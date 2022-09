Diffamierungen Rußlands und des Volkswillens durch Baerbock

Man braucht eigentlich kein RT, um zu bemerken, wie in den täglichen meinungsbildenden Talkshows von Lanz, Maischberger und Will die Regierungsmeinung speichelleckerisch verteidigt und penetrant bis zum Erbrechen wiederholt wird. Man kommt sich vor wie in konspirativen Zirkeln von Märchenerzählern und Verschwörern, die jeden Bezug zur Realität verloren haben. Trotzdem benutze ich den Beitrag von Wladislaw Sankin mit der Überschrift „Realitätsverweigerung: Schlechte Nachrichten für Baerbock, Lanz und andere Märchenerzähler“, als Argumentationshilfe, weil er den bemitleidenswerten Zustand der deutschen Medien und die skandalöse Einstellung der Bundesregierung treffend wiedergibt.:

„Es gibt keine Anschuldigung, die deutsche Regierungsvertreter gegen Russland nicht schon ausgesprochen hätten. Diese werden von den Medien bereitwillig nacherzählt. Das Ausmaß der Realitätsverweigerung hat damit groteske, geradezu skurrile Züge angenommen.“

Anlaß ist die Lanz-Talkshow vom 21.9.2022 (Link am Ende angefügt). Darin führt Markus Lanz ein Interview (20 Minuten) mit der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie ist aus New York zugeschaltet, wo sie an der Generalversammlung der UN teilnahm. Geschichte ist für die Laiendarstellerin Baerbock (siehe ihre einfältige Einstellung dazu im Artikel) willkürlich und beliebig uminterpretierbar. Und Volksreferenden sind natürlich Drohungen gegen die machthabenden Autokraten und Demagogen (damit hat sie ausnahmsweise recht) und obendrein noch Ausdruck eines „bestialischen Terrors“ (sic). Letzteres jedenfalls, soweit sie von feindlichen Mächten veranlaßt werden, die dem eigenen Evangelium widersprechen. Eigentlich ist diese verbale Entgleisung bereits Gipfel der Frechheit. Es ist kaum zu glauben, aber die Baerbock lässt sich noch zu einer Steigerung mit folgenden geistigen Verirrungen hinreissen:

„Wenn wir das jetzt akzeptieren würden, dass man mit vorgehaltenen Waffe am Kopf der Menschen, so ist es ja bei den Referenden – sie (die abstimmende Bürger) werden erschossen, sie werden vergewaltigt, und dann sollen sie innerhalb von 3 Tagen Kreuze machen, während neben einem ein Soldat mit Kalaschnikow steht!“

Oder wie ein Twitterer es auf den Punkt bringt:

„Sie wird immer irrer: Annalena Baerbock erklärt die Referenden in den neuen russischen Republiken: „Die Wähler werden zuerst vergewaltigt, erschossen (!) und werden dann (also bereits ‚erschossen‘) mit der Kalaschnikow am Kopf zur Wahlurne geführt.“

Baerbock, die Demagogin des Jahres

Da fällt einem die Kinnlade herunter. Die Baerbock verfügt, das muß man ihr zugute halten, über eine reichhaltige Phantasie. Alle Teilnehmer der Referenden sind selbstverständlich mit Gewalt zur Urne geführt worden. Angeblich zwang man sie mit einer Maschinenpistole an der Schläfe zur Abstimmung. Das sei bei den Russen so üblich. Sie sind ja die schlimmsten Bösen unter der Sonne. Mit ihren Panzern und Soldaten begehen sie in der Ostukraine nur übelste Gräueltaten unter ihren russischen Landsleuten. Und der „hybride Krieg“, Fakes und Propaganda sind eh rein russische Erfindungen. Allein deshalb braucht es keine fundierten Beweise mehr, um die Russen in Bausch und Bogen zu verurteilen.

Wer über eine solche naive, von allen guten Geistern verlassene und eindimensionierte Außenministerin (sprich Kriegsministerin) verfügt, der kann die Diplomatie gleich beerdigen und den Krieg zur obersten politischen Doktrin erklären. Diese Frau ist derart unterirdisch, daß sie den höllischen Gefilden sehr nahe scheint. Was sie sich ständig leistet, das geht auf keine Kuhhaut. Es wäre der Grund für einen sofortigen unehrenhaften Rausschmiss.

Realistische Betrachtung der Gesinnungslage

Wenn noch vor einigen Monaten viele Menschen in den von Rußland abgehalten Volksreferenden eher auf der Seite der Westukraine gestanden haben, so haben die Ereignisse seitdem einen Meinungsumschwung veranlaßt. In den Kerngebieten der Ostukraine, den Volksrepubliken Donezk und Luhansk hat die Bevölkerung schon seit 2014 unter dem Staatsterror der Kiewer Regimes gelitten. Das führte bereits damals zu einem Referendum, in dessen Folge sich die Sezession von Kiew ergab.

Mittlerweile haben selbst die Menschen in den übrigen Oblasten bemerkt, in denen die aktuelle Volksbefragung realisiert wurde, daß sie von den westukrainischen Truppen erbarmungslos bombardiert und massakriert werden. Sie benötigten keine zusätzlichen Motivationen oder Aufforderungen von Rußland, um sich für einen Anschluß an die Russische Föderation zu entscheiden. Nur in dieser Lösung sehen sie eine Zukunft für ein friedliches Leben. Wer will es ihnen verdenken? Nur die vernagelten Zeitgenossen wie Baerbock und ihre transatlantischen Komplizen haben eine andere Sichtweise. Diese ist adaptiert an diejenige der USA und deren Statthalter in Kiew, dem selbsternannten Volkshelden Selenskyj.

Zitate RT:

„Ihre recht abenteuerliche Version der Ereignisse erwies sich in der schon gut bekannten Baerbock-Manier als wahre Zitatengrube für peinliche Patzer. Der Ukraine-Krieg werde anders geführt als im 19. Jahrhundert, erklärte die Ministerin, denn damals kämpfte man „nur mit Panzern“. Die Behauptung über die Panzer Napoleons und Bismarcks lassen wir mal unkommentiert so stehen. Schließlich ist fehlende Allgemeinbildung in Geschichtsfragen für die Ministerin eine Nebensächlichkeit, wenn es darum geht, Wladimir Putin zu bekämpfen und auf die Referenden in den historischen Gebieten Neurusslands angemessen zu reagieren.

„Denn wie wir alle wissen – und das sollte zum Wissensstand eines jeden Bürgers gehören –, ist die Gemeinheit der Russen so unermesslich, dass sie auch das von ihnen kontrollierte Atomkraftwerk „massiv beschießen“. Ja, auch nach dem IAEA-Besuch im AKW Saporoschje ist Baerbock sich sicher, dass Russen die Anlage mit einem verheerenden Katastrophen-Potenzial ausgerechnet deshalb besetzt haben, um sich ins ukrainisch kontrollierte Territorium unbemerkt einzuschleichen und von dort mit NATO-Munition zu schießen. Was ist das Motiv? Auch da weiß die Kennerin der dunklen russischen Seele genau Bescheid – um die Welt mit Nukleargefahr zu erpressen.“

Mutmaßungen als Realität?

„Aber wenn die Realität das Gegenteil dessen ist, was in Deutschland tagtäglich propagiert wird? Wenn die erste Handlung der russischen „Besatzer“ in den befreiten Gebieten ausgerechnet die Austeilung humanitärer Hilfe und die Auszahlung von Renten war, was dann? Wenn es ausgerechnet die Ukraine war, die versucht hat, die Inanspruchnahme dieser Hilfe mit allen Mitteln zu verhindern? Was, wenn die Meldung, dass alle Gebiete, die aller Wahrscheinlichkeit nach Russland in wenigen Tagen beitreten, im Winter ausreichend mit russischem Gas versorgt werden und niemand frierend wird, doch der Wahrheit entspricht?“

„Und wenn der andauernde Beschuss der zivilen Infrastruktur und von Massenversammlungsorten vonseiten der Ukraine ausgerechnet das ist, was die Menschen in allen ehemaligen Gebieten des ukrainischen Südostens dazu veranlasst, in diesem Konflikt Russland an der gerechten Seite zu sehen und für es auch bei einem Referendum zu stimmen? Wenn die Alten den Russen sagen – wir haben auf euch all die Jahre der ukrainischen Unabhängigkeit gewartet? Und die Jungen meinen, Russland sei kein Okkupant, sondern ihr neues Zuhause und das Land der Möglichkeiten, was dann?

Wenn die Versammelten bei einem Bürgerkongress in Melitopol einstimmig die Hände für die Abhaltung des Referendums heben, bereits ahnend, was Annalena Baerbock am nächsten Tag in New York dazu sagt und scherzen – zeigt uns hier Soldaten mit Kalaschnikows, die uns dazu angeblich zwingen. Wenn es dann aber doch auf den Straßen welche gibt, dann nur dazu, um die Bewohner dieser Orte vor Terror und Sabotage der ukrainischen Geheimdienste zu schützen. Was dann?“

Meine Meinung:

Dann ist guter Rat teuer! Aber was schert die fundamentalistischen Getreuen die profane Wirklichkeit? Sie kann nichts taugen wenn sie nicht sogleich unterhalb ihres Tellerrandes vorzufinden ist. Alle werden sich zähneknirschend mit dem neuen von Rußland geschaffenen Status und den Fakten abfinden müssen. Da können sie noch so geifern, aber die neuen Wirklichkeiten und die Folgerungen daraus sind nicht mehr auszulöschen!

Links:

https://pressefreiheit.rtde.tech/meinung/149947-realitatsverweigerung-schlechte-nachrichten-fur-baerbock/

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-21-september-2022-100.html

