Putin gefährdet „betreutes Wählen“ in der EU

B-Rüssel: Es wäre schon schade, wenn die EU-Wahl verunglückte und niemand dafür die Verantwortung trüge. Nun ist Rettung in Sicht: „Putin war’s“. Das kommt zwar nicht überraschend, wurde aber auch auf den letzten Metern höchste Zeit, denn den sogenannten „etablierten Parteien“ brennt der Hintern, anläßlich der absehbar, historisch miesen Ergebnisse, die sie einfahren werden. Ob die EU letztlich aus den „tückischen“ Verhältnissen auch „türkische“ macht, ist noch nicht ganz klar. Aber wenn es zu schlimm kommt, kann man ja wegen „Manipulation“ wiederholen lassen. Warum nicht mal vom großen Recep Tayyip Erdoğan lernen?

Da die Europäer (Politiker) von Haus Haus mit Blindheit geschlagen sind, kommt diese bahnbrechende Erkenntnis der zu erwartenden Wahlmanipulation nicht einmal aus eigenen Erkenntnissen. Nein, die derzeit zwangsbefreundeten USA müssen die Herrschaften hier via „New York Times“ darüber aufklären, wie gefährdet die EU-Wahlen aktuell sind (Russia Is Targeting Europe’s Elections. So Are Far-Right Copycats. … [NY-Times]). Immerhin hat Russland in den USA den jetzt amtierenden Präsidenten Trump an die Macht gebracht, was zwar immer noch nicht bewiesen ist, aber zum Schaumschlagen und als Ausrede alle Tage taugt.

Selbigen Artikel griff dann „Der LÜGEL“ an dieser Stelle auf: Russland mischt sich offenbar verstärkt in EU-Wahlkampf ein, um zumindest Deutschland in den Panik-Modus zu versetzen. Immerhin sind wir Frontstaat und dazu auserkoren den nächsten russischen Überfall auf Europa abzuwehren. Wobei derzeit niemand weiß wann der letzte Überfall stattgefunden haben soll. Aber für eine zielgerichtete Propaganda ist das nicht entscheidend, sondern lediglich die Tatsache, dass die Gefahr besteht und wir mittels dieser Propaganda das eigene Menschenmaterial in Angst halten können.

Betreutes Wählen in großer Gefahr

Das alles sind ganz schlimme Vorzeichen, da das betreute Wählen in der EU damit ernsthaft in Gefahr gerät. Es ist immer wieder spannend sich zu vergegenwärtigen, dass die hiesige, kapitalbasierte Presse keine eigenen Interessen verfolgt und lediglich die Pressefreiheit missbraucht feiert. Exakt dieser Umstand bürgt dafür, das „obskure Interessen“ nicht über unsere Medien auf die EU-Wahl durchschlagen können, sondern nur ausländische Interessen, die sich wegen der Korrektheit unserer Medien allerdings nur noch über die sozialen Netzwerke ausbreiten können. Das sollten wir jetzt als ernsthaften Hinweis begreifen, die sozialen Medien weiterhin stark zu reglementieren. Generell müssen diese bösen Einflüsse unterbunden werden. Letztlich geht es um den Erhalt einer „gesunden Volksmeinung“ und die kann man nicht irgendwelchen diffusen Kräften im Internet überlassen. Eine Vorstufe des „Warheitsministeriums“ operiert derzeit von Irland aus.

Umso einleuchtender ist es, dass man die Populisten aufs Korn nimmt. Im Normalfall hätte man vermutet, dass die großen Parteien populistisch sein müssen. Wie sonst hätten sie zu ihrer Größe kommen können? Heute schämen sie sich dafür und versuchen den Randgruppen Populismus zu unterstellen und den Begriff als solches zu diskreditieren. Das ist völlig unverständlich, es sei denn, „die Großen“ wollten damit andeuten, dass sie nicht mehr für die „Masse der Menschen“ arbeiten und ihr eigene Ding drehen möchten. Bereits Shakespeare fand dafür sehr deutliche Worte. Abgesehen davon werden heute gern die Liberal- und Linkspopulisten vergessen und meist nur auf die Rechtspopulisten geschimpft. Wir können hier also allerhand didaktische Defizite bei der eigenen Pseudo-Intelligenzija ausmachen. Da besteht offensichtlicher Klärungsbedarf.

Der Durchschnittsmensch ist und bleibt manipulierbar

Damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Casus Knacktus. Die Tatsache, dass der Wähler fortwährend via Medien und allgemeiner Diskussion manipuliert wird, ist ja gar nicht zu bestreiten. Gemeinhin wird behauptet, dass das zu einer freiheitlichen Meinungsbildung dazugehört(e). Zeitungen, Fernsehen, Privatleute, alle üben nach Kräften ihren Einfluss aus. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat denn jetzt ein Anrecht auf Manipulation der Wähler? Nach welchen Kriterien können oder werden hier die Manipulationsrechte an der Masse vergeben?

Wer befindet darüber und wer kontrolliert diesen Prozess? Muss der überhaupt kontrolliert werden? „Freie Meinungsäußerung“ steht ja besonders in der EU schon länger im Verdacht von Putin gesteuert zu sein. Letzteres ist ein veritables Argument sie vollständig zu verbieten. Aber wer gibt uns dann die Garantie, dass die verbleibenden Meinungen und Berichte nicht manipuliert und zensiert sind? Dieser Artikel wurde beispielsweise von seinem Autor von vorn bis hinten manipuliert. Andere Medien schreiben das nicht einmal dazu und möchten so den Eindruck erwecken, die Wahrheit selbst habe ihnen die Feder geführt.