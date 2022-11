Garten Eden Europa, die Phantastareien des Borell

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell fällt immer wieder negativ auf wegen seiner Borniertheit, Verbortheit, US-Nähe, Russophopie und vor allem aufgrund seiner Realitäts-Entrücktheit. Eine Glanzvorstellung hat er sich anläßlich seiner jüngsten Rede bei der Einweihung der Europäisch-Diplomatischen Akademie in Brügge geleistet. Mit diesen Aussagen ist ihm ein ungeheuerlicher Lapsus unterlaufen, der anknüpft an die alten kolonialen Traditionen seines Heimatlandes Spanien.

Randy Alonso Falcòn aus Kuba hat die derzeitige selbst verschuldete mißliche Lage Europas bzw. der EU fokussiert und Borell als mitverantwortliche Speerspitze dieser unheilvollen Politik gebrandmarkt. Sein Beitrag ist deshalb zurecht überschrieben mit

„Der europäische Garten oder Borells Eurozentrismus“

Genau wie die USA sich als Nabel der Welt fühlen und sich in ihrem hegemonialen Wahn befugt sehen, sich als Weltpolizist aufzuspielen und alle Länder dieser Erde zu bevormunden, so ist die westliche Ausgeburt Europas, die EU, in diese Fußstapfen getreten und knüpft an an seine unheilvolle koloniale Verwüstungspolitik an. Denn diese ist auf dem Boden einer ungeheuren Hybris, einer christlich-religiösen Weltunterwerfungs-Ideologie und einem strammen Rassismus aufgebaut.

Doch für den Kommissar für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, der sich in seiner Rolle als arroganter Außenminister der EU sonnt, ist Europa ein Garten und der Rest der Welt ein Dschungel. Jedenfalls proklamierte er diese Essenz vollmundig und begeistert in seiner o. a. Rede:

“Ja, Europa ist ein Garten. Alles funktioniert. Es ist die beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, die die Menschheit je geschaffen hat, alle drei zusammen […] Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen.”

Man muß sich diese Äußerungen mal auf der Zunge zergehen zu lassen, damit deren nicht zu überbietende Überheblichkeit sowie die Umkehrung der Tatsachen der erbärmlichen Verfassung, in der sich die EU befindet, deutlich werden. Wir leben also in einem Paradies, in dem die Demokratie, die Freiheit, Gerechtigkeit und soziale Standards eine Perfektion erreicht haben, die unüberbietbar ist. Wie viele Kilometer über dem Boden und in welcher entfernten Galaxie lebt der Don Borell eigentlich? Die toughe Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die Sachlage wie immer perfekt auf den Punkt gebracht:

“Borrell hätte es nicht besser sagen können: Das wohlhabendste System, das in Europa geschaffen wurde, hat sich von seinen Wurzeln in den Kolonien ernährt, die es erbarmungslos unterdrückt hat. Es war diese Logik der Segregation und die Philosophie der Überlegenheit, die die Grundlage für den Faschismus und den Nazismus bildete”.

Was hat der Borell nur geraucht? Ganz offensichtlich läuft er entweder total neben der Spur, oder auf einer Schiene die der europäischen Sache nicht dienlich ist. Er befindet sich wohl auf einem abhängigen Trip eines US-Besoffenseins, wenn er ernsthaft irrlichert:

“Auf einen nuklearer Angriff wird es eine Antwort geben – keine nukleare Antwort, aber eine so stark militärische Antwort, dass die russische Armee vernichtet wird”.

Wahnvorstellungen zeigen ihm den Weg …

Die Rhetorik von einem präventiven Atomschlag wurde zuerst von Biden und seinen Spießgesellen, ihren fanatischen Sektierern aus GB (Johnson und Truss) sowie dem durchgeknallten Selenskyj in New-Washington (Kiew) propagiert. Aber Borell überbietet jeden und alles in seiner unvergleichlichen Logik, daß, gesetzt den Fall, die Russen einen Atomschlag ausgeführt haben, dann vom Westen ein derartig konventioneller militärischer Gegenschlag folgt, der die russische Armee vernichtet.

Diese Logik ist so irrieal, dass wir es mit einem akuten Anfall von Schizophrenie des hypnotisierten US-Sklaven Borell zu tun haben müssen. Dieser Mann gehört genau so wie seine Vorgesetzte, die Leiterin der EU-Kommission, von der Leyen, in psychiatrische Verwahrung. Ebenso wie ihre Follower des Rattenfängers aus Washington aus Deutschland, GB und den übrigen von den USA rekrutierten und hörigen Kolonialstaaten.

Die Einpeitscher und korrumpiertesten sowie vorauseilenden Erfüllungsgehilfen ihres angebetenen US-Meisters sind die deutschen Oliv-Grünen.

