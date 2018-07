EuGH bestätigt Zweiklassenrecht innerhalb der EU

EU-EU-EU: Wer sagt, dass der EuGH unabhängig ist, der lügt. Selbst wenn die Richter unabhängig zu sein scheinen, so sind sie doch immer noch der EU verpflichtet und die wiederum hat recht klare Ziele, die nicht unbedingt mit denen der Europäer übereinstimmen müssen. Das wird nur vorgegaukelt. Ähnlich pseudo-legitimiert wie die EU-Kommission auch, sorgt dann der EuGH für die dazu passende Rechtsprechung. Und sollten beispielsweise einige Mitgliedsstaaten immer noch eigene Ideen haben, so sieht sich der EuGH offenbar verpflichtet ihnen solches auszutreiben.

So wurde jüngst das nächste Höllentor aufgestoßen und der „Europäische Haftbefehl“ einer gründlichen Nabelschau unterzogen. Und siehe da, je nach Ausstellerland kann man aus disziplinarischen Gründen schon mal von der Umsetzung eines EU-Haftbefehls absehen. In diesem Falle stellten die Polen selbigen für einen Drogendealer aus, der in Irland festgesetzt wurde. Er berief sich auf die Bösartigkeit der Polen, was er exemplarisch an der polnischen Justizreform festmachte, die auch der EU schon ein stattlicher Dorn im Auge war.

Schnell konnte deshalb der EuGH hier besonderes Recht erkennen. Soweit ein Staat so böse ist wie derzeit Polen, muss man ihm dieses juristische EU-Werkzeug (Haftbefehl) schnell aus den Fingern hauen. Natürlich macht man in der Urteilsbegründung noch ein wenig Laber-Rhabarber und weist auf die besondere Ausnahme und die hohen Standards hin, aber immerhin das Tor damit aufgestoßen. EuGH-Urteil EU-Staaten müssen polnische EU-Haftbefehle nicht zwingend vollstrecken … [SpeiGel auf Linie]. Das ist eine gute Botschaft zur Vertiefung der Lobby-Willkür, die wir schon länger auf diesen Ebenen erleben.

Recht muss nicht immer Recht bleiben

Dieser Umstand lässt durchaus auf die Gutwilligkeit der EuGH-Richter schließen. Denken wir jetzt nur weiter an die Visegrád-Staaten, so lässt diese Rechtsprechung sehr hoffen. Damit wird man die neuen Despoten in der EU schon kleinkriegen. Das fängt in Polen an und endet irgendwo in der Ecke um Ungarn herum. Das sind Länder, die sich derzeit noch dem „illegalen Treiben“ der EU in Sachen Siedler und Asyltourismus verweigern. Wobei völlig klar ist, dass die bisherigen als auch nachhaltigen Verstöße gegen geltendes Recht (Schengen-Abkommen, Lissabon- und Dublin-Vertrag) lediglich einen humanitären Ursprung haben. Die braucht der EuGH nicht einmal zu legitimieren, weil sich anders, als im kleinkriminellen Bereich, im großkriminellen Bereich kaum ein Kläger findet.

Mithin überzeugt der künftige UN-Rechtsstaat, namens Europäische Union, schon heute durch die kreative Handhabung des Rechts. Das bürgt dafür, dass sich die 500 Millionen Europäer garantiert auf NICHTS verlassen können. Nun, Rechtssicherheit ist ja auch in so unterhalungsheischenden Zeiten wie heute total langweilig. Rechts- und Paragraphen-Lotto passen viel besser in die jetzige Zeit. Genau das möchte vermutlich der EuGH den niederen Menschen im EU-Nutzmensch-Gehege mit solchen Entscheidungen ins Bewusstsein rücken. Wer klar und deutlich das Zweiklassenrecht hofiert, dem kann man später auch nicht für erlittenes UN-Recht in die Pflicht nehmen. Willkommen in den Vereinigten Staaten von Europa.