Auf Krieg folgt Chaos und Gesetzlosigkeit

Der hochgejubelte Bellizismus der Neolinken und Olivgrünen hört sich nur dem Wortklang nach gut an und klingt irgendwie schöngeistig. Aber in Wirklichkeit ist Bellizismus (lateinisch bellum ‚Krieg‘; bellicosus ‚den Krieg betreffend‘; bellicus ‚zum Krieg gehörig‘), deutsch als Kriegsverherrlichung bezeichnet, eine im frühen 20. Jahrhundert unter dem Einfluss des gleichbedeutenden französischen bellicisme aufgekommene -ismus-Bildung, die nichts Gutes verspricht. Wie eigentlich alle „Ismen“. Gerhard Mersmann hat die Perspektive geöffnet, die uns wahrscheinlich nach dem Krieg, also der Phase der neuen Unmoral des Bellizismus erwartet, und unter dem Titel

„Rendite: Der Krieg bleibt, was er ist“

zu beschreiben versucht: „Die große Stunde des organisierten Verbrechens rückt näher. Und es wird bestens gerüstet sein, mit willigen, durch den Krieg verrohten Subjekten, die bis an die Zähne bewaffnet sind.“

Laienphilosophen wie sie die aus dem Fußball bekannt sind, würden vielleicht dichten: „Nach dem Krieg, ist vor dem Krieg.“ Aber vor dem Krieg herrscht der staatlich geplante Wahnsinn – nach dem Krieg regiert das organisierte Verbrechen der kriminellen Clans und Mafiosos. Wir sind doch alle mit dieser drohenden Realität vertraut, wenn wir uns an die ungezählten SciFi-Filme erinnern, die uns diese Zukunftsversionen in allen nur möglichen Perspektiven vorgespielt haben.

Doch dieser Horror könnte Realtität werden, denn der menschlichen Kreativität der Perversität sind schließlich keine Grenzen gesteckt. Nun denkt ihr bestimmt, ich wäre ein Weltuntergangs-Prophet oder einfach nur ein notorischer Pessimist. Doch schaut euch mal die Psychopathen der Geschichte und der Gegenwart an. Sie haben uns tausendfach bewiesen, wozu der Mensch fähig ist. Wenn es darauf ankommt, dann ist er meistens Egoist und sorgt sich lieber um seinen Profit als um das Wohl anderer Menschen. Er ist eben in seinem Wesen auch ein „homo oeconomicus“. Wir sollten ihm, dem einzigen mit angeblicher Vernunft begabten Wesen, daher nicht über den Weg trauen … Nicht einmal uns selbst.

Abschreckendes Beispiel Ukraine

Wir wollen auf dem Teppich bleiben und – um den Überblick nicht zu verlieren, uns als Beispiel „nur“ auf den Ukrainekrieg und die daraus resultierenden möglichen Auswüchse konzentrieren. Betrachten wir doch die unermeßliche Anzahl an Waffen, gerade auch die der kleineren „Hand-“Feuerwaffen, mit der die Ukraine überschwemmt wird. Dort wird alles, was nicht niet- und nagelfest ist, verscheuert. Und berücksichtigen wir, daß davon ein großer Teil bedingt durch die vorherrschende Korruption in der Ukraine schon heute in die Hände von kriminellen und terroristischen Elementen gelangt. Und denken wir weiter, was mit den Waffen geschieht, die hunderttausende von getöteten Soldaten hinterlassen. Dann haben wir eine kleine Vorstellung davon, was „nach“ dem Krieg passieren könnte.

Dann mutiert die Ukraine endgültig zu Klein-Amerika und übertrifft ihr großes Vorbild noch um Etliches. Die Ukraine erscheint mir als ein Experimentierfeld des Teufels, wo dieser sich ausleben kann und eine Hölle auf Erden bereitet. Doch wer pragmatisch denkt, der weiß, daß Gott oder Teufel nicht real sind sondern nur in der Vorstellungswelt der Menschen und seinen Handlungen existiert. Insofern wollen die Leute, die vom Teufel reden und ihn für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich machen, nur von ihrer eigenen Verantwortlichkeit ablenken!

Das Anthropozän – Segen oder Unheil?

Der Begriff „Anthropozän“ bezeichnet ein geologisches Zeitalter, in dem die Menschheit den dominanten geophysikalischen Einfluss auf das Erdsystem hat und daraus die Verantwortung des Menschen für die Zukunft des Planeten abgeleitet wird. Da der aufgeklärte Mensch lt. der Bibel, der Philosophie und der Anthropologie über einen freien Willen verfügt, kann er sich zum Herrn und Richter über Tod und Leben machen. Denn er trägt zwei Seelen in seiner Brust und die Möglichkeit, als biophiles oder negrophiles Wesen zu enden.

Wenn die destruktiven Elemente überwiegen, wird Anarchie die Herrschaft übernehmen – und zwar nicht die theoretisch-sozialistische, die auf nicht-autoritären Regeln aufbaut, sondern diejenige, die die brutale Herrschaft des Stärkeren bedeutet. Das wird die Zeit der Machos sein, die glauben, als Waffenbesitzer die Herren über Leben und Tod zu sein. Nach der gemäßigten demokratisch angestrichenen Willkür wird die „echte“ gnadenlose und bestialische das Regiment übernehmen. Die geistige Evolution des Menschen wird endgültig zu Grabe getragen und in einer Abwärtsspirale enden. Wir sollten uns wohl eher darüber sorgen als um die Klimakrise – zumindest die politisch instrumentalisierte. Es kommt nicht nur darauf an ob, sondern in welcher Verfassung der Mensch als homo sapiens überlebt. Wir wollen doch nicht auf Biegen und Brechen unter das Niveau der Tiere sinken – oder doch?

Ihr denkt, ich übertreibe? Vielleicht und hoffentlich. Aber sicher bin ich mir nicht! Und nur dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und die barbarische Entwicklung aufhalten sowie den Bellizisten eine Abfuhr erteilen. Denn die Abwärtstendenz, auf der wir uns befinden, ist nicht mehr zu leugnen. Wo wir letztendlich landen werden, das hängt vom Ausmaß unserer Gegenwehr ab.

Zitate:

Nach dem Krieg das organisierte Verbrechen

„Zumeist sind es Organisationen, die sich bereits rüsten für das Danach. Für den Zustand, wenn alles in Trümmern liegt, wenn keine staatliche Ordnung greift und das Recht des Stärkeren herrscht. Dann bricht die Zeit der Schattenherrschaft an.

Dort liegen die Waffen, und der Rest einer aller Abzeichen entledigten Soldateska wird sich verzweifelt in diesen neuen Sold begeben. Dann ist alles, was mit Recht, mit einem staatlichen Gewaltmonopol und mit einem Empfinden für das Gemeinwesen verbunden ist, nichts als eine romantische Erinnerung. Das wird die große Stunde des organisierten Verbrechens sein. Und es wird bestens gerüstet sein, mit willigen, durch den Krieg verrohten Subjekten, die bis an die Zähne bewaffnet sind.

Und ja, diejenigen, die jetzt von feministischer Außenpolitik krakeelen, die kriegslüsterner und martialischer nicht sein könnte, sie werden betrachten können, was aus dem Prozess der Zivilisation der letzten siebzig Jahre geworden ist. Alles, was mit der Emanzipation der Frau zu tun hatte, wird in dieser verrohten Nachkriegsgesellschaft Vergangenheit sein. Das Soldatisch-Patriarchalische wird die Herrschaft übernehmen.“

Vor uns die Gewalt

„Was das heißen wird? Es werden Hierarchien etabliert werden, die nicht nur von Männern dominiert, sondern auch mit brachialer Gewalt durchgesetzt werden. Achtsamkeit und Augenhöhe werden Schimpfwörter sein und alles, was als eine verfeinerte Lebensform von vielen so sehr geschätzt wurde, wird als Zeichen von Dekadenz und Verweichlichung angeklagt werden.

Wer den Krieg mit seinem Morden und seinen existenziellen Dauerkrisen hinter sich gebracht hat, der will sich alles auf einmal zurückholen. Da wird nicht mehr geworben werden, da wird sich geholt, wonach einem ist. Nicht nur bei materiellen Gütern der Ausschweifung, sondern auch bei Frauen. Egal wo. Kinder des Krieges sind Kinder des Krieges.

Das, was sich jetzt noch so gut anhört wie der gerechte Kampf um die liberale Demokratie, die dort auf keiner Seite je geherrscht hat, ist der Kampf von Oligarchen. Hier wie dort. Alles andere ist die pure Illusion. Es ist nur zu empfehlen, vom Ende her zu denken. Jeden Tag, den dieser Krieg länger dauert, macht die hier gemachte Prognose wahrscheinlicher. Die Propagandisten für eine Fortführung des Krieges sind verkommendes Pack, das sich andere Renditen verspricht. Aber der Krieg, der bleibt, was er ist:

Im allgemeinen kann man sagen, daß uns gemeinen Leuten Sieg und Niederlag teuer zu stehn kommen.”

Die hart gesottene Mutter Courage war da um einiges weiser als der Zeitgeist.“

Verweis: https://neue-debatte.com/2023/03/23/rendite-der-krieg-bleibt-was-er-ist/

