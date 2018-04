Alex Jones „f*cks“ Schwanzlutscher Donald Trump

F*ck the world: Nie war es wahrer als heute. Nur die Gemeinschaft derer, die diesen Planeten jetzt noch mal so richtig f*cken möchte, hat sich nochmals beträchtlich vergrößert. Sogar die Bundesregierung zählt sich zu diesem erlauchten Kreis der Kriegstreiber und Menschenschinder. Immerhin begrüßte Kanzlerin Merkel offen die seitens „der Freunde“ begangenen Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen (Merkel: Militärschlag war „erforderlich und angemessen“ … [FAZ]). Und sogar „Flinten-Uschi„, die von den Laien, hätte sich liebend gerne mit einer Freundschaftsstaffel der Bundeswehr militärisch beteiligt (Von der Leyen hätte sich am Syrien-Angriff beteiligt … [Zeit]). Getreu dem Motto: Wer genügend Kriegsverbrechen begeht, der kommt auch irgendwann in den UNSicherheitsrat. Genau genommen machen wir das schon etwas länger … mit dem völkerrechtswidrigen Einsatz der Luftwaffe oberhalb Syriens, quasi als Bombenscout.

Nur gut, dass es das Internet gibt und man alle fotografischen und filmischen Beweise für die Gräuel des Baschar al-Assad dort zu jeder Zeit vorfinden kann. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten sich darauf verständigt, dass die cineastische Beweislage vollends ausreichend sei, um das ein oder andere Kriegsverbrechen gegen Syrien in Szene setzen zu können. Ok, wer wollte heute schon noch Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen monieren. Das gehört ja schon zum guten Ton und besagte Staaten sind ja quasi das Völkerrecht. Das muss man sich allzeit wieder in Erinnerung rufen. Es ist dann mehr ein Akt der Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit, dass man Rache für Dinge übt, die einem einfach nicht ins Konzept passen.

Trump’s anti-interventionist base, in this case, Alex Jones, reacts badly to Syria intervention: „Is no one pure in this world?…. F**k Trump!“ pic.twitter.com/lBPVctVS1G — WikiLeaks (@wikileaks) 14. April 2018

Da gab es allerdings noch einen Kommentator, den Alex Jones, der hatte die Schnauze von dieser Doppelmoral-Veranstaltung sowas von gestrichen voll, dass er gänzlich die Contenance verlor. Mehrfach benutzte er in diesem Zusammenhang das ganz böse „F“-Wort und haute es dem amerikanischen Präsidenten unentwegt und ohne den obligaten 400Hz Pieps um die Ohren. Wir haben das Beweisstück hier noch verfügbar und den zugehörigen Wikileaks-Tweet zur Ansicht ausgestellt. Wer die erweiterte Version auf Youtube zu sehen wünscht, der nehme diesen Link … [Youtube … ab 6:30 geht er ab].

Haben die Syrer auch was zu vermelden?

Für viele Menschen ist das alles nur sehr schwer verständlich und verwirrend. Glaubt man den hiesigen Maulaffen, wünschen sich die Syrer offenbar nichts sehnlicher als noch mehr Bomben auf ihr Haupt. Alles nur, um ihren bösen Diktator zu entsorgen, den sie gerade erst 2014 erst mit 74 Prozent der Stimmen direkt wiedergewählt haben. Gefühlt möchte man nun sagen, das ist doch nicht normal! Und tatsächlich, da scheint es einen großen Unterschied zwischen der medialen Realität bei uns und der syrischen Lebenspraxis zu geben. Eine kanadische Journalistin hat sich mal die Mühe gemacht das Elend vor Ort zu besehen. An dieser Stelle kann man ihre Einsichten nachvollziehen: Western media lies about Syria exposed (Canadian journalist Eva Bartlett) … [Youtube]. Aber Vorsicht, das passt nicht zu den bei uns bislang vermittelten Einsichten. Wahrscheinlich lügt die Dame einfach nur oder ist von Assad gekauft.

Was soll man dazu noch sagen? Sich vielleicht doch lieber still und leise den Worten von Alex Jones anschließen? Also völlig unabhängig davon was der Baschar al-Assad in Syrien so veranstaltet, ist jeder Angriff auf dieses Land ein Kriegsverbrechen, soweit die Akteure nicht selbst zuvor von dort angegriffen wurden. Gott sei Dank liegt natürlich die Interpretationshoheit nicht bei der UNO sondern bei den kriegsgeilen Nationen, die derzeit ernsthafte Probleme haben die Situation im Nahen Osten weiter eskalieren zu lassen, um endlich zu einem Krieg gegen Russland und oder dem Iran kommen zu können.



Unter diesem Wunsch-Aspekt sind wir gemeinsam mit unseren besten Freunden natürlich vollends auf dem richtigen Weg. Vielleicht sind das alles auch nur die Vorbereitungen zu diesem Himmelfahrtskommando hier. Mit dem möchte man offenbar die Population der NATO auf gut und gerne die Hälfte reduzieren. Aber mal Hand aufs Herz, so im tiefsten Inneren ist man angesichts dieser Situation doch geneigt sich den herzlichen Worten von Alex Jones anzuschließen, oder? Ja klar, dann gibt es noch die andere US-Sichtweise, rechts im Video sehr einfühlsam besungen.