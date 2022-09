„KonsumEnten“ völlig unlustig auf Tauchstation

Geldstadt: Die Corona-Festspiele in Deutschland sollen weitergehen. Das ist belastend und drückt die Stimmung. Derweil feiert die Welt noch einige Tage (bis zum 3.10.2022) auf der Münchner Wiesn eine Auszeit davon. Hernach darf es selbstverständlich bayernweit wieder „harte Maßnahmen“ geben. Die Energiepreisentwicklung sorgt bei den Konsumenten ebenso wenig für Begeisterung. Der Krieg in der Ukraine, mit den begleitenden Sanktionen machen den Konsum noch beschwerlicher. So kann man diverse Ereignisse und Umstände aneinanderreihen, die den Menschen ausnahmslos das Geldausgeben versauern. Dabei sollte der Konsum doch ähnlich sicher sein wie die ®Ente.

Letzteres ist vielleicht nicht ganz zutreffend dargestellt … das mit dem Geld ausgeben. Es würde ja voraussetzen, dass noch welches da ist. Das klappt schon deshalb nicht, weil bei vielen Menschen wegen der zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen weniger bis gar nichts mehr in den Portmonees ist. Dazu raubt eine satte Inflation sich nahezu ein weiteres „Zehnt“, welches den Schäfchen in früheren Zeiten von anderer Seite abgenötigt wurde. Mal Hand aufs Herz, woher soll da die Spendierfreudigkeit noch kommen?

Die Politik ist sich keiner Schuld bewusst

Sicher, die Politik gibt sich ahnungslos. Schließlich tragen die satten „Diäten“ um einiges weiter als das neue Edel-Hartz“ namens Bürgergeld. Warm und trocken sitzend können sie zumindest den „KonsumEnten“ Marie Antoinettes Spar- und Überlebenstips vermitteln. Nach dem Motto: „sollen sie doch Kuchen fressen, wenn es fürs Brot nicht reicht“! All diese „tollen Ratschläge“ schützen nicht vor Frost und Hunger, aber zumindest unterstreichen die Politiker damit überaus großherzig ihre Anteilnahme und dass sie an die Menschen gedacht haben, während sie sich sofort wieder umdrehen und entspannt in die Lobby schlendern.

Das ganze Elend lässt sich in einem einzigen Schaubild zusammenfassen. Von Statista gibt es dazu die nachfolgende Grafik. Sie belegt, dass der sogenannte Konsumklima-Index selten schlechter war als heute. Zumindest für die letzten beiden Jahre markiert es einen absoluten Tiefpunkt. Darüber hinaus kann man unschwer erkennen, dass es in den gesamten 25 Monaten, die dort dargestellt sind, nur zwei Monate gab, in dem überhaupt einmal ein Hauch von positivem Konsumklima zu erspähen war. Im Zusammenwirken mit den von der Politik hausgemachten Problemen können wir positiv gestimmt bis zum Jahresende eine Marke unterhalb, etwa bei minus 50 Prozent, erwarten. Und wenn sie schon keine Knete mehr zum Konsumieren haben, schreiben sie ersatzweise der Regierung ein Dankschreiben dafür. Dann sind sie zumindest beschäftigt und ein wenig von innen heraus erhitzt, was ja auch Energie spart.

