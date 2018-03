Abweichler EU-Staaten, die auf Vorverurteilung Russlands verzichten

EUbsurdistan: Auch diese teils unscheinbaren Länder sollte man vielleicht einmal explizit erwähnen und in den Vordergrund rücken. Derzeit geistern vornehmlich die folgsamen EU-Staaten durch die Presse. Diejenigen, die sich gerade von der EU ein Bienchen für besonderes Wohlverhalten verleihen lassen. Die mit Leichtigkeit die Argumente der EU einsehen, die es braucht um folgsam zu sein. Ein wahrhaft löbliches Verhalten, weil sie sich auch ohne weitere Beweise an der präventiven Bestrafung Russlands beteiligen. Für das neue EU-Verständnis wohl auch so eine Art Lackmustest, um vorzufühlen, wen man auch in künftigen Zeiten ohne Widerworte fix mal über die Klinge springen lassen kann.

Innerhalb der EU gehen die Überlegungen weiter, wie man der restlichen Abweichler noch Herr werden kann. Immerhin läuft der Propaganda-Presse inzwischen der Geifer in einem Umfang aus dem Schandmaul, dass sie nicht einmal mehr in der Lage ist korrekt zu zählen. Dafür liefert diese Postille einen wunderbaren Beleg: Welches Land wie viele russische Diplomaten ausweist … [WELT]. Darin wird erwähnt, dass 14 EU Staaten beschließen russische Diplomaten auszuweisen und im Anschluss werden sogleich 16 EU-Staaten gelistet. Das macht dann erheblich „mehr Sein als Schein„.

Dass innerhalb der EU und bei den zuständigen Propagandastellen immer noch ein heilloses Durcheinander herrscht, zeigt das rechts beigefügte Bildschirmfoto. Das ist das Ergebnis, wenn man nach dieser Thematik bei der allwissenden „Tante Google“ sucht. Eine Einigkeit hinsichtlich der ausgewiesenen Russen scheint es demnach nicht zu geben. Da werden schnell schon mal 15 und 17 EU-Staaten genannt. Aber wen interessiert’s, Hauptsache Ausweisung. Vielleicht wächst ja die Anzahl der ausweisenden Staaten tatsächlich noch, was dafür spräche, dass es der EU gelingt noch einige Abweichler auf Linie zu bringen. Leider hat bislang noch niemand verlauten lassen, womit man die Nachzügler bei dieser Strafexpedition erfolgreich hat erpressen können. Gut, womöglich ist es gar nicht bösartig wie gedacht. Man kann ihnen ja auch das ein oder andere finanzielle „Leckerli“ geboten haben.

Und ohne Unterlass wird natürlich die noch immer unbewiesene Verantwortlichkeit Russlands für das giftige Verbrechen von Salisbury hervorgehoben. Tatsächlich macht es inzwischen den Eindruck, als müsse man vordringlich um die harte Bestrafung Russlands bemühen, noch bevor man die Zeit finden kann entsprechende Beweise hieb- und stichfest auf die Reihe zu bekommen. Der positive Effekt einer solchen Tortur ist, dass man nach einer harten Bestrafungsaktion vielleicht sogar gänzlich auf die Beweise verzichten kann, weil alle Welt selbstverständlich von der Schuld Russlands überzeugt ist. Sonst hätte doch gewiss niemand solche Strafaktionen anlaufen lassen, oder? Es erinnert ein wenig an die traditionellen Hinrichtungen in den USA. Die Hinrichtung ist allzeit der ultimative Schuldbeweis. Und sollte sich im Nachgang einmal das Gegenteil herausstellen, so ist der Delinquent natürlich selbst schuld. Er hätte schließlich seine Unschuld korrekt beweisen können. Im Klartext bedeutet das: Unfähigkeit schützt vor Strafe nicht!

Die Liste der Abweichler

Auch auf die Gefahr hin, dass sich diese Liste in den kommenden Tagen nochmals deutlich verkürzen wird, wollen wir die bislang Standhaften einmal namentlich aufführen: Belgien, Bulgarien, Griechenland, Irland, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern. Man muss der EU zugutehalten, dass Vorverurteilungen (wirtschaftlich) erheblich günstiger sind als rechtsstaatlich ausgegorene Urteile. Erstens dauern die viel zu lange, wenn man beabsichtigt eine Situation massiv zu eskalieren und es besteht immer die latente Gefahr, dass der Delinquent doch noch aus der Not heraus seine Unschuld beweist, wenn man mit der Hinrichtung zu lange wartet. Nichts könnte peinlicher sein als das. Bestes Beispiel dieser Erfolgsstrategie ist immer noch der Irak. Niemand regt sich mehr darüber auf, dass der letzte Irakfeldzug völkerrechtswidrig war und auch nur mit falschen Verdächtigungen in Gang gebracht werden konnte.

Der neue deutsche Außenlautsprecher und Propagandagnom im Maas-Männchen-Format lässt dazu folgendes verlauten:

Wir haben heute vier russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Denn nach dem Giftanschlag von #Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei. „Wir haben die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen“.

Das neue Rechtsverständnis der EU

Das ist völlig klar. Nach dem neuen Rechtsverständnis der EU, welches sich in der Welt noch nicht so weit herumgesprochen hat, muss natürlich der Beschuldigte seine Unschuld beweisen. Proben des Giftes für eigene Analysen will man Russland aber nicht zukommen lassen. Dann könnte es womöglich behaupten, dass dies in Großbritannien nachgebaut wurde. Das sollte nach Möglichkeit vermeiden werden. Also lassen wir es besser bei den bisherigen, dauerrepetierten Anschuldigungen ohne Substanz und machen weiter ordentlich Druck, bis uns der Kessel uns endlich um die Ohren fliegt. Vielleicht lässt sich ja auf dem Weg dorthin noch ein russisches Motiv er finden.

Das sind zwar keine sonderlich guten Voraussetzungen für eine sachliche und journalistisch saubere Berichterstattung, aber die ist in diesem Falle weder gewollt noch angebracht. Es muss nur gröblich der Anschein dieser Vorgehensweise gewahrt bleiben. Ziel dieser Übung dürfte, wie bereits angedeutet, der Solidaritätstest innerhalb der EU sein. Wie viele Staaten schon bereit sind, den Anweisungen der EU blind zu folgen. Immerhin scheint es die Mehrheit zu sein. Das ist doch ausgesprochen beruhigend und bürgt dafür, dass weiter in ähnlicher Weise eskaliert werden kann. Wenn jetzt noch ein oppositioneller Russe mit Herzinfarkt in einem französischem Puff zu Tode kommt, in dem russisches Rattengift nachgewiesen wird, dürfte das für einen Friedensfeldzug der NATO gen Russland bestimmt ausreichen.