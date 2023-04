Wie lässt sich eine Videospur in einem Video bearbeiten oder ersetzen

Man weiß nie, wann sich eine Stimmenverzerre-Software als nützlich erweisen wird. Viele Leute denken, dass diese Dienstprogramme nur für Scherzanrufe gedacht sind, aber in Wirklichkeit haben sie ein viel breiteres Einsatzspektrum: von der Wahrung der Anonymität im Internet bis hin zu professioneller Voice-over-Software für Videoclips oder Podcast-Aufnahmen. Es kann also nie schaden zu wissen, welches Programm Ihre Stimme verändern kann.

Heute haben wir für Sie die besten Stimmenverzerre für alle Gelegenheiten zusammengestellt. Egal, warum Sie Ihre Stimme verändern wollen, hier finden Sie sicher das richtige Tool für Ihre Bedürfnisse!

Voicemod

Es handelt sich um ein kostenloses und modernes Programm mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Ihre Stimme im Streaming-Modus zu ändern. Es funktioniert wie ein Mikrofonfilter, so dass Sie es mit jeder anderen Anruf- oder Streaming-Anwendung verwenden können, einschließlich Skype, Discord, Telegram und OBS. Die Stimme kann mit einer von Dutzenden voreingestellten Presets überlagert werden, darunter Roboterstimme, Drachenstimme, Stimme eines professionellen Synchronsprechers, Chorus-Effekt und Änderung des Geschlechts des Sprechers.

Auch Geräuscheffekte wie Echo können über die Stimme gelegt werden. Sie können auch eigene Einstellungssätze für einzigartige Ergebnisse erstellen. Eine separate Registerkarte ermöglicht die Feinabstimmung von Einstellungen wie Reverb, Key, Dil, Tremolo und einem erweiterten EQ. Voicemod – ein ausgezeichneter Satz von Werkzeugen zum Ändern der Stimme, deren Einsatz das Fehlen der russischen Sprache nur überschatten kann. Nur wenige Programme ändern Ihre Stimme online so effektiv und einfach.

myEdit online

Dies ist eine fortschrittliche, optimierte Software zur Stimmveränderung mit intelligenten KI-Algorithmen. MyEdit lässt sich problemlos mit jeder anderen Audio-Streaming- oder Anrufanwendung verbinden, einschließlich Skype, Discord, Steam und OBS. Die Anzahl der Effekte, aus denen Sie wählen können, ist verblüffend: 30 Stimmfilter, 70 Geräuscheffekte, 17 Stimmkonverter und über 40 verschiedene fortschrittliche Plug-ins mit Feinabstimmungsoptionen für einzigartige Ergebnisse.

Die Anwendung kann nicht nur online verwendet werden, sondern auch, um vorhandene Audiodateien zu bearbeiten oder neue Spuren aufzunehmen. In diesem Format verwandelt sich die App von einem Filter für Klingeltöne in ein vollwertiges Heimstudio.

Filmora

Filmora ist einer der besten Video Editor für Anfänger mit mehreren einfach zu bedienenden, aber sehr leistungsfähigen Video- und Audiobearbeitungswerkzeugen. Wenn Sie Audio aus Wondershare Filmora exportieren, gibt es keine Wasserzeichen und Einschränkungen. Sie können es also herunterladen und die Audiobearbeitungsfunktionen kostenlos testen.

Jetzt wollen wir mal zeigen, wie Sie Ihre Stimme in Filmora mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung hinzufügen und ändern können.

Schritt 1: Voice-over oder ein Video hinzufügen

Wondershare Filmora ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme in Videos/Audios und aufgezeichneten Voice-Overs zu ändern. Sie können entweder Video-/Audiodateien in ein Benutzeralbum importieren, indem Sie im Hauptfenster auf „Importieren“ klicken, oder Sie klicken auf die Schaltfläche „Voice-over“ oberhalb der Zeitleiste, um Ihre eigene Stimme aufzunehmen. Die importierten Video-/Audiodateien können dann zur Bearbeitung in die Zeitleiste eingefügt werden, und der aufgenommene Ton erscheint automatisch auf der Audiospur.

Jedes Mal, wenn Sie auf ein hinzugefügtes Video/Audio oder einen aufgenommenen Kommentar auf der Zeitachse doppelklicken, öffnen Sie ein Bearbeitungsfenster. Dort können Sie Einstellungen wie Geschwindigkeit, Lautstärke, Glättung, Ausblenden und Tonhöhe ändern.

Schritt 2: Ändern Sie Ihre Stimme durch Änderung der Tonhöhe

Sowohl die Video-/Audiodateien als auch das Voiceover auf der Timeline haben einen Parameter Tonhöhe. Mit ihm können Sie die Synchronisation des Videos oder des aufgenommenen Voiceovers leicht ändern. Ziehen Sie einfach die kleine Dreiecksschaltfläche an die gewünschte Position.

Schritt 3: Ändern Sie die Stimme im Video durch Einstellen der Geschwindigkeit (optional)

Es gibt 4 Optionen für den Parameter „Geschwindigkeit“. Der Parameter „Videogeschwindigkeit“ gilt sowohl für das ausgewählte Video als auch für die Audiospur. Bei Musikdateien und Voiceovers funktioniert der Parameter „Geschwindigkeit“ ebenfalls, wirkt sich aber nur auf das Audio selbst aus.

Schritt 4: Exportieren Sie das geänderte Video/Audio

Wenn Sie mit Ihrem geänderten Voiceover zufrieden sind, ist es an der Zeit, das Video oder Audio zu speichern. Es werden alle gängigen Video- und MP3-Audioformate unterstützt. Klicken Sie dazu auf „Exportieren“ und wählen Sie „Format“. Wählen Sie das gewünschte Format aus der Liste und klicken Sie auf „Exportieren“. Die Datei wird in den von Ihnen angegebenen Ordner auf Ihrem Computer exportiert.

Fazit

Jetzt wissen Sie, welche Programme Sie verwenden können, um Ihre Stimme zu verändern. Zusammenfassend lässt sich sagen, welche der oben genannten Programme die meisten Funktionen in ihrem Bereich bieten. Unter den Dienstprogrammen zur Online-Stimmveränderung sticht das moderne und ausgeklügelte Voicemod mit seinen vielen anpassbaren Filtern definitiv hervor. Unter den Programmen, die die Stimme von zuvor aufgenommenen Audiospuren ändern, ist es unmöglich, das kostenlose Filmora nicht zu erwähnen: Seine Einstiegsschwelle ist selbst für Anfänger aufgrund seiner nativen Schnittstelle niedrig und die Funktionalität übertrifft alle seine Konkurrenten. Die Online-Dienste bieten nicht viele Möglichkeiten zum Experimentieren, aber MyEdit verdient ein Lob für seine guten Filteroptionen. Wählen Sie die für Sie passende Option und bearbeiten Sie mehr Videos.

Bildnachweis, Autor Tumisu: https://pixabay.com/de/users/tumisu-148124/

