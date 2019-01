Massiver Kindesmissbrauch in der Klimakirche

U-NO: In der regulären Kirche, im Vatikan, als auch bei den Abtrünnigen von der lutherischen Fraktion, wird das Thema so gut es geht unter den Teppich gekehrt. Allerhand Lippenbekenntnisse, einige öffentlichkeitswirksame „Selbstgeißelungen“ müssen reichen, um den Schäfchen den Eindruck zu vermitteln, die Kirche sei bezüglich des Kindesmissbrauchs bereits vollständig geläutert. Schon gesellt sich die nächste Religionsgruppe zu den ehrenwerten „Kindesmissbrauchern“ hinzu. Die Kirche und Religionsgemeinschaft des menschengemachten Klimawandels.

Nach dem endlosen physischen Missbrauch besagter Kinder, durch die alten Säcke und Satansanbeter, kommen nun die „Klimareligioten“ mit ihren frommen Vorstellungen daher und heben zum „geistigen Missbrauch“ der Kinder an. Ob es jemals eine Zeit auf diesem Planeten geben wird, in der die Kinder nicht missbraucht und instrumentalisiert werden? Derzeit sieht es nicht danach aus. Anders als bei dem physischen Missbrauch, wird der geistige Missbrauch der Kinder auch noch massiv gefördert. Die Gesellschaft duldet es nicht nur stillschweigend, an vorderster Front dürfen sogar die Schulen mit dabei sein. Ob man in diesem Zusammenhang vielleicht auch von Fehlbildung statt Bildung reden sollte? Volksbildung geht sowieso ganz anders.

Propaganda und Indoktrination

Zuvorderst muss man feststellen, dass die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels absolut umstritten sind, nach wie vor. Vermutlich gibt es mehr und sachlichere Beweise in die Richtung, dass es nicht so ist, wie es die klimareligiöse Offenbarung hergibt. Diese medial und propagandistisch als Fakt hinzustellen und damit die Kinder zu indoktrinieren, erinnert an die Machenschaften der religiösen Kirche. Da war man früher auch gezwungen zu glauben. Exakt an dem Punkt beginnt der massive Kindesmissbrauch. Dies gehört zu den schändlichsten Propagandamitteln die wir in der Neuzeit erleben müssen. Statt den Klimareligioten nun den Zugang zu den Kindern zu verwehren, wird genau das Gegenteil praktiziert. Die Kinder werden durch Schulen, Eltern und Institutionen gar noch zur Klima-Prostitution animiert, wenn nicht gar sachte gedrängt.

Kindesmissbrauch in der Klimakirche

Bestes Beispiel dafür als Einzelperson, dürfte wohl die neue Kinder-Klima-Heilige und Miniatur-Klimawandel-Galionsfigur aus Schweden sein, die junge Greta Thunberg. Wer will der kleinen Heiligen Widerworte entgegenbringen? Kulleräugigen Kindern zu widersprechen, die wissen wie böse es um die Welt steht, ist einfach nicht hipp. Fehlt nur noch, von der „unbefleckten Klimaempfängnis“ zu reden, dann wäre die Klimabibel-Story mit der Klima-Jungfrau perfekt. Und so kann man in Davos gleich die ganze Welt emotional in Geiselhaft nehmen. Da spielt es auch keine Rolle, wer der Greta diese Weisheiten so gründlich eingetrichtert hat. Ob sie das bei dieser Kampagne gelernt hat? … [JBN]. Hier von jahrelangem Studium und einer unabhängigen Erkenntnis oder Meinungsbildung reden zu wollen, wäre nicht weniger kindlich-naiv. Wie sehr sie von der Ökologie durchdrungen ist, zeigt sie dann als Teenie am Tisch, wenn es darum geht aus den Plastikschüssel zu fressen.

Nüchtern betrachtet ist und bleibt es ein massiver, „geistiger Kindesmissbrauch“. Selbst wenn der Klimawandel zu 100 Prozent menschengemacht wäre, rechtfertigte das noch immer nicht diese Form des ideologischen Eingriffs in die Kindesentwicklung. Allein das so zu benennen dürfte vermutlich schon dazu führen, dass sogleich das gesamte Klimaweihwasser über Ketzer, die sowas behaupten, ausgegossen wird, um alsbald den bösen Klimawandelleugungsgeist grundlegend zu verätzen. Dabei ist die Greta Thunberg nur die Personifizierung des Problems.

Beabsichtigter Effekt der Klimawandel-Kinder-Prostitution

Neben der UNO und den Wirtschafts-Scheinheiligen in Davos beteiligen sich noch ganz andere Institutionen an der Gehirnwäsche des Nachwuchses. Greenpeace ist bei dieser Form der Meinungsmache an vorderster Front mit dabei. Klimawandel erklärt … [Greenpeace]. Allein schon eines der verwendeten Bilder, eben keine Satire, lässt darauf schließen, dass die Katastrophe eigentlich schon da ist und wir alle solange Panik schieben müssen, bis wir die Klimarechnung bezahlt haben, durch welche Aktionen auch immer. Na dann Prost Mahlzeit. Aber den Kindern sind diese Flöhe schnell ins Ohr gesetzt. Vielleicht sollten wir noch den Bund der Klimawandelbuben und -mädels gründen. Ideologisch vergleichbares hatten wir schon mal, nur eben mit anderen Inhalten, aber nicht weniger indoktrinierend und missbrauchend.