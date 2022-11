Eine Lanze brechen für Menschen, die Widerstand gegen Umwelt- und Klimazerstörung leisten

Es ist in letzter Zeit eine regelrechte Hetzjagd zu beobachten, die gegen junge Leute gerichtet ist, die sich in Sachen Klima- und Umweltschutz engagieren. Die Aktivisten der Organisationen „Ende Gelände“, „Extinction Rebellion“ und „Die letzte Generation“ werden größtenteils ins falsche Licht gestellt. Diese Anfeindungen gehen so weit, daß ihnen eine Gesinnung von RAF-Terroristen unterstellt wird.

Bitte mal halblang. Wie überall gibt es Menschen, die in ihrer Protesthaltung über das Ziel hinausschießen oder Mittel anwenden, die kritikwürdig oder abzulehnen sind. Aber deshalb kann man doch nicht gleich alle Gutmeinenden über einen Kamm scheren und sie verurteilen. Und den jungen Leuten grundsätzlich zu unterstellen, daß sie Illusionisten sind und unrealistisch denken oder vorgehen, das geht an der brutalen politischen Wirklichkeit vorbei.

Die Thematik Umwelt- und Klimaschutz ist viel zu existenziell, daß wir es uns erlauben dürften, Menschen in Bausch und Bogen zu verunglimpfen, die sich dafür einsetzen – gerade weil es so offensichtlich ist, daß die Politiker weltweit in dieser Hinsicht Totalversager sind. Die gerade beendete soundsovielte Klimakonferenz beweist es, denn sie ist wie immer als Hornberger Schießen geendet und hat keine zählbaren Ergebnisse gebracht. Wer unter diesen Umständen immer noch ein Erwärmungsziel von 1,5 Grad für wahrscheinlich hält, der leidet unter Wahrnehmungsstörungen. Der Prozeß ist mittelfristig irreparabel und steuert auf eine Katastrophe zu, die selbst bei sofortigem radikalem Handeln nicht aufzuhalten ist.

Milliarden Menschen und der Lebensstandard

Gerade haben wir die Schwelle von 8 Milliarden Menschen auf dem Globus überschritten. Der Mehrzahl der Erdbewohner wurde es bisher vorenthalten, einen Lebensstandard wie bei den wohlhabenden Ländern zu erreichen. Wer kann es ihnen verdenken, daß sie diesen Rückstand aufholen möchten. Es ist wohl noch nicht bei den Verantwortlichen angekommen, was dies in Bezug auf die Umweltbelastungen bedeutet. Alle bisherigen und auch die auf dem Papier geplanten Maßnahmen werden der Herausforderung in keinerlei Hinsicht gerecht und bringen keine Lösung. Nach wie vor herrscht die „Strategie“ vor, den Kopf in den Sand zu stecken.

Und es sind ja nicht nur junge Leute, die auf die Barrikaden gehen sondern alle Altersgruppen. Als älterer Mensch wie ich, der die weltweiten Klimaambitionen seit Jahrzehnten beobachtet und genau erkennt, wie sie konterkariert und mißbraucht werden, habe ich einen klaren Blick. Naive Propagandisten und Apologeten wie Greta Thunberg oder die junge deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer nehme ich irgendwie auch nicht ganz ernst. Aber trotzdem: Der berühmte Appell von Greta „How dare you“ besitzt seine volle Berechtigung. Hinter dem Streben der Aktivisten wird eine historische Logik erkennbar, die selbst den „Linken“ unter den friedenspolitischen Aktiven verloren gegangen zu sein scheint:

„Wenn Dein starker Arm es will, stehen alle Räder still“.

So plakativ und simpel dieser kurze Satz auch ist, der aus der kommunistischen Bewegung stammt, so tief und nachhaltig ist seine Wirkung. Heute ist es kaum noch vorstellbar, daß einstmals Gewerkschaften ihn zur Parole gemacht haben, weil sie ihre Stärke kannten. Die jungen Leute kennen diesen historischen Hintergrund wahrscheinlich nicht mehr.

Irrweg ins Verderben

Das Geld und die Wirtschaft regieren die Welt – und natürlich die hegemonistischen Ambitionen der Großmächte. Die USA haben es geschafft, daß ihr unermeßlich destruktiver Militärapparat, der Gift für die Umwelt ist, aus den Berechnungen für die Klimaziele herausgenommen wird. Kriege, Aufrüstung und speziell auch der tobende Ukrainekrieg sind Kriterien, die der Umwelt riesige Schäden zufügen. Die Wirtschaftssanktionen gegen Rußland haben in ihrem Gefolge wirtschaftliche und energiepolitischen Reaktionen hervorgerufen, die die Umweltziele konterkarieren und ins Gegenteil verkehren. Wir sind auf dem Weg, der uns vom Club of Rome bereits 1968 auf den Weg gebracht wurde, diesen in eine Sackgasse zu führen oder vor einer Wand enden zu lassen.

Es muß wehtun

Wir sollten uns keinen Illusionen hingeben. Wenn wir die Protestaktionen der Klima- und Umweltaktivisten verteufeln, dann vergessen wir eine grundlegende Erfahrung. Rein verbaler Protest nutzt so gut wie nichts mehr. Denn mittlerweile sind die politische und mediale Propaganda sowie deren geschliffenen Formulierungen, die die Realität ins Gegenteil verkehren, derartig zu einem Krebsgeschwür ausgeufert, dass man mit Worten auf verlorenem Posten ist. Die Menschen sind derartig eingelullt und apathisch oder auf der anderen Seite mit Vorurteilen und Ideologien infiziert, daß man ihnen mit vernünftigen Argumenten nicht mehr beikommen kann. Sie reagieren nur noch, wenn man ihnen direkt vor den Kopf stößt und sie einen unmittelbaren körperlichen Schmerz verspüren!

Welche Alternativen haben wir noch?

Was bleibt uns denn dann noch als Alternative, um etwas zu bewirken? Offensichtlich können wir ohne Gewalt nicht mehr auskommen. Damit meine ich nichtphysische Gewalt, die man auch einfach als strategische Gegenwehr bezeichnen kann. Davon gibt es verschiedene Ausprägungsformen wie die Verweigerung, den Boykott oder aggressive Opposition. Wer lieb und nett, rücksichtsvoll und in vornehmer Zurückhaltung agiert, der gewinnt niemals einen Blumentopf. Ganz im Gegenteil – er wird noch als Schwächling belächelt. Wir müssen unseren gemeinsamen Feind identifizieren und ihm Paroli bieten!

Konzentration auf das Wesentliche

Außerdem wird das Thema CO² im Klima-/Umwelt-Kontest völlig überbetont, weil dabei die unzähligen anderen Umwelt- und Klimabelastungen und Faktoren ins Hintertreffen geraten, die im einzelnen und vor allem in der Gesamtheit unsere Welt nachhaltiger schädigen. Da hätten wir Methan, Ruß, Feinstaub, Umweltgifte aller Art, Kunststoffverseuchung, Wasserknappheit usw., die unsere Umwelt sowie die persönliche Gesundheit massiv beeinträchtigen. Feinstaub z. B. Ist als individuelles Gesundheitsrisiko immer noch völlig unterschätzt. Oder Ruß, der in die Atmosphäre aufsteigt und die Polregionen einschwärzt, so dass die Sonnenwärme nicht mehr reflektiert wird und somit die Erderwärmung angeheizt wird. Ein spezielles Phänomen hinsichtlich dieser beiden Faktoren ist der Trend, Holzheizungen und -Kamine zu installieren, die sowohl Gesundheit als auch Umwelt ruinieren.

Zitat von Günter Rexilius:

„Diese klimaschädigenden Begleiterscheinungen des Krieges spielen in den politischen Debatten eine untergeordnete Rolle. Die Folgen dieser Blickverengung spüren nicht nur die überwiegend jungen Klima-KämpferInnen, sondern wir alle, denn sie gibt indirekt den politischen Hasardeuren, den weltweit agierenden fossilen Konzernen und, last not least, den aus ihnen horrende Profite ziehenden FinanzinvestorInnen grünes Licht für die definitive Zerstörung der globalen Bedingungen für menschliches Leben.

