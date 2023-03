Die blau-gelbe Ersatzreligion – eine Glosse

Die Welt ist brutal und humorlos. Selbst die Vorrreiter des kritischen Humors und politischen Kabaretts haben kapituliert und sind zum Feind übergelaufen. Da bleibt mir als laienhaftem Zyniker, der weit weg vom Verdacht ist, auch nur einen Cent für Meinungsmanipulation eingesackt zu haben, nichts anderes übrig, als mal einen Versuch zu wagen, die Verhältnisse um die neue Ersatzreligion bissig anzugehen.

Ich hoffe, daß es noch einige andere aufgeklärte Vertreter gibt, die die Vorstellungskraft besitzen, wie unser Alltag in Zukunft gestaltet wird, wenn der Zug weiter in die bisherige Richtung fährt. Das, was noch vor 3 Jahren völlig unwahrscheinlich erschien, hat uns bereits schonungslos überholt. Wir finden uns in einer Welt wieder, die wir uns vor kurzem gar nicht vorstellen konnten. Mir erscheint es so, als ob die traditionelle Religion, die wir schon als altmodisch und entkräftet empfunden haben, in anderer fundamentalistischer und dogmatischer Form fröhliche Urständ feiert. Sie hat uns unterwandert als die Strafe Gottes in Gestalt von Corona – und wir haben uns der ideologischen Lehre (fast) vollständig unterworfen.

Der als Freund getarnte Teufel nebst seiner Ersatzreligion

Jedoch, als wir glaubten, daß wir dem Untergang nur ganz knapp entgangen sind, schickten uns die ungnädigen Götter eine weitere Plage ins Haus, die die 10 biblischen Plagen noch übertrifft. Es handelt sich um die uns alle bedrohende und vernichtende Kraft aus der finsteren Unterwelt der Hölle – aus dem Orkus des apokalyptischen Satans aus Rußland. Jedenfalls will es uns der demente Luzifer aus Washington weismachen, dass er selbst nicht die Ausgeburt des Bösen darstellt, sondern daß selbige im grauenhaften Moskau beheimatet sei. Für Märchenfans und Horrorliebhaber ein vertrautes Umfeld.

Da war guter Rat teuer, um die einfältigen westlichen Gläubigen von der Redlichkeit der Menschenfreunde aus den USA zu überzeugen. Da half nur eine raffinierte List: Feindbild konstruieren und einen Stellvertreterkrieg in Europa aus dem Hut zu zaubern, ohne daß es die sedierten und von der Propaganda gleichgeschalteten Dummköpfe bemerkten. Und da bot sich ein Land wie prädestiniert an, das schon seit den Zeiten des unsäglichen und geostrategischen Vordenkers Zbigniew Kazimierz Brzeziński die ideale Plattform für das hegemoniale Schachspiel der USA darstellte: die Ukraine.

Paff Bumm: Von der CIA gesteuerter Regimewechsel 2014 mit gut 6 Milliarden Dollar finanziert – und mal eben eine Marionettenregierung in Kiew installiert – mit drei US-Bürgern, die von heute auf morgen ukrainisiert wurden. Aber der genialste Coup ist gelungen, den begnadeten Schauspieler und Komiker Selenskyj auf das Präsidentenpodest zu hieven. Das sprengte jeden Rahmen und war ein genialer Schachzug, weil man diesen Mann zur Ikone aufbaute, der jede Hollywood-Größe ausstach und im Westen mit Oskars und Preisen überhäuft wurde. Da fängt die Tragödie an, die uns noch teuer zu stehen kommt.

Horrorvorstellungen einer Ukrainisierung Deutschlands

Der Wahn ist mittlerweile in den Alltag integriert worden. Sowohl Regierung, Medien als auch der größte Teil der Bürger schlucken alles, was uns aus Washington oder London vorgebetet und befohlen wird. Nachfolgend habe ich einige Aspekte zusammengestellt, die auf der Agenda stehen:

Die blau-gelbe Nationalflagge an allen öffentlichen Gebäuden und privaten Häusern wird nur noch eine Frage der Zeit sein,

Ukrainisch wird als Zweitsprache eingeführt, weil sie zum Latein der neuen Religion erhoben wurde, ist zwangsläufig.

Straßenschilder werden zweisprachig verfaßt, damit die neuen ukrainischen Bürger kein Deutsch lernen müssen, denn wo kämen wir hin, wenn vorher in Düsseldorf arabische Straßenschilder aufgehängt werden.

Verpflichtung der kostenlosen Zurverfügungstellung von Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge, weil sie den westlichen Waffen entkommen sind und unser Gewissen beruhigen sollen.

Einführung eines Ukraine-Solis von mindestens 10 % des Einkommens, weil wir das der Solidariät geschuldet haben.

Abbildungen des hl. Selenskyj an den Wänden in allen Amtsstuben, Wohnzimmern und Klos.

Faschismus als neue Mode, die nach ukrainischem Vorbild Schule machen soll als demokratische Lebensform.

Korruption als neue Erfolgspolitik der ukrainischen Praxis, die es nachzuahmen gilt.

Verbot von Opposition und Meinungsfreiheit als Leitlinie der ukrainischen nachzueifernden Neodemokratie.

Russophobie und Hetze als neues moralisches Lehrfach zu etablieren, um den US-Hegemonismus zu rechtfertigen.

Pazifismus und Überzeugungen, die Kompromisse anstreben, als kriminell zu diffamieren.

Bellizismus als neue moralische und ethische Dimension zu verherrlichen.

Angestrebte Entvolkung (der Russen) lt. Selenskyj als gerechtfertiges politisches Instrument gutzuheißen.

Absichtlichen Krieg auf die Zivilbevölkerung als legitime und völkerrechtskonforme Verhaltensweise zu verkaufen.

Konstruierte Anklage Putins und Rußlands in einem politisch motivierten Gerichtsspektakel.

Was wirklich erschreckend ist, das ist die Erkenntnis, daß meine bedrohlichen Perspektiven sich bereits größtenteils bewahrheitet haben und wir es mit einer deprimierenden Wirklichkeit zu tun haben. Die Rituale zur Verherrlichung und Rechtfertigung des Selenskyj-Regimes finden täglich mehrmals in der Tagesschau und den Heute-Nachrichten statt. Es fühlt sich an wie ein Gottesdienst, der allerdings zu Ehren von falschen Göttern abgehalten wird. Da sollten wir uns nach den „richtigen Göttern“ umsehen, die uns den Widerstand gegen alle diktatorischen, totatilitären und freiheitsberaubenden Kräfte lehren. Als keltophiler Mensch fallen mir da sofort die Asterix-Comics ein, die immer mit dem Satz beginnen:

„Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“

Dann laßt uns uns doch von den wehrhaften Göttern inspirieren, die keine Anpassung und Unterwürfigkeit lehren, sondern zur Gegenwehr gegen Unterdrückung aufrufen. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Wer nicht freiwillig ein Leben in Frieden und Einvernehmen zuläßt, der soll sich auf äußerst harten Gegenwind gefaßt machen. Unerbittlich und ohne Kompromisse!

