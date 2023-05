Klimamodelle in 2:20 Min. super verständlich erklärt

Bad Ballerburg: Die ganze Welt leidet inzwischen unter dem in den letzten Jahrzehnten immens propagierten Klimawandel. Ausgeklügelte Klimamodelle machen es möglich. Wäre er nicht so stark beworben worden, wäre es vermutlich den wenigsten Menschen auf dem Planeten aufgefallen. Besonders leidet Deutschland, weniger aufgrund der sich durchaus natürlich verändernden Gegebenheiten, als vielmehr wegen der inzwischen ergriffenen Maßnahmen seitens der „Klimawandel-Industrie“, die gerade in Deutschland, dank der Grünen, besonders ausgeprägt erscheint. Der Klimawandel ist so dramatisch, dass man dafür sogar den Umweltschutz komplett aufgeben kann. Siehe dazu das neuzeitliche Verständnis zu „Frühlingsgefühlen“, rechts liebreizend bebildert.

Bei der EU ist das Thema ebenfalls weit oben angesiedelt, da man insgeheim festgestellt hat, dass sich mit dem Handel von CO2-Zertifikaten einige besonders wichtige Leute gerettet werden können, die ansonsten in Ermangelung besser Geschäftsmodelle auf Dauer einer wirtschaftlichen Pleite entgegensehen müssten. An dieser Stelle wird über die Neuordnung des CO2-Zertifikatehandels seitens der EU referiert. Damit die betroffene Klientel zu den jeweiligen Klima- und Weltrettungskonferenzen jetten kann, sind die kerosinfressenden Privatflieger dieser Heroen selbstredend von etwaigen CO2-Klimaabgaben befreit.

Ausweislich der täglichen Klimawandel-Propaganda, als auch des atemberaubenden Aktionismus der „letzten kriminellen Genration„, sollten wir vor lauter Angst zu Salzsäulen erstarren. Wie schon zur Blütezeit der christlichen Kirche, können wir uns diesem Ungemach durch einen angemessenen Ablass entziehen, wenn wir nur genug Klimaabgabe berippeln. Warum man die ganze Chose nicht von vornherein „Atemluftsteuer“ genannt hat entzieht sich der Kenntnis des Autors. Es wäre sicher kein Problem gewesen ein ähnliches Drama rund um den nicht minder böse klingenden „Sauerstoff“ aufzubauen, der sich anders als das CO2 sogar noch dünne machen will.

Klimamodelle richtig erklärt

Dr.Markus Krall erklärt hier mathematisch schlüssig, wie Klimamodelle funktionieren.

Nämlich gar nicht und das sie komplett Ahnungslos sind. pic.twitter.com/SzQA91AIg6 — Markus Baettig 🇨🇭🇹🇭 (@BaettigMarkus) May 15, 2023

Jetzt haben wir schon soviel Argumente zur Vernunft der Menschheit er gefunden, da können wir es uns locker erlauben einmal einen harten Kritiker dieser Situation für sage und schreibe 2:20 Minuten zu Worte kommen zu lassen. Aus Sicht der Klimawandler schon ein Unding, dass der Markus Krall vor der Kamera sowas überhaupt noch äußern darf. Wissenschaft ist heute reine Mehrheitsmeinung und die wird durch die dafür bezahlten Institutionen nebst der staatlichen Propagandaanstalten geprägt.

Vernunft ist nun wirklich das Letzte was wir zur Zeit brauchen, denn die hindert uns allein zeitlich daran jetzt das Ruder ruckartig herumzureißen. Dann gibt es noch so kleinkarierte Korinthenkacker die behaupten, dass 97 Prozent der CO2-Immissionen anthropogen sind, also mit den Menschen gar nichts zu tun haben.

Ein Sakrileg für sich, da wir ja für alles auf diesem Planeten verantwortlich sind, besonders die Deutschen. Aber die 3 Prozent des menschengemachten CO2 reißen uns jetzt total in den Abgrund, das ist gemäß der neuen Klimadoktrin erwiesen. Von letzteren Teil verschuldet Deutschland übrigens rund 1,7 Prozent. Ausgehend von gut 400 ppm (parts per million) CO2 in der Atmosphäre (die gesamte Menschheit verantwortet damit 12 Teile von den eine Million Teile), sind wir Deutschen letztlich für 0,204 Millionstel der CO2-Immission verantwortlich. Dieser Teil bedeutet anerkanntermaßen den Weltuntergang, soweit wir verpflichtet sind den erwähnten Theorien zu folgen.

Die heildende Weltenrettung

Während wir zur „Weltenrettung“ nun so eine Art wirtschaftlichen und physischen Selbstgenozid vollziehen, wird allein Indien in den kommenden Jahrzehnten geschätzt ein ganzes Millionstel CO2 wieder beisteuern. Die dürfen das, weil sie ein Anrecht auf Wohlstand haben. Mit weiteren Schwellenländern, die nicht ganz so CO2-klimawandelgläubig wie die Deutschen daherkommen, dürften es noch einige Millionstel CO2 mehr werden. Mutter Erde dankt sowas in der Regel mit mehr Grünzeugs, was sogar wissenschaftlich (klimahistorisch) belegt ist. Wichtig ist deshalb, dass wir besonders beim Handel mit den CO2-Zertifikaten nicht nachlassen. Das wird die Umverteilung in der Weise befördern, dass zumindest unser persönlich/ökonomischer Weltuntergang in Europa tatsächlich zu realisieren ist.

Nur wer es glaubt wird selig … das wussten bereits unsere Urgroßeltern und haben darob fleißig die Kingelbeutel befüllt und letztlich das Leid ihrer Zeit auch nicht abwenden können. Aber uns wird es diesmal garantiert besser ergehen. Dank der ausgeklügelten mathematischen Klimaprognosen mit ihren 30 bis 50 Variablen können wir wirklich jedes vorgegebene Ziel zuverlässig errechnen. Besonders für diese ketzerische Aussage in dem beigefügten Video sollte Markus Krall besonders hart bestraft werden.

