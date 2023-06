Bundesregierung zutiefst unzufrieden mit dem Volk

BRDigung: Das Volk ist in weiten Teilen einfach nur schlimm und peinlich, ja geradezu unerträglich. So etwas muss sich eine Bundesregierung heutzutage nicht mehr bieten lassen. Diese Zeiten sind inzwischen vorbei. Immerhin hat die Regierung nach sogenannten demokratischen Grundsätzen insgesamt vier Jahre freie Hand alles nach eigenem oder auch nach Lobby-Belieben zu tun, da das Wahlvolk es dazu mittels analphabetischer Kreuze bevollmächtigt hat. Damit endet, wie alle vier Jahre, das Mitspracherecht des Pöbels.

Genau diesen Umstand bekommt der Mob seitens der Ampelregierung inzwischen überaus deutlich zu spüren. Schließlich kann es keine Forderungen außerhalb besagter Kreuze erheben. Olaf Scholz ist nicht mehr gewillt ein Blatt vor den Mund zu nehmen, soweit sich total kriegsunwillige Menschen ihm und seinen Waffenlieferungen gen Ukraine in den Weg stellen wollen. Über 70 Jahre Pazifismus müssen endlich enden, da können wir bei den Kriegen der Neuzeit nicht einfach nur dumm danebenstehen. Aktive Beteiligung ist wieder gefragt. Wenn es aktuell darum geht die Interessen aus Übersee in Europa zu vertreten und durchzusetzen, kann es sich das Scholz-Regime nicht erlauben sowas mit eigenen oder gar „deutschen Interessen“ zu verwässern.

Wer nicht für einen gerechten Krieg ist, hat kein Hirn

Als ausgewiesener und bekennender Trans-Atlantiker weiß Scholz nur zu genau, dass Deutschland keine eigenen Interessen haben kann. Nachfolgend ein exquisites Beispiel seiner guten Manieren und seiner Feinfühligkeit gegenüber abweichenden Meinungen, sofern er direkt damit konfrontiert wird oder solche in seiner Nähe zu laut werden. Noch feinfühliger ist allerdings der FOCUS, der in dem nachfolgenden Filmbericht den Teil wohlmeinend entfernt hat, in dem Scholz beiläufig die Masse duzend sagt: „… wenn Ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet …„. Nun gut, deshalb ist er ja Spitzen-Politiker, weil er sehr viel schlauer ist als die tumbe Masse da vor ihm auf dem Platz.

Nur selten kann man Olaf Scholz so menschlich, enthusiastisch und aufgeregt erleben. Für gewöhnlich schläft man bei seinen Ansprachen einfach nur ein. Hier wirkt er selbst und ausnahmsweise wie ein Granate, willens jede Friedensbekundung durch Verweigerungshaltung persönlich wegzusprengen. Und dann sieht er sich noch einmal genötigt zu untermauern, dass „Leben in der Ukraine“ nur möglich ist, wenn flankierend mit deutschen Waffen dort getötet gelebt werden kann. Geradezu so als wolle er Werbung für die deutsche Waffenindustrie machen, sodass diese ja nicht zu kurz kommt wenn in Europa endlich wieder richtig geschlachtet wird.

Leider geht er in seiner bewegenden Rede nicht weiter auf die Versäumnisse Deutschlands und Frankreichs bei den Minsk II Vereinbarungen ein. Aber gut, das war ja zu Merkels Zeiten und mit der Regierung hatte er nichts zu tun … oder er kann sich schlicht nicht daran erinnern.

Frieden schaffen mit noch mehr Waffen

Das Blut in der Ukraine muss weiter fließen und dazu braucht es die endlose Lieferung von Waffen aus aller Herren Länder. Ohne diese Waffen wäre der Krieg vermutlich bereits verloren vorbei und das ganz zum Nachteil der sogenannten westlichen Werte. Dazu zählen insbesondere die Verteidigung von Frieden, Freiheit und Demokratie. Selbige setzt Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine gerade mustergültig um, indem er Oppositionsparteien verbietet, die armen jungen Menschen (von denen Scholz im Video redete) mit Gewalt an die Front treibt.

Passend zum Kriegsrecht wird dort hart zensiert. Das gilt als „besonders demokratisch“, weil mangelnde und einseitige Information das Volk in Krisenzeiten schon immer geeint hat. Das alles sind die Werte, die insbesondere die EU mehr und mehr wertschätzt.

Das oberste Ziel, wie mehrfach von Anal Ena Baerbock formuliert, ist es, Russland maximal zu schaden, bestens gleich komplett zu zerschlagen. Davon träumen noch ganz andre Gestalten, die schon seit ewigen Zeiten von der „Befreiung der Rohstoffe“ in der Region fabulieren. Derzeit muss die Ukraine dieses Mammutvorhaben alleinig mit seinen Personalressourcen schultern, bis man sich auf NATO-Ebene entschließt doch noch den dritten Weltkrieg aus diesem Konflikt zu entwickeln. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Die USA sind durchaus bereit Europa dafür zu opfern, wir müssen es nur korrekt umsetzen. Und dieses ganze Elend nur, weil sich Russland jetzt in verbotener Weise so böse und kriminell gibt, wie es grundsätzlich nur den USA zusteht.

Wenn man weiß wer Herr und Meister der Sockenpuppe namens „Olaf Scholz“ ist … die Deutschen sind es definitiv nicht … wird seine im Film offenbarte Aufregung um einiges verständlicher. Hätten wir zu der Veranstaltung bereits mehr ukrainische Werte gehabt, hätte man den schreienden Mob sicher schnell vom Platz geprügelt, um eine schöne und harmonische Parteikundgebung dort abzuhalten, nach der alle Willigen beglückt von dannen ziehen. Zu Zeiten der DDR spendierte die Regierung für solche Zwecke sogar noch die benötigten „Winkelmente“.

Bundesregierung zutiefst UN-zufrieden mit dem Volk

All diese vom Volk ausgehende Bösartigkeit, die sich so brutal vor der SPD-Tribüne entlud, darf natürlich nicht folgenlos bleiben. Eine neuerliche Umfrage innerhalb der Regierung zur Zufriedenheit mit dem Volk fiel dementsprechend verheerend aus. Hier nun die grafische Darstellung des Umfrageergebnisses unter 17 Regierungsmitgliedern (Olaf Scholz soll darunter gewesen sein). Nur zwanzig Prozent sind noch mit dem Volk zufrieden, 80 Prozent sind leicht bis maßlos unzufrieden mit dem Volk.

Umgekehrt sind die Werte vergleichbar, wie man an dieser Stelle (Statista) nachvollziehen kann. Wiederkehrend kommt die heikle Frage auf, ob man das Volk nicht gänzlich verbieten solle? Meistens scheitert es an so profanen Erwägungen, dass die Korrupten in Regierung und Parlament einfach nicht mehr wissen wer hernach ihre Zeche zahlen soll. Nur so wie es zur Zeit ist kann man es wohl nicht lassen. Da muss etwas passieren.

Bertolt Brecht hatte dazu noch weit vor seinem Ableben eine bahnbrechende Idee. Demnach wäre es viel besser die Regierung wählte sich ein neues Volk. Im vorliegenden Fall ist nicht auszuschließen, dass dies insgeheim bereits passiert ist. Ein Teil des neuen Volkes, in Millionengrößenordnung, ist augenscheinlich bereits hier eingetroffen, während der verbleibende Teil des neuen Volkes noch in der Ukraine leidet und blutet. Vermutlich ist selbiges Volk sehr viel dankbarer, nicht zuletzt weil es Waffen ohne Ende von der jetzigen Bundesregierung spendiert bekommt.

Teile des besagten Volkes kennen sich sogar mit deutschen Traditionen sehr gut aus. Von den Wolfsrunen bis zum Sonnenrad ist da alles im Programm. Selbst beim Russen schlachten ließ man sich weiter im Osten nach 2014 und deutlich vor 2022 nicht lumpen. Auch daran kann sich Olaf nicht erinnern. Bei so viel Deutschtum und dem ausgeprägten Willen sogar mal wieder gen Osten marschieren zu wollen bekommen besonders einige gütige Planer in Übersee wieder ein feuchtes Höschen. Exakt das weiß Olaf Scholz nur zu genau, weshalb er in seinen endlosen Friedensbemühungen mit noch mehr Waffen nicht nachlässt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass seine Regierung so gar nicht zufrieden ist mit dem mauligen Volk.

