Die Narren aus der Waffenschmiede jubeln

Die Rüstungsindustrie reibt sich die Hände. Wie der Krieg auch immer ausgeht, sie sind die Gewinner. Sie profitieren vom neuen westlichen Wertekanon des „Mehr-Waffen-bringt-Frieden“. Die milliardenschweren Rüstungsaufträge lassen die Umsätze und Gewinne sprudeln. Die Aktionäre sind in Feierlaune. Die Manager und Kapitalgeber der Waffenkonzerne drücken den Russen die Daumen. Sie hoffen, daß sie möglichst viele der neu spendierten millionenschweren Kriegsspielzeuge zerstören, denn das erhöht den Bedarf. Gleichzeitig hoffen sie, daß ein erheblicher Teil der von den Steuerzahlern finanzierten Waffensysteme durch die in der Ukraine vorherrschende Korruption in die Hände internationaler Waffenhändler und Terroristen gelangen – mit dem gleichen Effekt.

Faktenverdrehung und Begriffsumdeutungen haben derzeit Hochkonjunktur. Im Ukrainekrieg, bei den Wirtschaftssanktionen gegen Rußland und den Ursachen für Inflation, Rezession sowie Energiepreisverteuerungen und Verknappung sind die drei folgenden Narrative der Renner:

1. Wer Frieden will, muß Waffen liefern

Da können die Faktenverdreher noch so laut und so oft wie möglich hinausposaunen, daß man mit Waffen, Frieden stiften kann – es ist und bleibt eine riesengroße Lüge. Im aktuellen Fall werden die offensiven Erfolge der Ukraine als Beweis dafür angeführt, daß die These stimmt. Doch in der Vergangenheit hat sich in allen Fällen gezeigt, daß die Rechnung nicht aufgeht. Und auch jetzt bleibt erst mal die Entwicklung in den nächsten Wochen abzuwarten. Da Rußland erklärtermaßen keinen Rückzug akzeptieren wird, ist davon auszugehen, daß die Situation eskaliert und wir es bisher nur mit Vorkämpfen zu tun hatten. Die Folge ist eine Verlängerung des Kriegs, noch mehr Tote und eine Zerstörung und Deindustrialisierung der Ukraine. Wir werden sehen …

Die einzigen, die vom Krieg profitieren, das sind die USA (geostrategisch und wirtschaftlich) und die Rüstungskonzerne. Strack-Zimmermann (FDP) gab noch gestern offen zu, daß es einen Druck aus den USA und von NATO-Generalsekretär Stoltenberg gibt und von diesen Seiten ERWARTET wird, daß Deutschland sich noch stärker in diesen Krieg involviert. Das Herrchen befiehlt – und der Hund springt.

2. K(r)ampf für westliche Werte, Demokratie und Freiheit

Zu diesem Thema habe ich mich schon so oft erklärt, daß ich nicht mehr in die Tiefe gehen muß. Wer die autoritären antidemokratischen Verhältnisse in der Ukraine kennt und wem die heuchlerischen westlichen Werte geläufig sind, dem ist klar, daß es sich um reines Geschwafel handelt. Es gibt nichts – aber auch rein gar nichts – was es wert wäre, in den korrupten „failed state“ Ukraine zu investieren. Und es gibt auch rein nüchtern betrachtet keinerlei Verpflichtung Deutschlands, Kiew in seinem Krieg zu unterstützen. Es sei denn die Abhängigkeit Deutschland als Kolonialstaat der USA.

3. Der Russe ist an allem Schuld

Dieser Spruch ist der absolute Renner und dient jedem Idioten, Versager oder Lobbyisten dazu, vom eigenen Fehlverhalten abzulenken und Rußland sämtliche selbstverschuldeten Miseren in die Schuhe zu schieben. Vor allen Dingen können es die Verantwortlichen mit dieser These vermeiden, den Ursachen der Probleme auf den Grund zu gehen und sie von dort her zu lösen.

Anschauliches Beispiel für den als Notwendigkeit verkaufen Irrsinn

Am eklatantesten wird der Irrsinn der allumfassenden Verurteilung Rußlands am Beispiel des Öl- und Gasbezugs. Das immer bereite Totschlagargument ist ja bekanntlich die angebliche bisherige Abhängigkeit Deutschlands von den Gaslieferungen Rußlands. Dabei war genau diese Tatsache eine der wesentlichen Grundlagen für die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands, seinen Wohlstand und seine ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Und genau das war den USA ein Dorn im Auge. Die gezielte Stratetegie der USA, um Deutschland zu schwächen, waren und sind die Aufzwängung der Rußlandsanktionen und die Verhinderung der Öffnung von Nordstream 2.

Parabel:

Stellen wir uns mal eine Person vor, die als Arbeitnehmer einen Job ausübt, bei dem sie eine Menge Geld verdient und davon üppig leben kann. Nun wird dieser Person ihr Status als abhängiger Angestellter unerträglich, so daß sie eine fristlose Kündigung ausspricht und auf das lukrative Einkommen freiwillig verzichtet sowie den Arbeitgeber auch noch anfeindet und beleidigt. Danach findet die Person keine Beschäftigung mehr, die nur im Entferntesten an ihr altes Gehalt herankommt. Deshalb muß sie Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen. Nun beginnt sie jämmerlich zu lamentieren und die Schuld für ihr eigenes Versagen dem alten Arbeitgeber zu geben.

So oder so ähnlich verhält es sich in der Praxis mit der „Strategie“ der Bundesregierung, die sich ohne jeglichen Zwang nicht vom Regen in die Traufe – nein, vom Paradies in die Hölle – begeben hat.

Verbale und psychologische Waffen

In Verbindung mit nicht belegbaren Unterstellungen über wirtschaftliche Prozesse z. B. in Rußland, als Folge von Sanktionen oder falschen Schlußfolgerungen über wirtschaftliche oder gesellschaftliche Auswirkungen in Deutschland, wird Stimmung erzeugt. Alle gegen die eigenen Ansichten sprechenden Aspekte und Kritiken werden abgeschmettert.

Das sind die schweren verbalen und dogmatischen Waffen, mit denen der westliche Kampf geführt wird. Mit Argumenten, sachlichen Daten und Vernunft ist gegen diese Propaganda-Betonfront und festgefügten Vorurteile nicht anzukommen. Diese Totschlag-Argumente werden 24 Stunden am Tag abgefeuert – bis die Gehirnwäsche wirkt.

Pressestimmen à la NTV

Voller Genugtuung wird zwar allerorten der Vormarsch der Ukraine wie ein Endsieg gefeiert. Aber trotzdem kommen selbst bei NTV Zweifel auf, einen vollständigen Rückzug Rußlands aus der Ukraine anzunehmen. Man geht davon aus, daß Rußland von seinen Kriegszielen nicht abweicht und mit allen Mitteln versuchen wird, die gesamte Süd- und Ostukraine unter Kontrolle zu bringen. Das ist logisch und das, was auch ich stets angenommen habe. Was dies jedoch praktisch bedeutet, das kann sich jeder ausrechnen:

Totale Eskalation, die durch die westlichen Waffenlieferungen noch mehr angefeuert wird.

Wir haben es dann mit dem konkreten Gegenbeweis zur „Mehr-Waffen-bringt-Frieden“-Lüge zu tun. Wenn man sich alleine die bisher von beiden Seiten genannten Zahlen über Kriegstote unter Soldaten und Zivilisten ansieht, dann wird einem schwindelig. Aber niemand stellt die entscheidende Frage:

Sind die Kriegsziele diese menschliche Opfer und Kollateralschäden wert?

Der Realitätssinn reicht immerhin so weit, daß erkannt wird, daß ein Rückzug aus der Ukraine für Putin persönlicher Selbstmord wäre. Und die radikalen Kritiker Putins aus den eigenen Reihen oder der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, die Putins Rücktritt fordern oder evtl. Putin ablösen könnten, würden damit den totalen Krieg auslösen. Denn Putin gilt als eher zurückhaltend und auch als Deutschen-Versteher. Sein Nachfolger wäre ein Deutschen-Feind und hätte keinerlei Skrupel mehr, die Ukraine platt zu machen. Wollen „wir“ das? Oder will das „unsere“ Bundesregierung. So wie es derzeit aussieht, wollen sie es auf Gedeih und Verderb darauf ankommen lassen! Wir können deshalb nur beten, dass uns Putin noch lange erhalten bleibt.

Zitat

„Auch wenn die Nachricht, das russische Militärkommando werde zunächst keine neuen Truppen an die Front schicken, entsprechende Hoffnungen weckt: Für einen geplanten Rückzug Russlands aus der Ukraine gibt es derzeit keinerlei Hinweise. Im Gegenteil: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte am Montag vor Journalisten, die „militärische Spezialoperation“ werde fortgesetzt, „bis die anfangs gesetzten Ziele erreicht sind“ – also mindestens die vollständige Eroberung der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk.

Für Putin käme ein Rückzug aus der Ukraine einem politischen Selbstmord gleich, es sei denn, er könnte die Verantwortung für den Misserfolg von sich selbst auf andere übertragen – etwa auf die militärische Führung. Schon jetzt steht Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu für die schlechte Vorbereitung der „Spezialoperation“ in der Kritik. Stimmen aus dem ultrarechten Lager fordern seinen Rücktritt. Ob das für Putin reichen würde, um sich „reinzuwaschen“, ist fraglich.“

Hier ein Beispiel dafür wie Habeck mit nicht aktuellen Zahlen hinsichtlich der russischen Wirtschaft arbeitet, um damit die Wirtschaftssanktionen zu rechtfertigen:

