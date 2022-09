Wie sich der Westen selbst zum Narren hält

Mein Kommentar beruht auf einigen Beiträgen, u. a. auf dem von Dagmar Henn mit dem Titel „Nach der Teilmobilmachung: Dem Westen bleiben noch elf Tage zum Einlenken.“ Ihr Ansatz formuliert sie folgendermaßen:

„Spätestens seit dem Beschuss des Reaktors von Energodar ist klar, dass der russische Einsatz in der Ukraine verschärft werden muss. Aber erst das Treffen in Samarkand machte den Weg dazu frei. Eskalation oder nicht – diese Entscheidung liegt jetzt beim Westen.“

Wie aus dem Nichts ist der Begriff „Scheinreferendum“ aufgetaucht – er hat sich in Windeseile zu einem geflügelten Wort entwickelt. Und wie untereinander abgesprochen wird dieser als Verbalwaffe gegen Rußland von praktisch allen Medien in Stellung gebracht. Eben noch hat die ZDF-Chefpropagandistin Marietta Slomka beim ZDF-heute den ersten Satz gleich mit dieser Speerspitze begonnen. Was ist bloß los mit den Öffentlich-Rechtlichen? Sie haben offensichtlich ihre Seele dem Mainstream und der vorherrschenden Regierungsmeinung verkauft.

Scheindemokratisches Monstrum EU verurteilt Volksreferenden

Die EU hat sowieso ein traditionelles Problem mit Volksreferenden und der Volksmeinung. Denn die EU ist ein neoliberales Konstrukt, in der nicht das Wohl der Menschen im Vordergrund steht sondern das der Wirtschaft. Insofern werden Separationsbestrebungen grundsätzlich abgewehrt. Wie auch im Beispiel Katalonien, wo ausgehend von der neofaschistisch gesteuerten spanischen Regierung, die von Brüssel unterstützt wird, die katalonischen politischen Wortführer einer Verselbständigung sogar kriminalisiert wurden.

In Schottland ist das erste Referendum noch unter EU-Zeiten knapp verfehlt worden, weil das Johnson-Regime in London den Schotten falsche Versprechungen gemacht hat. In 2023 steht ein weiteres Volksreferendum an, das mehr Erfolg verspricht. Allerdings hat die neue autoritäre Premierministerin Truss bereits dagegen mobil gemacht, um diesen Vorstoß zu vereiteln. Denn ihr sächsisches imperiales Konstrukt würde zusammenbrechen, wenn die Schotten zum Erfolg kämen. Auch die Nordiren und Walliser würden animiert, dem Beispiel der Schotten zu folgen. Das wäre das endgültige Ende dieses fatalen Kolonialsystems.

Gründe von Emigration und Flucht

Aprospos Emigrationswelle aus Rußland wegen der Mobilmachung. Diese werden uns ja aufgetischt, sobald wir das TV einschalten oder Medien lesen. Wie verhält es sich denn demgegenüber mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine? Aus der Westukraine flüchten die Menschen millionenweise, obwohl sie vom Kriegsgeschehen kaum betroffen sind. Wo wem oder vor was flüchten sie denn dann? Doch nur vor dem autoritären Selenskyj-Regime, das alles unterdrückt, was nicht seiner Meinung ist. Arbeitnehmerrechte sind außer Kraft gesetzt – die Ukraine ist der ärmste Staat in Europa und zahlt die niedrigsten Armutslöhne.

Oder wie sollen wir denn die 2,7 Millionen Ukraine-Flüchtlinge nach Rußland verstehen, die aus der Süd- und Ostukraine stammen? Das sind mehr als die nach Polen und Deutschland zusammen. Welcher Hohlkopf glaubt da noch, daß diese Menschen vor den Russen nach Rußland fliehen? Sie bringen sich vor den ukrainischen Truppen in Sicherheit, die sie seit 2014 und aktuell tagtäglich terrorisieren und die Zivilbevölkerung selbst in Linienbussen und auf Marktplätzen mit Raketen beschießen.

Demonstrationen in Rußland gegen die Mobilmachung sind bei uns echte Propaganda-Häppchen. Was ist mit den Gegendemonstrationen, die die russische Regierung unterstützen? Warum wird darüber nicht berichtet? Genau so werden wir fehlinformiert über die Desertationen aus der russischen und ukrainischen Armee. Uns wird eingetrichtert, daß selbstverständlich nur Russen desertieren. Aber die Realität sieht anders aus. An der Grenze zu Rumänien in den Karpaten wird registriert, daß die Deserteure zum größten Teil aus den ukrainischen Armee stammen.

Protestbewegungen gegen den Krieg

Oder die verzweifelten Demonstrantinnen und Mütter in der Ukraine, die sich gegen die Willkür des Selenskyj-Regimes wehren, das ihre Söhne für die Interessen der USA verheizt. Warum stehen diese nicht im Fokus der westlichen medialen Berichterstattung? Warum sind die bereits über 60.000 toten ukrainischen Soldaten keiner Erwähnung wert, die einfach aus zwielichtigen und kriminellen Absichten als Schlachtopfer hingenommen werden und an die Front getrieben werden?

Heuchelei von Völkerrecht und Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof

Was sollen in diesem Zusammenhang die heuchlerischen Parolen von den Prinzipien des Völkerrechts, wenn sie nicht für beide Seiten gelten? Forderungen nach Verurteilung Putins oder Rußlands vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sind doch eine Farce. Man sollte wissen, dass zwar mehr als 120 Staaten, darunter alle EU-Staaten, den Internationalen Strafgerichtshof anerkennen. Russland, Israel und China tun das jedoch nicht – allen voran als abschreckendes Beispiel die USA. Die Verbrechen, die die USA als Staat und ihre Angehörigen im Militär oder Geheimdiensten an der Welt verbrochen haben, gehen auf keine Kuhhaut. Aber jeglicher Versuch, auch nur den kleinsten Folterer der US-Armee – geschweige denn den US-Präsidenten – zur Rechenschaft zu ziehen, scheitert im Ansatz.

Failed State Ukraine

Nehmen wir noch ein anderes eklatantes Beispiel, was den Status der Ukraine als „Failed State“ untermauert. Im u. a. angeführten verlinkten Beitrag der Neulandrebellen ist ersichtlich, was mit den Hilfsgütern geschieht, die von wohlmeinenden Gutmenschen aus Deutschland in die Ukraine verfrachtet werden. Was erwarten wir denn von einem bis auf die Knochen korrupten Staat und seiner Struktur, wie er mit Hilfslieferungen – sei es menschlicher Bedarf oder Waffenlieferungen – umgeht? Na klar, der Schwarzmarkt mit seinen korrupten und kriminellen Elementen sorgt dafür, daß davon fast nichts bei den Adressaten ankommt.

Hilfspropramme für die Ukraine landen auf dem Schwarzmarkt

Bleiben wir bei den zivilen Hilfsprogrammen, die hierzulande überall mit blau-gelber Begeisterung angepriesen werden. Sie sind für die Katz! Ist den Menschenfreunden, die diese organisieren eigentlich klar, daß davon der überwiegende Teil auf dem Schwarzmarkt landet und somit verpufft? Oder haben sie nur einen Schimmer davon, daß ihre gutgemeinten Hilfslieferungen das Volumen für die Zurverfügungstellung von Gütern für zunehmenden Armen, Hilfsbedürftigen und Tafelkunden in Deutschland verringern? Oder daß die für die Ukraine organisierten Hilfslieferung fast ausschließlich für die Westukraine vorgesehen sind, die ohnehin kaum unter Kriegsauswirkungen leidet?

Und ist der Skandal noch nicht bekannt, dass Hilfsorganisationen, die es wagen, ihre Hilfsgüter an die wirklich vom Krieg betroffenen Menschen in der Süd-Ost-Ukraine zu leiten, diskriminiert und verurteilt werden? Die Ukrainer, die Hilfe am nötigsten haben, sind diejenigen, die durch den erbarmungslosen Terror der westukrainischen Armee betroffen sind.

Waffenlieferungen an die Ukraine in den Händen von internationalen Terroristen

Da habe ich die ungehemmten westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine noch gar nicht berücksichtigt, die ebenfalls im korrupten Schwarzmarkt verschwinden. Gerade die kleineren Waffensysteme und Handfeuerwaffen werden von internationalen Waffenhändlern aufgekauft und an den globalen Terrorismus verscheuert. Diese Waffen werden hinterher gegen uns in Stellung gebracht. Die Waffenkonzerne – insbesondere die aus den USA und der dort herrschende industriell-militärische Komplex – reiben sich die Hände. Je mehr Waffen vom Russen zerstört oder auf dem Schwarzmarkt abgezweigt werden, um so mehr können nachproduziert werden. Die Aussichten auf Profit steigern sich ins Unermeßliche. Das alles wird von den westlichen Regierungen – ganz besonders auch von der deutschen – unterstützt. Wo bleibt da noch der letzte Rest von sog. Werten, Moral und Ethik?

Der verzweifelte Putin

Im Kontext mit dem scheinbaren Offensiverfolg der Westukraine und der russischen Mobilmachung gehen die westlichen Medien einhellig her und verbreiten die Botschaft, Putin sei verzweifelt und wüßte nicht mehr ein noch aus. Die Ausreden und das Selbstvormachen bzw. die Realtitätsferne des Westens haben ein Ausmaß erreicht, das jeden noch funktionierenden Verstand beleidigt. Wieso fragt man sich nicht, was es die Eiche juckt, wenn das Wildschwein sich an ihrer Rinde scheuert? Das Szenario erscheint mir wie bei einer aufgescheuchten Spatzenhorde, die Zeter und Mordio schreit und letztlich doch nichts ausrichten kann.

Die Jammerei und Selbstbemitleidung des Westens ist erbärmlich. Ihre grottenschlechte Heuchelei überschreitet jegliche Grenzen. Es klingt wie jämmerliches Hundegebell, das nichts als nervigen Lärm auslöst. Es ändert nichts an den Tatsachen, denn Rußland bestimmt die Regeln. Wer die Welt mit Scheuklappen betrachtet, sollte sich nicht wundern, wenn das reale Geschehen die Engstirnigen links und rechts überholt.

Der westliche Irrsinn hat Methode

Man kann nur ein vernichtendes Urteil über das törichte Verhalten der westlichen Welt fällen. Wer die Rechnung ohne den Wirt macht, hat eh das Spiel von vornherein verloren. Wenn es nur der verdiente Spott wäre, der zurück bleibt, dann wäre der Gerechtigkeit genüge getan. Aber die verheerenden Folgen dieser Fehleinschätzungen treffen uns alle mit Wucht und verursachen tiefreichende Kollateralschäden. Wer ist in der Lage, die Jünger der Apokalypse zu bändigen?

