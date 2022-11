Nazis: Bundesregierung kennt „gute“ und „böse“ …

BRDigung: Diese Tatsache muss man wirklich erst einmal sacken lassen. Gerade wenn man als „Bio-Deutscher“ realisiert welchen Doppel-Standards die aktuelle Bundesregierung gerade hinterherläuft. Und wie es der Zufall gerade so will, kriegen wir den schlagenden Beweis dafür von der UNO geliefert. Dort wurde kürzlich über eine Resolution abgestimmt, kann man hier nachlesen … [UN.org], die das Nazitum und neonazistische Umtriebe grundsätzlich und weltweit verurteilt. Das Positive daran, 2/3 der Länder stimmten dem auch zu. Aber Länder wie Deutschland, USA, GB, Italien und Österreich stimmten eindeutig gegen diese Resolution.

Daraus ist vermutlich das Gegenteil schließen. Dergestalt, dass die verweigernden Ländern nichts gegen Nazis haben und auch keine Veranlassung sehen solchen Umtrieben öffentlich entgegenzutreten. Die USA begründen die regelmäßig und gerne mit ihrer in der Verfassung verankerten Meinungsfreiheit. Nun, für Deutschland, als weltweit bekannteste Heimat und Hochburg der Nazis vielleicht gerade noch verständlich, soweit die Bundesregierung davon ausgeht, dass es sich bis heute noch um „deutsches Brauchtum„, „Kulturgut“ oder irgendeine obskure Eigenart handelt. Aber mal ehrlich, das ist doch total neben der Spur, oder? Schon gut, wir als Otto-Normalverbraucher verstehen einfach viel zu wenig von der hohen Diplomatie. Den Schock mindert es allerdings nicht.

Ablehnung bedeutet Zustimmung?

Was bewegt die einzelnen Nationen eine solche Resolution abzulehnen? War der Nationalsozialismus vielleicht doch nicht so schlimm wie gemeinhin angenommen? Ob sie der Resolution wirklich aus reiner Sympathie zur BRD und USA nicht zustimmen mochten? Ok, die letzte Resolution wurde von Russland stark befördert und da handelt es sich aktuell um „Feindesland„. Erinnern wir uns mal kurz, wo die Wehrmacht und deutschen Hardcore-Nazis in den 1940er Jahren herumtobten? War da nicht was mit Russland? Jetzt landen wir sogleich wieder im Sumpf der Diplomatie, wo dann einige Stimmen laut wurden, Russland könne „diese Resolution“ argumentativ für seine derzeitige „Entnazifizierungsaktion“ in der Ukraine missbrauchen. Na jetzt dämmert es, gelle.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

In der Regel sind zum Abstimmungsverhalten keine Begründungen erforderlich, aber manche Länder sehen sich moralisch in der Pflicht ihre Haltung dazu kundzutun. Nachfolgend ein schneller Überblick über die Länder die sich die Ehre gaben die neuerliche Resolution abzulehnen, sich zu enthalten oder doch zuzustimmen.

Und was sagt Russland dazu?

Dementsprechend gab es nach besagter Abstimmung den zu erwatenden Schlagabtausch, der durchaus interessant ist. Unsere Medien haben es vorgezogen lieber breitflächig darüber zu schweigen. Offenbar ist der Erläuterungsbedarf zu groß, sodass man das Thema lieber gleich unter den Teppich kehrt. Russland hingegen hat sich etwas deutlicher zu diesem Vorgang positioniert. Nachfolgend ein Artikel vom „Feindsender“: Zeitenwende • Deutschland und Österreich stimmen gegen UN-Resolution, die Neonazismus verurteilt … [de.rt.com], den wir auszugsweise aufgreifen. Für viele Leser wird der vorherige Link nicht erreichbar sein, da er momentan, „zum Schutz einer gesunden Volksmeinung“, ganz demokratisch in Deutschland zensiert wird.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die Abstimmung einiger Staaten gegen die Resolution zur Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus als „politische Heuchelei“ bezeichnet. Am 4. November nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf an zur „Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus, des Neonazismus und anderer Praktiken, die zur Eskalation der heutigen Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz beitragen“. Über den Entwurf wird jährlich abgestimmt. In diesem Jahr haben 106 Länder dafür gestimmt. Anders als in den letzten Jahren waren es in diesem Jahr jedoch nicht nur die USA und die Ukraine, sondern auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien, Georgien, die baltischen Staaten und Ungarn, die den Entwurf nicht unterstützten, wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete. Die Agentur schrieb: „Die Länder, die dagegen gestimmt haben, argumentierten vor allem damit, dass Russland angeblich das Thema der Bekämpfung des Neonazismus ausnutze, um die Militäroperation in der Ukraine durchzuführen.“ Sacharowa schrieb daraufhin auf ihrem Telegram-Kanal: „Das Wesen der Resolution kann nur von amoralischen Personen infrage gestellt werden.“ Und sie fügte hinzu, dass sich die EU-Länder bereits im Jahr 2021 bei der Abstimmung über denselben Text des Resolutionsentwurfs der Stimme enthalten hätten. Zumal damals auch viele europäische Länder dagegen gestimmt hätten. Sie hob hervor, dass sowohl diejenigen, die den Faschismus im 20. Jahrhundert unterstützt haben, als auch diejenigen, die unter ihm gelitten haben und fast ausgelöscht wurden, gegen die Resolution gestimmt hätten.

So schlimm kann es doch wohl nicht sein, oder?

Zunächst muss man tatsächlich daraus lernen, dass derlei Abstimmungen gerne für politische Zwecke missbraucht werden. Das gilt übrigens nicht nur für Russland sondern. Wie man sieht, ist selbst der „werte Westen“ nicht frei von solchen „Schochereien“, obgleich es bei der Ablehnung solcher Umtriebe eine internationale Einhelligkeit geben sollte. Da wird schnell schon mal situativ in den Nebel geschossen, allein um der anderen Seite eins auszuwischen. Also ist es genau genommen bezüglich der Verurteilung solcher Abscheulichkeiten dann doch sehr viel schlimmer als angenommen.

Gibt es hier womöglich eine „deutsche Doppelmoral“?

Eingedenk der Tatsache, dass Deutschland an dieser Stelle besonders empfindlich sein müsste, auch diplomatisch, nicht zuletzt mit Rücksicht auf die vielen Länder die unter dem Dritten Reich in dieser Hinsicht arg zu leiden hatten, ist das hier an den Tag gelegt da Abstimmungsverhalten ein arges Armutszeugnis. Noch bescheidener sieht es aus, wenn man sich den deutschen Umgang mit diesem Thema vergegenwärtigt. Spätestens dabei wird die doppelte Messlatte mehr als deutlich erkennbar. Das wollen wir gerne kurz erläutern.

Aktives Nazitum unter Waffen ist also unterstützenswert, die guten Nazis?

Aktuell ist es so, dass mancherorts, wo derzeit bewaffnete Kräfte (durchaus als Bestandteil einer offiziellen Armee) mit Hakenkreuz-Flaggen, SS-Runen, der schwarzen Sonne und Wolfsangeln posieren, die Bundesrepublik massiv mit Geld und Waffen aushilft. Unterschwellig kommen dabei so irre Sachen an Tag, dass die besagten Kräften gerne wieder „Russen schlachten“ möchten oder anderweitig „Untermenschen“ beseitigt werden sollen. Dafür scheint dann keine aktive Unterstützung zu schade zu sein, offenbar weil das gemeinsame Feindbild gerade mal wieder passt.

Selbstverständlich ist die Motivation dazu an einer ganz anderen Stelle zu suchen, es macht aber einen denkbar schlechten Eindruck. Wenn aber die „besten Freunde“ dies gutheißen oder gar einfordern, kann sich die Bundesregierung ganz offenkundig nicht widersetzen. Man macht in der Regierung was „die Freunde“ verlangen. Das zeugt einerseits von einer maßlosen Geschichtsvergessenheit und andererseits von wenig Souveränität. Beides Themen die man hierzulande gerne unter dem Deckel hält und im Stillen hofft, dass diese elende Bigotterie bei uns nicht zu hohe Wellen schlägt.

Angedichtete Nazitum, im Kampf gegen abweichende Meinungen, die bösen Nazis!

Und dann haben wir da noch die bundesdeutsche „Innenschau“ oder „Nabelschau“ zum Nationalsozialismus und den damit einhergehenden „Kampf gegen Rechts„. Ja, da gibt es einige wenige, denen dies alles zuzutrauen ist und die sich zuweilen auch vergleichbar äußern. Nur handelt es sich bei dieser Gruppe um eine absolute Minderheit, die seitens des Staates problemlos im Griff zu halten ist. Die eigentliche „Verfehlung des Staates“ beginnt nun an einer anderen Stelle, nämlich mit der Gleichsetzung von Menschen, die dem Staat zur Zeit überaus unbequem sind.

Da sind zwar keine Leute mit Hakenkreuz und vergleichbaren Insignien unterwegs, da reicht allein die „abweichende Meinung“, um exakt mit dem Begriff „Nazi“ oder „Rechtsradikal“ belegt zu werden. Genau deshalb kann man sich das Eindrucks nicht erwehren, dass eine derartiges Behandlung (Klassifizierung solcher Menschen), bei Kritik am Staat oder Maßnahmen des Staates, schon wieder faschistische Züge trägt. Ausgrenzung und Stigmatisierung war nämlich auch im Dritten Reich das Mittel der Wahl um Leute mundtot oder ganz tot zu machen.

Welches Schweinderl hätten’s denn gern? 🐷

Um den Humor bei bei dieser Grotesken nicht zu verlieren, bemühen wir einmal Robert Lemke: Welches Schweinderl hätten’s denn gern? Aber wie derzeit ausschaut, möchte die Bundesregierung gerne auf zwei Hochzeiten tanzen. Im Ausland soll dieses „seltsame Brauchtum“ demnach keine negativen Auswirkungen entfalten und wohl auch bestimmten Zwecken dienlich sein. Im eigenen Stall hingegen möchte man dasselbe Thema gerne verwenden, um politische Gegner und per Definition „unliebsame Gruppen“ in den Würgegriff zu nehmen.

Dazu hat man jüngst des Nächtens, im Omnibusverfahren, noch einmal den Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches ein wenig nachjustiert. Oder anders gesagt, die neue Regelung ist inzwischen so schwammig, dass damit wirklich nach Belieben gegen jedermann und alles vorgegangen werden kann und die politisch gesteuerte Staatsanwaltschaft im Sinne der Politik (der Regierung) den Prügel mimen darf.

Womöglich ist die Bundesregierung bei der Abstimmung zu besagter UN-Resolution mit ihrer Ablehnung nur grundehrlich gewesen. Sie lehnt es ab gegen Nazismus vorzugehen, weil sie einerseits selbst faschistoide Elemente daraus rekultivieren möchte und im Außen die Kampfkraft dieser Ideologie anerkennt, um neue alte Feinde in die Knie zu zwingen. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass „anständige Nazis“ zu allem fähige und hervorragende Werkzeuge waren, um die krudesten und abscheulichsten Ziele zu realisieren. Aber für einen Glückwunsch an die Regierung zu diesem Verhalten reicht es irgendwie nicht. Eingangs weil es da nichts zu beglückwünschen gibt und nächstens weil das verachtenswerte Spiel doch ganz schnell zu durchblicken ist.

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe