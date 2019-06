Vulven malen für Bambini und Interessierte

Evangelisch für Anfänger. Die protestantische Kirche in Germoney, ähnlich beliebt wie die Sozialpathologische Partei (SPD), geht stramm ihren Weg in die Bedeutungslosigkeit. Die Amtsträger und -tränen stört das nicht sonderlich, solange die monetäre Selbstversorgung einschließlich der üppigen Steuermittelabsaugung noch glatt läuft: Pecunia non olet! Aber zuweilen haben sie lichte Momente, wenn sie darüber rabulieren, wie sie ihre Jünger und Jüngerinnen verjüngen können.

Da das Durchschnittsalter der steuerzahlenden und kirchenbesuchenden Schäfchen sich nachhaltig der 70er-Marke nähert, und das irdische Leben immer noch endlich ist, werden heuer prunkvolle Kirchentage inszeniert, um möglichst viele infantile Teenager zu akquirieren. Natürlich steht das hippe Jungvolk nicht auf obsolete klerikale Riten und verstaubtes Gedöns. Das haben smarte Forscher der ollen Sekte inzwischen auch herausgefunden. Also begehen die Hohepriester des Mammon, nun modernere Wege. Ganz im Sinne des aktuellen Zeitgeists, der ihre Heiligen längst in die Versenkung geschickt hat.

Die Katto-Licken schaffen es ja auch, selbst in schwierigen Zeiten, ihr oftmals pädophiles Personal stets mit frischem Fleisch zu versorgen. So ein Dombläserchor ist schon was Feines, da schmeckt der Messwein gleich doppelt gut, besonders im Abgang. Aber zurück zu den Luther-Ahnen, die ihren Gründer-Vater inzwischen verachten, weil er es mit den Juden so gar nicht hatte. Vielleicht kann man ja, wenn Luther endgültig exkommuniziert ist, wieder mit der anderen Sippe fusionieren, von der man sich einst wegen Luther abspaltete. Quasi fusionieren, um die verbliebenen, gemeinsamen Werte im Sinne der materiellen Pfründe zu retten.

Vulven malen als Akt des interkulturellen „Mindfucks“

Nun kommt der Clou der ollen Gesellen: Sie engagieren eine Theologie-Studentin, die Minderjährige zum „Geschlechtsteilmalen“ animieren soll. Wunderbar, zum Beispiel einen Sonnenaufgang hinter Venushügeln, eine Expedition durch das Schamhaardickicht oder … schön wäre eine Fabel über Klistiere, die unbekannten „Animals“. Ob und wann das Malen von Phallussymbolen auf die Agenda kommt, bleibt ein Betrübsgeheimnis der Phallusträger in dem Verein. Die Fraktion der Femen quiekt zwar laut auf, aber die Kirche muss sich schließlich auch um die kleinen Mohammedaner kümmern, so will es der Zeitgeist, ähm Prophet, also Jesus, oder so.

Und was sagt der Kirchentagspräser Hans Laien-Checker dazu? „Ich verteidige das Recht … auf Exotik, Erotik trallala.“ Genau Hansi, so geht Zeitgeist. Christen werden zwar in aller Welt, sogar inzwischen in Deutschland verfolgt? Ja doch, aber scheiß-egal. Muselmänner sind heute en vogue? Nun denn, dann verzichten wir Porno-Priester eben auf den Verzehr von Schwein, zumindest in der Öffentlichkeit. Und steht die Reise nach Jerusalem wieder mal an, zelebrieren wir den deutschen Schuld-Komplex aufs Allerfeinste: Der Rabbi freut sich, wenn wir das heilige Kreuz gut eingeölt, wenigstens symbolhaft in den eigenen A… ua gleiten lassen.

Immer wenn es schwierig wird, brauchen wir den Kampf gegen Antisemitismus

Dann glaubt er uns vielleicht auch den Blödsinn, dass der neue Antisemitismus in Deutschland seit 2015 nichts, aber auch rein gar nichts mit den Heerscharen importierter Antisemiten zu tun hat. Daher kämpft auch die Kirche unablässig gegen das Recht freier Bürger. Denn man kann ja nicht ganz ausschließen, dass sich unter rund 50 Mio. anständigen und rechtschaffenen deutschen Bürgern nicht doch zwei oder drei Nazis verstecken. Einen hat man ja erwischt: Den Offizier Franco A. aus der Kaserne Franco-A. Was für ein Knaller! Gesucht wird noch Helm Stahl aus der Kaserne Stahl-Helm.

Immer feste drauf! Dazu ein Kelch Châteauneuf-du-Pape, und alles wird endlich wunderbar regenbogenfarben bunt. Feierabend! Schau mal, da kommt die Margot mit dem Käß, Mann. Passt gut zum roten Messwein, den sie auch schon reichlich intus hat. Na, dann kann’s ja losgehen: Prost Herr Strohm, gleich geht’s Fort ins Bett, fehlt nur noch die anderspolige Messdienerin.