Enthüllt: Warum USA Irans Revolutionsgarden als Terror-Organisation einstuften

Trump/Teheran: Es ist erst wenige Wochen her, da erklärten die USA die iranischen Revolutionsgarden zur Terror-Organisation. Seither rätselte die Welt was für einen Sinn das wohl ergeben möchte. Das weltweite Kopfschütteln ebbte aber anlässlich der faktischen US-Übermacht recht schnell wieder ab. Geschäfte kann Trump mit der Truppe sowieso nicht machen. Waffen, soweit nicht aus iranischer Produktion, werden von diesen Einheiten garantiert nicht in den USA eingekauft. Letzteres dürfte Trump zwar die Entscheidung leichter gemacht haben, gibt aber noch keinerlei Aufschluss über die Maßnahme als solches.

Insbesondere Israel begrüßte diesen Schritt sehr, wie man hier zwischen den Zeilen nachlesen kann: USA erklären Revolutionsgarden zu Terror-Organisation … [IsraelNetz]. Das könnte ein erster Hinweis auf den Zweck sein, denn Israel geht meist recht pragmatisch vor. Das bedeutet in der Regel, ohne Rücksicht auf anderer Leute Verluste, was der israelischen Auslegung von Selbstlosigkeit entspricht. Iran selbst konterte postwendend, indem es Teile des US-Militärs ebenso als Terror-Organisation einstufte. Wir berichteten an dieser Stelle darüber.

Vordergründig wurde kolportiert, dass man diese Einstufung machte, um Mitglieder und Unterstützer der Revolutionsgarden (und des Iran insgesamt) besser sanktionieren zu können. Die „Sanktionitis“, oder auch „Sanktionopoly“ ist die mit Abstand beliebteste Sportart des amtierenden US-Präsidenten. Selbige rangiert in der präsidialen Gunst noch deutlich vor dem Golfspiel (oder Spiel am persischen Golf). Wobei die faktische Bedrohung der USA durch den Iran natürlich nach wie vor gegeben ist (siehe Wunderwaffe des Iran, rechts). Wir konnten allerdings den tatsächlichen Grund für diese Einstufung nunmehr auskundschaften.

USA brauchen Iran um weiter in Syrien zu bomben

Nachdem Russland, Schulter an Schulter mit der syrischen Armee und natürlich gerade mit Hilfe der iranischen Revolutionsgarden, den von den USA gegründeten und finanzierten IS mehr oder minder ruiniert haben, müssten die Amis dort abziehen. Offiziell sind sie natürlich gar nicht in Syrien präsent, abgesehen eben von dem selbsterteilten völkerrechtswidrigen Mandat zur Terrorbekämpfung, mit dem sie seit 2001 einen Staat nach dem andren in Nahost ruinieren. Alles andere wäre ja ein offener Krieg gegen Syrien und das trauen sich die USA dann doch wieder nicht. Sicher, die USA haben sich noch nie an Völkerrechtswidrigkeiten gestört, soweit sie selbst die begehen. Dafür lehnen sie ja schließlich auch den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ab. So kann ihnen auch dort rein gar nichts passieren.

Um nun Israel als auch dem militärisch industriellen Komplex zu Willen zu sein, darf man jetzt im Rahmen dieses selbsterteilten Mandates zur Terrorbekämpfung wieder offener in Syrien mit Bomben spielen. Denn schließlich gibt es mit den iranischen Revolutionsgarden endlich wieder „Terroristen in Syrien“. Letztlich läuft die Nummer, nach dieser neuen Klassifizierung der iranischen Truppen unter dem Label Terrorbekämpfung. Das ist der wahre Hintersinn, warum man solche Deklarationsspielchen überhaupt treiben muss. Nur gut, dass es den großen Medien nicht einfallen darf. So bleibt das alles etwas kuscheliger. Formal ist das für’s saubere Gewissen und das es US-intern keinen allzu großen Zoff darum gibt.