Blutmond zeigt pikante Details der flachen Erde

Laborscheibe Erde: Diese überaus seltene Konstellation, dass Sonne, Erde und Mond sich quasi wie aufgereiht auf einer Linie befinden, ist ein Glücksfall für die neue alte Weltanschauung. Da sich der Mars in dieser Linie auch noch dazugesellte, wenn auch nicht perfekt (er stand unterhalb des Mondes) müssen wir auf ein weiteres, vergleichbares kosmisches Ereignis mehr als 100.000 Jahre warten. Das überfordert allerdings sogar die jetzigen Verfechter der flachen Erde und so nehmen wir einfach mit dem nunmehr gebotenen Beweismaterial vorlieb.

Anhand des Abbildes, welches die Erde als Schatten ihrer Selbst im Angesicht der Sonne auf dem Mond hinterlässt, kann man zurecht Rückschlüsse auf Form und Beschaffenheit der Erdscheibe ziehen. Analog zum Platon’schen Höhlengleichnis … [Wikipedia], holt uns hier die knallharte Realität ein. Wer den Schatten sieht und richtig interpretiert, der hat es auch schon geschafft. Aber jetzt eines nach dem anderen. Das Titelbild stammt übrigens von unserer Außenstelle auf Neuschwabenland, wurde also vom Rand der Erde aufgenommen.

Platon und die Schatten des Wissens

Wie bereits im Höhlengleichnis dargelegt, haben zwar alle beteiligten Menschen denselben Blick auf das Geschehen, aber jeder lebt dabei in seiner eigenen Realität. Blöd nur, dass sich die Menschen in der Höhle unablässig bezüglich der Deutungshoheit zu den beobachteten Fakten streiten. Aber nun, darüber sind wir ja dank der Wissenschaft inzwischen ziemlich erhaben. Jedenfalls bestätigt das nunmehr exklusiv uns vorliegende Foto (oben) erstmals ganz banal die Existenz der flachen Erde. In diesem Fall schob sich quasi die Erdscheibe horizontal vor die senkrecht stehende, selbstleuchtende Mondscheibe.

Wer nun mit den Größenverhältnissen von Sonne Mond und Sternen ein wenig vertraut ist, kann unschwer die Mächtigkeit der Erdscheibe errechnen, die bei dieser Jahrhundert-Mondfinsternis als Schatten über den Mond huscht. Offenbar ist sie um einiges fragiler als gedacht, aber immer noch mächtig genug, dass wir sie nicht versehentlich durchbohren. Zum Entsetzen aller, zeigt der Schatten auf dem Mond krass auf, dass die Erdscheibe womöglich schwere Schlagseite hat und völlig schief im Universum hängt. Das wiederum lässt spezielle Fragen zur Schwerkraft aufkommen, ob die womöglich doch schräg wirkt. Darüber hinaus, was zuvor noch nie beobachtet werden konnte und in Kreisen der Flacherdler als optische Täuschung gehandelt wird, ist das Abbild des „schiefen Turms“ von Paris, der in dieser Form erstmals als Abbild auf dem Mond nachgewiesen werden konnte.

Der Blutmond offenbart alles

Darüber hinaus soll bei diesem Mega-Ereignis ein Großteil der Menschheit an Fehl- oder Uneinsichtigkeit gelitten haben. das korrespondiert durchaus mit Platons Höhlen-Einsichten. Immer wieder tauchen im Nachgang retuschierte Aufnahmen auf, bei denen die NASA den Erdschatten aus den Aufnahmen scheinbar entfernt hat. Sämtliche Mainstream-Medien und andere Lückenpostillen zeigen regelmäßig nur solche Aufnahmen, um die Erde für alle Welt auch weiterhin rund erscheinen zu lassen. Sollte der Erdschatten auf dem Mond, wie auf dem mittleren Galeriebild aussehen, hätte ja die Erde gänzlich senkrecht stehen müssen, also die gleiche Ausrichtung haben müssen wie die Mondscheibe. Dann wären wir aber alle in All gefallen.. Insoweit sind alle NASA-Bilder Quark. Das alles ist sehr schade und dient in keiner Weise der vertieften Wahrheitsfindung zur flachen Erde.

Was soll man dazu weiter sagen? Noch in derselben Nacht der Mondfinsternis wurde in Bayern hinsichtlich der nunmehr erkannten Schieflage der Erdscheibe gehandelt. Alle Windkraftanlagen im Freistaat Bayern wurden postwendend auf Warp sieben geschaltet. Parallel dazu waren sie nach Osten auszurichten. Die Rotorblätter wirken im Hochgeschwindigkeitsmodus optisch wie eine Disk. Mit diesem Mega-Antrieb mussten sie so stundenlang nach Osten blasen. Der so erzeugte Gegendruck erlaubte es der Erdscheibe, sich so auf der Westseite wieder nach unten zu neigen. Damit wurde das verlorene Gleichgewicht wieder hergestellt. Mit dieser beherzten Aktion dürfte Bayern die flache Erde gerettet haben. Das Bild oben (Titelbild) zeigt übrigens einen Blick nach Süden auf das Geschehen. Somit kann jeder sofort die ostwärts hängende Erdscheibe als Schatten auf dem Mond erkennen.