Die „Weiße Rose“, Geschwister Scholl, heute bereits wieder ein Fall für den Staatsschutz

Deutsch Absurdistan: Wie stolz sind wir doch immer wieder auf die wenigen Menschen, die es wagten, im Dritten Reich dem System die Stirn zu bieten. Was damals Verräter, Wehrkraftzersetzer und Volksschädlinge waren, sind zumindest heute für uns posthume Helden. Damals mochte sich niemand mit ihnen solidarisieren, zu groß die Gefahr, ähnlich wie die Geschwister Scholl, im Nu selbst einen Kopf kürzer und mausetot zu sein. Aber irgend etwas stört gerade in der heutigen Zeit, so zu Beginn des neuen Jahrtausends. Ist in einem ach so aufgeklärten Deutschland, dieses verklärte Bild der posthumen Selbstgerechtigkeit noch angesagt?

Alle Jahre wieder, werden die Lobeshymnen auf die Toten von damals, die dauerhaften Helden von heute, recht monoton abgesungen. Vielleicht sollten wir uns jetzt leise durch den Kopf gehen lassen, dass diese Helden auch nur saisonal und ziemlich vergänglich sind. Das kann man allerorten in dieser Welt nachschauen, dass der Heldenruhm meist nur solange währt, wie die Politik, die diese Helden für sich missbrauchen kann. Sind wir nicht beispielsweise innerlich längst dabei russische Ehrenmale in Deutschland einzureißen? Wird uns nicht medial längst wieder befohlen Russland als Feind zu anzusehen? Um bei nächstbester Gelegenheit wieder einen „gerechten Krieg“ vom Zaun brechen zu können? Die Propaganda weist knallhart in diese Richtung.

Justizmord geht heute anders

Heute wagt man sogar, bezüglich der „Weißen Rose“ und der Geschwister Scholl von Justizmord zu sprechen. Von ihrer Verhaftung bis zu ihrem Tod in nur 4 Tagen. Ja, da war die Justiz, anders als heute noch voll auf Draht … und wenn es eben nur fürs justizmorden taugte. Justizmord innerhalb von vier Tagen … [FAZ]. Heute sind wir angeblich ein „Rechtsstaat“. Da kann dann jeder Dahergelaufene, außer die, die schon länger hier leben, machen was er will. Das Trauma „Drittes Reich“ reicht so tief, dass wir lieber intensiv Knöllchen vollstrecken als uns echte Gewalttäter, Mörder und Gefährder vom Halse zu schaffen. So weit haben wir es bereits gebracht. Das deutet aber sogleich das ungelöste deutsche Trauma an.

Weil die Justiz heute eben nicht einwandfrei funktioniert, kommen heute wieder (oder noch immer) unschuldige Opfer ums Leben. Das Weihnachtsmarkt Attentat vom dem Breitscheidplatz in Berlin ist wohl auch so ein Justizversagen. Sicher finden sich da noch weitere Belege, aber auch auf die soll es hier gar nicht so sehr ankommen. Inzwischen ist nicht nur die Regierung bis ins Mark faul, so langsam wird der gesamte Staat marode und siecht stickum vor sich hin. Die politische Kaste ist bereits mehrheitlich wieder derart abgehoben, dass man getrost sagen kann, sie hat die Bodenhaftung verloren.

Geschwister Scholl heute wieder Staatsfeinde

Wie es ausschaut, müssen wir gar nicht zuwarten, bis wieder eine Nazi-Revival-Regierung kommt, um die „Weiße Rose“ wieder als Staatsfeind zu begreifen. Abgesehen davon würden wir die wohl trotz AfD gar nicht bekommen, aber es geht ja darum die Feindbilder richtig aufzubauen und zu erhalten. Wie passt denn die „Weiße Rose“ da hinein? Wie wäre es mit der Nagelprobe? Einfach mal einige Zitate ausbuddeln, für die die Geschwister Scholl ihr Leben ließen. Selbige einfach mal isoliert betrachten, ohne das Vergangenheitslametta oder Ansehung der Personen? Das vermag spannend zu werden. Zunächst ein paar Kostproben, die hier nachzuvollziehen sind Weiße Rose | Zitate … [Wikiquote]:

„Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique ‚regieren‘ zu lassen.“ — Im I. Flugblatt der Weißen Rose

„Vergeßt nicht, daß ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt!“ — Im I. Flugblatt der Weißen Rose

„Goethe spricht von den Deutschen als einem tragischen Volke, gleich dem der Juden und Griechen, aber heute hat es eher den Anschein, als sei es eine seichte, willenlose Herde von Mitläufern, denen das Mark aus dem Innersten gesogen und die nun ihres Kerns beraubt, bereit sind, sich in den Untergang hetzen zu lassen.“ — Im I. Flugblatt der Weißen Rose

Gab es da irgendwo eine Umkehrung der Vorzeichen?

Eigentlich würde man sagen humanistisch aber gepaart mit deutschen Geist … oh weh. Nach heutigen Maßstäben darf man sowas ja schon wieder als rechtspopulistisch bis naziverdächtig einordnen. Sollte man heute vielleicht per Bundestagsbeschluss die Exekution der Geschwister Scholl doch besser noch gutheißen? Deren Verehrung schnellstens absagen? Dem herrschenden Zeitgeist käme das schon bedeutend entgegen. Nur wann hat es sich der Zeitgeist diesmal wieder anders überlegt und sich gewandelt? In der Chronologie fehlt der klare Zeitpunkt. Nur müssten sich dann einige Leute mal richtig entblöden und dem Dummvolk diesen neuerlichen Gesinnungswandel plausibel machen. Dafür böten sich eigentlich die Grünen an. Die bislang auch keine Probleme mit einem satten „Deutschland verrecke“ haben. Aber eine totale Veralberung ist das schon, wenn man versucht alledem etwas präziser auf den Grund zu gehen.

Was sagen uns die Dichter und Denker?

Wie es ausschaut, wird es besser sein, wenn wir die gleich mal mit vergessen, in die Tonne treten und leugnen, dass die jemals zu Deutschland gehörten. Wer weiß wie viel Nationalisten wir unter denen sonst noch entdecken müssten. Freigeist ist nichts für Sklaven. Aber genau da müssen wir gerade im Namen des „Neoliberalismus“ hin. Viele von den alten Granden waren nicht gerade nationalistisch aber doch sehr patriotisch. Das kann aber heute sowieso niemand mehr auseinanderhalten. Die meisten von ihnen waren tief vergeistigt. Etwas, was wir gerade heute überhaupt nicht mehr gebrauchen können, weil es doch so „unaufgeklärt“ ist. So etwas stört die reibungslose Nutzmenschhaltung, zu der wir uns bekennen. Da ist es besser den IQ zu verflachen und die Hirne der jungen Generation mit Müll aller Couleur zuzustopfen. Das soll den „neuen deutschen Geist“ formen und bestimmen.