Schöne Bescherung … 5,7 Prozent Reallohn-Minus

Wie gehst Baden? Anders als einige verschollene Statistiken zur Dauer-Pandemie, funktioniert die Dokumentation des Elends (Reallohn-Minus) bei DESTATIS noch recht zuverlässig. Passend zu Weihnachten und zur Linderung der kleinen Budgets fürs Fest, kommt hier nun die beschauliche Botschaft, dass die Reallöhne im dritten Quartal 2022 um 5,7 % gesunken sind. Die Perspektive fürs vierte Quartal und das Jahr 2023 machen die Sache nicht besser. Die „Inflation“ macht’s möglich und die Regierung erzählt uns nassforsch im „Himmel ist Jahrmarkt“ … Verzeihung „in der Ukraine ist Krieg“.

Zumindest soll die Solidarität mit ukrainischen Kriegszielen kompatibel zu unseren Zielen und Interessen sein. Mithin alles super unterstützenswert und von ähnlich generösem Charakter wie „ein Herz für Kinder“, diesmal halt nur das noch größere Herz für einen „gerechten Krieg“. Letztlich ist der eigentliche Preistreiber in unserem Spiel der „Energiefaktor“. Und in diesem Segment müssen wir todesmutig, den Russen ihre Grenzen aufzeigend, nunmehr das 4 bis 8-fache für ideologisch korrektes Drecksgas „Freundschaftsgas“ aus den USA und der Golfregion auf den Tisch legen.

Hoffentlich ein heißer Winter

Zur Stunde fraglich hingegen ist immer noch, ob wir damit generell über den Winter 2022/23 kommen. Die Propaganda allein wird es vermutlich nicht reißen, da sollten die Außentemperaturen besser gleich um einiges mehr als 1,5 Grad ansteigen, damit die Regierung ihr Gesicht wahren kann. Wahrscheinlich ziehen wir ganz simpel den drastischen Klimawandel vor, um den späterhin wieder mit „noch mehr Knete“ in die Knie zu zwingen. Der ausgefeilte CO2-Zertifikatehandel wird es schon richten. Dabei gilt der klimareligiöse Grundsatz: „Wer es glaubt wird selig“ und für noch notwendigeren Umweltschutz bleibt leider kein Cent mehr übrig. Schließlich muss man Prioritäten setzen.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

Der regierungsamtlichen Spartipps sind bereits genügend rausposaunt, sodass kaltes Duschen heute den gleichen Rang einnimmt wie das zusätzlich entstandene Inflationsloch im Portmonee. Beides macht hellwach und bringt den Kreislauf auf Trab. Und wer richtig in Rage ist, der muss sowieso weniger heizen. Das sind vielfach vermeidbare Erscheinungen, aber wenn die Ideologie es so erfordert, darf der treue D-Dackel hier nicht wanken, denn es ist Krieg und da ist immer Schwund, quasi eine verlässliche Größe wenn sowas angesagt ist.

Details zum angehenden schwarzen Loch beim Reallohn

Wer den „Schlag ins Kontor“ noch etwas genauer beäugen möchte, der mag sich die Details auf dieser Seite ansehen: Hohe Inflation führt im 3. Quartal 2022 zu Reallohnrückgang von 5,7 % … [Destatis]. Es ist am Ende eine illustre Mischung aus marginalen Lohnsteigerungen und davonlaufenden Preisen, die in Summe das von DESTATIS vermessene Loch von 5,7 Prozent bei den Reallöhnen hinterlassen.

Oder etwas besinnlicher ausgedrückt, 1/20 der Jahresbezüge sind schon mal ohne eigenes Zutun vor Weihnachten verschossen. Für Menschen mit schwachem finanziellen Hintergrund könnte damit bereits die gesamte Weihnachtsbescherung verfroren sein. Aber irgendwann, so die Versprechungen der Regierung, wird es im Jahr 2023 irgendwelche Energie-Geld-Geschenke geben. Wobei heute schon abzusehen ist, dass die überwiegend in den Kassen der Energiekonzerne landen. Bei der Masse der wirtschaftlich impotenten KonsumEnten wird davon, außer ein paar Brosamen, nicht viel ankommen.

Und wenn es im kommenden Jahr weitere Lohnsteigerungen als Inflationsausgleich gibt, halt um die Misere ein wenig auszugleichen, steht als erstes Vater Staat an der Lohnsteuer-Kasse und freut sich, dass die Lohnsklaven jetzt in der Lohnsteuertabelle weiter nach oben rücken. Das stärkt die Steuereinnahmen und Deutschland kann wieder mehr für den Krieg in der Ukraine ausgeben. Über eine Anpassung der Lohnsteuertabellen wurde bislang noch nicht ernsthaft gesprochen. Sollte mal einer sagen es gäbe hier keine Gewinner.

Aufgrund der ausfallenden Bescherung unterm Weihnachtsbaum erhalten viele Menschen ersatzweise die zeitliche Möglichkeit der Regierung Dankesbriefe zu schreiben. Vorausgesetzt, es ist noch ein wenig Papier und Tinte im Haus. Auf die elektronische Übermittlung derartiger Bekundungen ist aus Sicherheitsgründen zu verzichten, denn der ebenso in Aussicht gestellte Blackout könnte ein solches Vorhaben bösartig torpedieren. Also dann, fröhliche Weihnachten. Die bestens versorgten Volksvertreter werden die Anständigkeit der Deutschen gebührend zu feiern wissen.

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe