP = High Altitude Aurora Research Program

= High Altitude Aurora Research Program GWG = „Wasserrecht“, Global Water Grabbing

6. Das CIA-Memorandum

Dieses Papier ist als eingescannte PDF-Datei auf der öffentlichen Website des CIA frei verfügbar.

Originalquelle:

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020014-2.pdf

Aus dem Dokument wurde eine manuelle Abschrift erstellt, übersetzt und für diesen Artikel verwendet. Der Text wurde original belassen, jedoch einige Begriffe hervorgehoben und und mit Kommentaren in eckigen Klammern und [Kursivtext] versehen! Das vollständige Schriftstück wird durch fette doppelte Linien (====) am Anfang und am Ende abgegrenzt! Nun steigen wir ins Memorandum ein.

========================================

Luis Florez – Datum: 22. November 1960

MEMORANDUM FÜR: General CHARLES P CABELL

THEMA: Klimakontrolle

[Warum bereitet ein Versicherungsunternehmen ein Papier über Klimakontrolle vor? ]

Beigefügt ist ein Papier, das von der Forschungsabteilung der Travelers Insurance Company über die Notwendigkeit eines Klimakontrollstudienprogramms nach Gesprächen mit Dr. Thomas Malone (Abteilungsleiter) und seinen Mitarbeitern erstellt wurde. Ich hoffe, Sie finden es interessant.

LUIS de FLOREZ

Leitung der Forschung

Anlage: (1)

Gemäß Vermerk.

VERTRAULICH

Teilweise freigegeben – Bereinigte Kopie, zur Veröffentlichung freigegeben am 06 August 2013. : CIA-RDP78-03425A002100020014-2

DER BEDARF EINES KLIMASTEUERUNGSPROGRAMMS

1. Einleitung

Die Kontrolle des Wetters beinhaltet das gesamte Spektrum der Wetterphänomene. In Abhängigkeit von der Zeit- und Raumskala, die mit solchen Wetterphänomenen einhergeht, sind verschiedene Arten von menschlichen Aktivitäten betroffen, angefangen von den Individuen, bis hin zum komplexen Betrieb großer industrieller und militärischer Organisationen und die Aktivitäten ganzer Gesellschaften. Das Konzept der Wetterkontrolle hat nur dann Sinn, wenn es in Bezug auf die spezifischen Operationen, für die es verwendet werden soll, erörtert wird. Die Techniken, die für die Steuerung des Wetters verwendet werden und verwendet werden können, variieren mit dem Maßstab der in Betracht gezogenen Operation und mit den spezifischen Zielen, die durch diese Wetterkontrolle erreicht werden sollen. Eine großräumige Klimakontrolle [auch geoengineering oder climate engineering genannt] erfordert die Veränderung der globalen Wetterverhältnisse, indem die großräumigen physikalischen Prozesse, die mit den charakteristischen Bewegungen auf der Skala der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre verbunden sind, verändert und beeinträchtigt werden. Es wurden viele Vorschläge gemacht, wie man die verschiedenen physikalischen Prozesse in der Atmosphäre, die diese großräumigen atmosphärischen Zirkulationen beeinflussen, verändern könnte. Die meisten dieser Vorschläge wurden bisher keiner detaillierten wissenschaftlichen Machbarkeitsanalyse unterzogen.

Diese Vorschläge fallen in mehrere allgemeine Kategorien. Im Allgemeinen können sie kategorisiert werden, indem geklärt wird, ob sie dazu dienen, Prozesse zu ändern, die mit der Energie und dem Impuls oder dem Feuchtigkeitshaushalt der Atmosphäre verbunden sind. Beispielsweise wurden Vorschläge gemacht, die Energiebilanz von großen Flächen durch Veränderung des Oberflächenalbedos zu verändern. Vorschläge dieser Art beinhalten veränderte Oberflächenalbedos durch die Verwendung von Substanzen geeigneter absorbierender oder reflektierender Eigenschaften, die sich von der natürlichen Oberfläche unterscheiden. Ein Beispiel ist der Vorschlag, polare Bereiche mit Ruß zu bedecken. Andere Vorschläge werden gemacht, die Energiebilanz der Atmosphäre durch Injektion von Staub [Bildung von Aerosolen durch fein(st)e Staubpartikel, künstlicher Smog, der als „Hochnebel“ verbrämt wird], und anderen Partikeln in die obere Atmosphäre zu verändern [TAI (Troposphärische Aerosol Injektion)].

Vorschläge zur Veränderung des Normal-Energie-Zyklus der Atmosphäre erstrecken sich auch auf die Veränderung der Chemie atmosphärischer Substanzen, insbesondere in der Hochatmosphäre [Hochatmosphäre hat zwei Bedeutungen. Zunächst muss es als obere Troposphäre verstanden werden, denn das Wetter spielt sich nur in der Troposphäre ab. Dann ist damit die Stratosphäre gemeint, wo die Ozonschicht durch Strospheric Aerosol Injection (SAI) ausgefällt wird, um die durchkommende Lichtintensität zu erhöhen], die auch die Strahlungsbilanz beeinflussen könnte [das ist SRM (Solar Radiation Management = Sonnenlichtraub)].

Es werden Vorschläge gemacht, den Feuchtigkeitshaushalt der Atmosphäre durch Veränderung der Verdampfungsmechanismen zu variieren [das ist GWG (Global Water Grabbing – globaler Wasserraub)]. Diese Vorschläge deuten darauf hin, dass unterschiedliche Arten von Filmen auf große Gewässer verteilt werden sollen, wodurch die Verdunstung verringert und der Feuchtigkeitskreislauf der Atmosphäre beeinträchtigt wird. Außerdem werden, wenn Filme auf Oberflächen verteilt werden, um ihr Verdampfungspotential zu verändern, die mechanischen Eigenschaften der Oberfläche ebenfalls verändert, was das Impuls-Gleichgewicht der Atmosphäre beeinflussen könnte.

Es werden auch Vorschläge für eine Änderung des Impuls-Gleichgewichts der Atmosphäre gemacht. Diese Vorschläge beinhalten im Allgemeinen eine Modifikation der Oberflächenreibungsspannungen durch das Ändern des Reibungswiderstandskoeffizienten über große Flächenbereiche.

2. Die technologische Basis zur Überprüfung der Machbarkeit der Klimakontrolle

Die technologischen Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte [1940er und 1950er Jahre, Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg] haben das Verständnis, die Techniken und die Mittel um die Probleme der Klimakontrolle anzugreifen, zur Verfügung gestellt. Die Kontrolle jeglicher Art erfordert Fähigkeiten in allen drei Bereichen [ Energie, Impuls, Feuchtigkeit]. Die Meteorologie hat gerade jetzt begonnen, solche Fähigkeiten zu entwickeln.

Das Erreichen eines Verständnisses der großen physikalischen Prozesse der Atmosphäre ist ein kontinuierlicher Prozess über viele Jahrzehnte hinweg. In den vergangenen Jahren hat die systematische Auswertung von Beobachtungsinformationen auf globaler Ebene jedoch zu einer kohärenten Beschreibung der Art und Weise geführt, wie die großen physikalischen Prozesse in der Atmosphäre für die Aufrechterhaltung der globalen Zirkulationen gegen die dissipativen Reibungseffekte sorgen und die Art und Weise, in der sie arbeiten, um die Sonnenenergie in die kinetische Energie der organisierten großräumigen atmosphärischen Zirkulationen umzuwandeln. Theoretische Studien haben zu einem Verständnis der Gründe geführt, warum die atmosphärischen physikalischen Prozesse in der beobachteten Weise funktionieren. In Kombination haben diese Studien zur Bildung der ersten einheitlichen rudimentären Theorien über die Ursachen der Fluktuationen der großräumigen atmosphärischen Zirkulationen geführt.

Die Erreichung einer solchen Theorie hat weitreichende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Klimakontrol-Untersuchungen durchgeführt werden sollten. So wie der Biologe zunächst ein Verständnis für Ursachen und ablaufende Prozesse bei der Entstehung und Kommunikation von Krankheiten haben muss, bevor er das Problem der Krankheitsbekämpfung in Betracht ziehen kann, braucht der Meteorologe ein Verständnis der Ursachen und Prozesse der Schwankungen der atmosphärischen Zirkulationen, die das regionale und globale Klima kontrollieren. Während das Verständnis der Meteorologen keineswegs vollkommen ist und noch viel zu tun bleibt, ist zumindest die erste und notwendige Ebene des Verständnisses erreicht.

Angesichts dieses Verständnisses muss der Meteorologe die Fähigkeit haben, die natürlichen Phänomene zu simulieren und zu testen, die er kontrollieren muss. In anderen physikalischen Wissenschaften ist dies eine relativ einfache Frage der Laborsimulation. Die im globalen Klima relevanten Zirkulationsphänomene sind für die Laborsimulation nicht so leicht zugänglich. Glücklicherweise lassen sich einfache Modelle der atmosphärischen Kreisläufe mathematischer Natur, von Meteorologen im Zusammenhang mit theoretischen Studien der allgemeinen Zirkulation und im Zusammenhang mit den Problemen der numerischen Wettervorhersage intensiv studieren. Das unentbehrliche Werkzeug, das ein derart intensives Interesse an mathematischen Formulierungen atmosphärischer Modelle geweckt hat, ist der elektronische Hochgeschwindigkeitsrechner [vielleicht die Hauptantriebskraft hinter der schnellen Entwicklung der Computertechnologie], der zum Laboratorium des Meteorologen geworden ist. Schnelle technologische Fortschritte in der Datenverarbeitung und in der Computerkunst machen es jetzt möglich, die Behandlung einfacher mathematischer Modelle mit dem Anspruch zu betrachten, dass jetzt wichtige physikalische Prozesse simuliert werden können. Solche Rechenmaschinen stellen nun auch den Meteorologen in die beneidenswerte Lage anderer Wissenschaftler, die Wirkungen verschiedener physikalischer Prozesse unter kontrollierten Bedingungen untersuchen zu können. Insbesondere ist es nun möglich geworden, nicht nur über die Konsequenzen des menschlichen Eingreifens in die atmosphärischen Prozesse zu spekulieren, sondern auch diese Konsequenzen zu simulieren, zu testen und zu studieren [geschwächte Photosynthese führt zum temporären sAnstieg des CO2-Gehalts und Absindken des O2-Gehalts, Massen-Tod in Ozeanen und auf Land, Vitamin D-Mangel, Luftvergiftung, aerotoxische Dämpfe und Vergiftung in Passagierflugzeugen].

Der Meteorologe hat auch versucht, seine glücklicheren wissenschaftlichen Brüder zu imitieren, indem er Labormodelle der großräumigen atmosphärischen und ozeanischen Zirkulationen aufbaut. Er war in der Lage, erheblichen Erfolg bei der Herstellung von vernünftigen hydrodynamischen Analoga [Dies im Jahr 1960! Wie perfekt sind die Simulationen jetzt? Unsere Lebenswelt haben sie zu ihrem Labor pervertiert!] diesen großräumigen atmosphärischen Bewegungen zu erreichen, die auch unter kontrollierten Laborbedingungen ersichtlich sind. Dieses zweite Werkzeug für Simulation und zum Testzwecke versorgt den Meteorologen nun mit einer unentbehrlichen Fähigkeit, die ihm vor einem Jahrzehnt nicht zur Verfügung stand.

Ein Großteil der gut begründeten Skepsis hinsichtlich der Machbarkeit der Klimakontrolle hat sich auf die zur Verfügung stehenden menschlichen Mittel zur Ausübung der notwendigen Kontrolle konzentriert.

Zwar gibt es viele denkbare Methoden für die Kontrolle des Klimas, in allen von diesen Methoden ist der Energieaufwand involviert – in der einen oder anderen Form. Selbst die anfälligen Instabilitäten der Atmosphäre, die sogenannten „Auslösemechanismen„, die man durch ein systematisches Programm von Klimakontrol-Untersuchungen, aufzudecken hofft, wird wahrscheinlich den Zugang zu Energieträgern von immenser Größenordnung für die richtige Ausbeutung benötigen.

In diesem Nuklearzeitalter [hier ist die Verknüpfung der Nuklearenergie mit der Klimakontrolle] haben wir eine wirklich immense Energiequelle zur Verfügung und es ist gut möglich, dass wir während unserer Lebenszeit den Aufbau der Wasserstoff-Fusionsenergie erleben werden [die Betrugsmeister des CIA sind wohl auch in die Falle des Fusionsbetruges geraten 🙂 ], welches eine schier unbegrenzte Energiequelle bieten wird [Nicht zum heizen und kochen, sondern nur zur Klimakontrolle!!].

Somit ist es nicht mehr möglich, die Erwägungen zur Klimakontrolle in die Fantasiewelt des Sciencefiction zu verlegen. Es ist für uns nun erforderlich, die Wirklichkeit und das Potential der zeitgemäßen Wissenschaft anzuerkennen, wie sie sind und was sie für die Möglichkeiten der Klimakontrolle bedeuten können.

3. Zivile und militärische Implikationen

Die Auswirkungen der erfolgreichen Durchführung von Methoden zur Kontrolle des Klimas auf alle Arten von menschlichen Aktivitäten übersteigt die Phantasie. Eine leichte Besserung der nachteiligen Niederschlag- oder Temperaturregimes könnte zur Rückgewinnung gewaltiger Territorien für landwirtschaftliche [Wüstenlandwirtschaft & Fracking] und viele andere Arten von menschlichen Aktivitäten führen. Bezüglich der Wüstenbereiche, die einen großen Teil der Erdoberfläche bedecken, ist in vielen Fällen bekannt, dass es nur eine geringfügige Änderung in den Feuchtigkeitsregulierungen [ Wasserlieferung ] erfordert, um sie für die landwirtschaftliche Großproduktion geeignet zu machen.

[ Bilder der industriellen Wüstenlandwirtschaft (Desertfarming)!]

.

Kleine Veränderungen im Zirkulationsregime [Extremwetter] könnten die Mäßigung der Klimabedingungen zur Folge haben, um zusätzliche Flächen zu schaffen, die für die menschliche Behausung geeignet sind. Solche Veränderungen im Zirkulationsregime können auch die normalen Pfade zerstörender Stürme wie Hurrikane [Thermale Zentrifugen als Wasserhosen und Stürme zur Wasserhebung, Entsalzung und zum Transport von Wasser] beeinflussen, so dass ihre zerstörerischen Energien in Regionen zerstreut werden können, die weit entfernt von menschlichen Hauptlebensräumen liegen.

[ Satellitenbilder mit Anwendung des Tropospheric Aerosol Injection (TAI)! ]

Änderungen in den Zirkulationsregimen der Atmosphäre hätten erhebliche Auswirkungen auf die ozeanischen Kreisläufe, mit sich daraus ergebendem Wandel in der Fülle und Lage der fruchtbaren Fischgründe. Moderater Wandel [etwa wie „Moderates Töten“ durch hirngewaschene, blutdürstende Terroristen, die als „Freiheitskämpfer“ getarnt Syrien, Irak, Jemen und Somalia überfallen] der klimatischen Eigenschaften haben gravierende Auswirkungen auf alle Aspekte der industriellen Tätigkeit.

Die militärische Fähigkeit, das Klima zu kontrollieren eröffnet die Möglichkeit einer völlig neuen Art der Kriegsführung. Diese Art von Kriegsführung kann als „Geophysikalische Kriegsführung“ bezeichnet werden, in der unsere Fähigkeit, das Wetter zu kontrollieren, als eine Waffe verwendet werden kann. Diese geophysikalische Waffe wird einzigartig im Charakter, da sie in heißen und kalten Kriegen eingesetzt werden kann. Sie kann verwendet werden, um einen Feind negativ zu beeinflussen [Denken Sie an die endlose Dürre über Somalia!] oder einem Freund zu helfen [Warum die Golf-Diktatoren Syrien, Jemen und den Irak angreifen!] In Abhängigkeit von der Art der Kontrollfähigkeit könnte die Verwendung einer solchen Waffe ein entscheidender Faktor für den Erfolg der nationalen militärischen Operationen sein [WWIII durch geophysikalische WMD].

Als Heißkriegswaffe wäre es am besten, für bestimmte Regionen [Angriff auf Iran, Zimbabwe, Southern Africa, Latein Amerika, Pakistan usw.] und bestimmte Zeiträume [Zermürbung durch Dürren und Überflutungen, gefolgt von einer bunten Revolution und Überfall durch Söldnerarmeen] eine starke Kontrollfähigkeit zu haben. Da es sich um eine Zwischen– und Langzeit-Klimakontrolle handelt, würde dies einen Konflikt von beträchtlicher Dauer bedeuten. Spezifische militärische Konsequenzen einer solchen Kontrollfähigkeit wären in der Möglichkeit der Vernichtung der feindlichen Nahrungsmittelproduktion [Jetzt wissen wir, warum die Klimamafia sich über Nahrungsmittelunsicherheit ausbreitet!], wodurch seine gesamte militärische Macht und auch die Verschlechterung der Transportsysteme und anderer industrieller Aktivitäten, die sich aus einem deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen ergeben könnten, schwächer werden.

Als kaltes Kriegswerkzeug würde die Fähigkeit der Klimakontrolle der Regierung ein Instrument zur Verbesserung der Wetterbedingungen im freundlichen Sinne für neutrale Nationen bieten, als Mittel zur Stärkung der Bindungen mit diesen Ländern [Algerien, Saudi, Katar, Emirate und jetzt das chaotische Libyen „die Achse der freundlichen“, weil sie Erdgas und Erdöl mit dem gelieferten Wasser fracken!]. Umgekehrt als eine kalte Kriegswaffe bietet die Klimakontrolle ein einzigartiges schleichendes Mittel zur Schwächung eines potentiellen Feindes [Dürre in Nordwest-Iran, endlose Waldbrände in Russland, Hochwasser in Pakistan etc.!], damit er nicht die Fähigkeit hat, einen heißen Krieg zu führen.

Die allgemeine Untersuchung der Machbarkeit der Klimakontrolle unabhängig von der Nutzung dieser Fähigkeit in entweder heißen oder kalten Konflikten bedingt die notwendige nationale Absicherung, wenn andere Nationen diese Kontrollfähigkeit erreichen. Eine solche Fähigkeit in freundlichen oder unfreundlichen Händen stellt eine Bedrohung von Wetterbedingungen dar, die das Wohlergehen unserer Nation beeinträchtigen könnten. Als absolut notwendige Gegenmaßnahme muss unsere Nation in seinem wissenschaftlichen Arsenal, das Wissen, wie man solche Versuche der Kontrolle durch andere Nationen bekämpfen muss, besitzen. Das Versäumnis, zu diesem Zeitpunkt ein konsistentes Programm durchzuführen, um die notwendigen Kenntnisse zur Bekämpfung derartiger Klimaschutzoperationen anderer Nationen zu erlangen, könnte zu einer weiteren „Sputnik„-Situation führen.

4. Allgemeiner Überblick über ein technisches Programm zur Ermittlung der Machbarkeit der Klimakontrolle

4.1 Grundsätzliche Felder der technischen Anwendung.

Die mit Sternchen gekennzeichneten Punkte gelten als weitreichende fortgesetzte Tätigkeiten von vorrangiger Bedeutung.

4.1.1 Vollständige Literaturrecherche mit besonderem Schwerpunkt auf russische Arbeiten. [Die Sowjetunion hat ebenfalls in diesem Bereich geforscht. Demzufolge ist die Russische Föderation vorbereitet und kämpft mit der gleichen Waffe! Auch China setzt SRM, GWG und TAI ein! Russland hilft sogar dem Iran, Wasser zu bekommen, welches etwa 20 Jahre dem Nordwestes Irans verwehrt wurde!]

4.1.2 Eine detaillierte wissenschaftliche Analyse aller bisherigen Vorschläge zur Kontrolle des Klimas mit einer Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit sowie gegebenenfalls möglicher wissenschaftlicher Konsequenzen.

* 4.1.3 Die Unternehmung großer Anstrengungen, um Beobachtungsmaterial über die gesamte Welt zu sammeln, zu systematisieren und zu analysieren, das sich auf die höchsten zugänglichen Ebenen erstreckt, um eine detailliertere und klarere Beschreibung der grundlegenden physikalischen Prozesse, die in der Erdatmosphäre ablaufen, zu erhalten.

* 4.1.4 Die Unternehmung größter Anstrengungen, um mathematische Modelle [die berühmten Computermodelle des IPCC] der Atmosphäre zu entwickeln, die fähig sind, jene relevanten physikalischen Prozesse einzuschließen, die für die Schwankungen der großräumigen atmosphärischen Bewegungen wichtig sind.

* 4.1.5 Ein konsistentes Langzeitprogramm mit vergleichenden numerischen Integrationen von mathematischen Modellen zur Bestimmung der Konsequenzen der Interferenz mit physikalischen Prozessen in der Atmosphäre.

4.1.6 Ein umfangreiches Programm in den assoziierten Wissenschaften, insbesondere auf dem Gebiet der numerischen Analyse [Die gefälschten Statistiken!], um eine erweiterte numerische Integration zu ermöglichen.

* 4.1.7 Eine ausgedehnte Anstrengung zu unternehmen, um Untersuchungen von Strahlungsprozessen in der Atmosphäre durchzuführen, die notwendige Informationen für die Eingliederung in mathematische Modelle liefern, die für numerische Integrationen geeignet sind.

* 4.1.8 Erweiterte Versuche, experimentelle Laboreinrichtungen für den Bau von experimentellen Modellen herzustellen, die für die Simulation und Prüfung verschiedener Theorien über atmosphärische Zirkulationen geeignet sind, die für die Klimakontrolle von Bedeutung sein können.

4.1.9 Ein umfangreiches Programm zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre, um die Natur dieser Wechselwirkungen zu bestimmen.

4.1.10 Ein Programm zur Untersuchung mikrometeorologischer Prozesse, insbesondere in Bezug auf die fiktive Dissipation der kinetischen Energie und die Übertragung von Impuls und Energie in der Erdatmosphäre.

Ein mögliches Programm zur Untersuchung von Klimakontrolproblemen

1. Einleitung

Es wird vorgeschlagen, eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammenzubringen, um Experimente zur Machbarkeit der Klimakontrolle durchzuführen. Das Ziel dieser Forschung ist es, Methoden zu entwickeln, die notwendig sind, um die theoretische und ökonomische Machbarkeit von Ideen zu analysieren und zu testen, die zur Klimakontrolle vorgeschlagen wurden und werden.

Es besteht eindeutig die Notwendigkeit, die folgenden Arten von Studien auf einer systematischen Langzeitbasis durchzuführen.

A. Die Bewertung der gegenwärtigen Kenntnisse, die möglicherweise das Problem betreffen.

B. Ergänzende Untersuchungen, die nicht ausreichend durch die derzeitigen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden.

C. Theoretische Klimasteuerungen nach dem Stand der Technik.

Es ist eindeutig zu betonen, dass die Chancen auf eine umsetzbare Klimakontrolle äußerst gering sind. Der potenzielle Wert für die Nation ist jedoch so groß, um die Einleitung der Tätigkeiten zu rechtfertigen, die unten vorgeschlagen werden.

2. Überwachung und Bewertung des bestehenden Standes der Technik.

Es gibt viele Forschungsanstrengungen in diesem Land und im Ausland, die für die Probleme der Klimakontrolle eine wichtige Rolle spielen. Diese Forschung umfasst numerische allgemeine Zirkulations- und Kurzzeitvorhersage-Experimente, Beobachtungsstudien der großräumigen Atmosphäre, die physikalischen Prozesse mit Impuls-, Energie- und Feuchtigkeitsaustausch betreffend, experimentelle Forschung an atmosphärischen Laboranalogen und einschlägige technologische Fortschritte in nichtmeteorologischen Wissenschaften, wie die Verfügbarkeit von Energiequellen, Materialien und Liefer- und Distributionssystemen [Atomkraftwerke, Feinstaub für TAI].

Ein aktives Programm zur Überwachung und Bewertung des derzeitigen Standes der Technik, wie es durch die oben beschriebenen Untersuchungen für seine Anwendbarkeit auf Klimakontrolprobleme dargestellt wird, ist erforderlich. Diese Arbeit sollte mit einer Literaturübersicht der relevanten und verwandten Forschung beginnen. Dieses Überwachungsprogramm wird die Isolierung vielversprechender Entwicklungen ermöglichen, die ein weiteres Ingenieurwesen und Prüfungen erfordern und jede zusätzliche Forschung festlegen, die für die weiteren Klimakontrolziele [Die berühmt, berüchtigten 1°C, 2°C Ziele. Die Erhöhung der Sonnenstrahlung durch Reduktion der Ozonschicht wird Anhand der erhöhten Temperaturen an der Ozean- und Landoberfläche bestätigt.] erforderlich ist. Es sollte eine kontinuierliche Anstrengung sein, alle einschlägigen Forschungen zu überwachen, so dass der Stand der Technik jederzeit voll ausgeschöpft wird, um die Möglichkeiten der Klimakontrolle zu untersuchen.

3. Ergänzende Forschung

Es ist vorgesehen, dass die Aktivitäten der Gruppe auch Forschung umfasst, die notwendig ist, um die Arbeit anderer Gruppen zu ergänzen. Zusätzliche Untersuchungen können erforderlich sein, um die Klimatologie bestimmter physikalischer Prozesse in der Atmosphäre besser zu beschreiben. Für die verschiedenen atmosphärischen Energie- und Impulsaustauschprozesse werden Informationen über Raum- und Zeitspektren benötigt. Diese Forschung wird bei der Formulierung von realistischen physikalischen Modellen der Atmosphäre helfen. Ebenso ist es erforderlich, die Eignung verschiedener Modelle für numerische Klimakontrolle zu testen.

Umfangreiche Untersuchungen zur Formulierung von mathematischen Modellen der Atmosphäre, geeignet für Langzeitintegrationen, sind erforderlich. Diese Modelle werden numerisch auf einem elektronischen Rechner integriert und auf Übereinstimmung mit der Klimatologie relevanter physikalischer Prozesse getestet. In Abhängigkeit von den Testergebnissen können die numerischen Integrationsverfahren und die mathematischen Modelle modifiziert werden, um eine für numerische Klimakontrolle geeignete Formulierung zu erreichen.

4. Klima-Experimente

Eine Reihe von systematischen numerischen Klimakontrolversuchen wird mit geeigneten atmosphärischen Modellen durchgeführt, um die theoretische und ökonomische Machbarkeit von Ideen zu analysieren und zu testen, die vorgeschlagen wurden oder vorgeschlagen werden, das Klima zu kontrollieren. Diese Experimente sollen den Klimawandel beurteilen, der sich aus Veränderungen aufgrund von künstlich eingeleiteten Energie- und Impulsquellen und -senken ergeben würde. [Dies ist die kurze Antwort darauf, was Klimawandel wirklich bedeutet!] Unzählige Wege wurden vorgeschlagen, um diese Quellen und Senken zu variieren, wie zum Beispiel die Veränderung von Strahlungsabsorption und Reflexionseigenschaften, die die Verdampfung von freien Wasserkörpern steuern, die Oberflächenspannungen verändern usw.

5. Personal- und Programmkosten

Bis zu dem Zeitpunkt, in dem es klar ist, dass der Stand der Technik ein umfangreiches numerisches Experimentieren der Klimakontrolle erlauben kann, sollte sich der Forschungsaufwand auf die Punkte 2.0 und 3.0 konzentrieren. Wenn die Modellentwicklung unter Punkt 3.0 zu einem zufriedenstellenden Punkt fortgeschritten ist, wäre für Punkt 4.0 ein großer Anstieg der elektronischen Computerzeit erforderlich.

Zur Durchführung dieses Programms wird folgendes Personal benötigt:

[Wer sind heute die leitenden Personen dieses Projekts? IMHO ein Wissenschaft-Schauspieleraffe wie David Keith kann es nicht sein, auch nicht die Idioten und Perversen des IPCC!]

2 Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter (dynamische Meteorologie)

1 Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Physiker)

1 Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)

2 Wissenschaftliche Mitarbeiter (dynamische Meteorologie)

3 Wissenschaftliche Mitarbeiter (Mathematiker, Analytiker und Programmierer),

Plus unterstützende Hilfe.

Insgesamt wird die Unterstützung zu Gehalt und Gemeinkosten auf der Grundlage von $ 25.000,00 pro Profi geschätzt – das wären $ 225.000 / Jahr. Anfänglich würde die Miete der Computer für 200 Stunden/Jahr insgesamt ca. $ 75.000/Jahr ausmachen. Die Computerkosten würden für jeden erheblichen Aufwand unter Punkt 4.0 deutlich steigen

========================================

7. Die „gute Arbeit“ der CIA

Man kann die CIA nicht beschuldigen, dass sie nicht ihre „Arbeit leistet“. Die CIA ist seit ihren ersten Anfängen in der Kanzlei der Dulles-Brüder in New York, der Gründung des OSS und dem Beschluss des „National Security Act“ im Jahre 1947, als staatlich geförderte kriminelle Vereinigung von Korporatisten gegründet worden, mit dem Ziel, kriminelle verdeckte Operationen im Ausland auszuführen, die den vermeintlichen Interessen der USA „dienen“, welche aus der Perspektive dieser Anwaltskanzlei identisch mit denen der Korporatisten sind!

The Dulles Brothers – …how to wreak havoc in Guatemala and Iran…

http://www.mohammadmossadegh.com/news/dulles-brothers/

Gold, God, Glory: Two Brothers’ Secret War

http://www.consequencemagazine.org/reviews/gold-god-glory-two-brothers-secret-war/

The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles and Their Secret World War by Stephen Kinzer – December 10, 2014 by Bob Shea

https://bilder.buecher.de/produkte/40/40453/40453977z.jpg

Allerdings ist es jetzt höchste Zeit, dass das Gesetz und die Organisation des CIA abgeschafft werden, denn die CIA verpestet, pervertiert und missbraucht inzwischen die ganze Welt!

Gemäß solcher Dokumente und dem unübersehbar globalen Ausmaß der Klimabearbeitung könnten wir leicht annehmen, dass der Kopf des BPMFED (Bankster Pervert Military Financial Empire of Deception) die CIA ist. Obgleich auch manche CIA-Mitarbeiter, verfallen in einen Allmachtswahn, sich für allmächtig und allwissend halten und derart benehmen mögen, die CIA bleibt eine staatlich akkredietierte, kriminelle und terroristische Bande, die so funktioniert, wie sie von superreichen und supermächtigen Kriminellen konzipiert wurde! Es liegt an uns, diesem bösen Treiben ein Ende zu setzen!

Eines der Methoden der CIA ist die „Plausible Verneinung„. Dazu möchte den interessierten Leser folgenden Artikel in englischer Sprache nahelegen. Darin wird erklärt, wie die CIA diese Methode nutzt, um die Klimakontrolle zu verneinen. Nach Bedarf wird er bald auf Deutsch bereitgestellt.

Plausible Verneinung, um Verantwortlichkeit zu vermeiden!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/plausible-verneinung-um.html

8. Andere historische Dokumente

Zur besonderen Verknüpfung der Nukleartechnik mit dem Fracking von Erdgas und Erdöl seien die historischen Propagandafilme zum Plowshare Programm empfohlen, deren Overvoice als vollständige Übersetzung in folgenden Artikeln zur Verfügung gestellt wird. Nomi78 hat den ersten Text als deutsche Untertitelung des Films eingearbeitet. Danke an Nomi78 für diese Leistung und die tolle Kooperation.

Film-Abschrift: DER ATOMARE UNTERGRUND – NUKLEARES FRACKING VON ERDGAS – ATOMENERGIE

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/film-abschrift-atom-underground-nuclear.html

Film-Abschrift: NUKLEAR BOMBEN FRACKING ATOMIC ENERGY COMMISSION PROJECT GASBUGGY 27544

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/film-abschrift-nuklear-bomben-fracking.html

Das erforderliche Wasser für das Fracking wird durch Klimakontrolle an jedes beliebige Ziel geliefert!

A Report to the Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences

https://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2014/03/national-weather-modification-program-nasa-1966.pdf

WEATHER MODIFICATION: THE EVOLUTION OF AN R&D PROGRAM INTO A MILITARY OPERATION

https://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2013/01/weather-modification-the-evolution-of-an-r-and-d-program-into-a-military-operation.pdf

Lassen wir den Chef-Propagandisten selbst sprechen!

Professor David Keith Interview on Solar Radiation Management (SRM) Geoengineering

Nick Breeze ClimateGenn, Apr 28, 2015

David Keith: A surprising idea for „solving“ climate change

TED, Nov 15, 2007

Es geht um das WASSER!!

https://twitter.com/mansor1673/status/928582776219164673

https://twitter.com/NASAEarth/status/835187549362499584

Atmosphärische FLÜSSE!!

https://twitter.com/NASAEarth/status/834835979550679041

9. Quellen

MEMORANDUM FÜR: General CHARLES P CABELL

THEMA: Klimakontrolle

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020014-2.pdf

Impuls

https://de.wikipedia.org/wiki/Impuls

Viele Aspekte der Klimakontrolle werden im Geoarchitektur-Blog erläutert. Einige wurden in diesem Artikel an den passenden Stichwörtern verlinkt.

Der Blog: http://geoarchitektur.blogspot.com/

Eingebettete Videodokumente sprechen für sich.

Zum weiterlesen empfohlene Quellen sind im Artikel vollständig angegeben.

10. Weitere bestätigende Dokumente

GEOENGINEERING: PARTS I, II, AND III HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY HOUSE OF REPRESENTATIVES

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111hhrg53007/pdf/CHRG-111hhrg53007.pdf

Geoengineering at COP13

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/final_geoengineering_brief_cop_13_web.pdf

Vom Englischen: Die Wiederherstellung der Qualtiät unserer Umwelt! LBJ JFK

https://www.documentcloud.org/documents/3227654-PSAC-1965-Restoring-the-Quality-of-Our-Environment.html

11. Geophysische Kriegsführung in Aktion!

Steinigung vom Himmel!

https://twitter.com/worlds_weather/status/890843722522533888

Wasserhosen zum schnellen Wasserheben, durch gerichtete Energie von oben! Sie sind die effektivsten Entsalzungs- und Transportsysteme.

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/wasserhose.html

https://twitter.com/severeweatherEU/status/928639407736983552

Überlaufkanal? Arabien wird weggespült!

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/all-arabia-is-one-spillway.html

ELEPHANT im Raum ist der Wasserraub! Extreme Unwetter!

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/water-delivery-by-tropospheric-srm.html

http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-deliver-with-srm.html

http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-delivery-by-tropospheric-srm_1.html

12. Bemerkung zu Kommentaren!

