Mutmaßlich 480 Mio. Tote im NATO-Gebiet bis 2025

Schöner Sterben: Wer möchte nicht gerne ein wenig in die Zukunft sehen? Das gestaltet sich zuweilen immer noch recht schwierig und ist mit diversen Unwägbarkeiten verbunden. Seit einigen Jahren gibt es eine Seite im Internet, die Prognosen hinsichtlich der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Militärentwicklung der einzelnen Nationen dieses Planeten zur Verfügung stellt. Besagte Seite wird immer wieder gerne bemüht, um mehr oder minder den Untergang der Zivilisation zu belegen. Offenbar hat sich bislang niemand die Mühe gemacht das Zahlenmaterial etwas genauer zu analysieren.

Insoweit muss man nicht mehr von einem großflächigen Weltuntergang reden, es handelt sich lediglich um den prognostizierten Untergang der NATO. Wir reden also über eine mutmaßliche Reduktion der NATO-Bevölkerung. Natürlich wissen wir heute alle sehr genau, wie „mutmaßlich“ auszulegen ist. Das hat so übrigens noch niemand aus dem Zahlenmaterial herausgearbeitet. Von den im Jahre 2016 lebenden 7,3 Milliarden Menschen sollen bis zum Jahre 2025 noch 6,8 Milliarden übrig bleiben. Entgegen der bislang prognostizierten Bevölkerungsentwicklung, im Sinne einer stetigen Zunahme, ist dies natürlich eine eher unvorhergesehene Entwicklung. Interessanter wird es, wenn man die prognostizierten Verluste an Menschenleben, zur Höhe von 529 Mio., näher analysiert. Spätestens dort befällt einem der Schreck, denn 477 Mio. verschwundener Leben entfallen auf die ach so zivilisierten NATO-Staaten.

Bisweilen kursieren im Netz allerhand Spekulationen darüber, ob dieses Massensterben beispielsweise mit dem Zusammenbruch des Finanzsystems, einer Reihe von Naturkatastrophen oder mit militärischen Auseinandersetzungen zu begründen wäre. Abgesehen davon, ist es ja noch nicht eingetreten und kommt solange aus dem Reich der Mutmaßung. Allerdings wird der besagte Dienst „Deagel“ in militärischen Dingen intensiv zitiert. Angeblich wegen seiner Solidität, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Der Dienst gilt auch als ergänzende Informationsquelle für allerhand Geheimdienste. Wie sich das gezeigte Zahlenwerk genau zusammensetzt, wie es ermittelt und aufbereitet wird, entzieht sich der Darstellung. Generell wird auf der Webseite darauf verwiesen, dass sich das Zahlenwerk aus öffentlich zugänglichen Quellen speist. In jedem Fall sagt man der Präsenz nach, dass sie ihre Belange mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt und es sich keinesfalls um eine Witz- oder Satire-Publikation handelt.

Kommen wir zu dem grundlegenden Zahlenmaterial, unserer Ausgangsbasis. An dieser Stelle fasst die Seite das Zahlenmaterial (den Ist-Zustand) für 209 Nationen zusammen: List of Countries 2016 … [Deagel]. Verzeichnet sind dort die Anzahl der Bewohner, das Bruttosozialprodukt, die Militärausgaben und die Kaufkraft pro Bewohner als ursächliche Parameter. Soweit nicht Menschen gemeint sind, wird alles andere in US-Dollar ausgedrückt. Die besagte Liste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Darüber hinaus gibt es die in Rede stehende Prognose für das Jahr 2025. Genau darauf beziehen sich bereits sehr viele Veröffentlichungen im Internet, um die Weltuntergangsstimmung blumig zu untermauern. Vornehmlich geht es dabei um Einzelstaaten, wie die USA, Großbritannien oder eben auch Deutschland. Weitergehende Auswertungen gab es dazu bis dato noch nicht. Das ist jetzt anders.

Die Grunddaten der Gesamttabelle zeichnen das folgendes Gesamtbild. Es gibt insgesamt 59 Staaten, die in diesem Zeitraum angeblich einen Bevölkerungszuwachs von 185 Mio. Bewohnern zu verzeichnen haben. Demgegenüber sind 123 Staaten gelistet, die insgesamt 675 Mio. Bewohner Verlust zu verkraften haben. 27 Nationen verschwinden mitsamt ihrer anfangs gelisteten 40 Mio. Bewohner kommentarlos aus der Prognoseliste. Saldiert macht das einen Bevölkerungsrückgang von 530 Mio. Menschen bis 2025, so die Prognose von Deagel. Die Bevölkerungszuwächse entsprechen einem ersten Augenschein nach den normalen Zuwachsraten der betreffenden Staaten. Anders sieht es bei den großen Verlierern aus. Das lässt sich mit natürlichem Schwund bis 2025 kaum mehr erklären.

Es empfiehlt sich an der Stelle nach anderen gemeinsamen Merkmalen suchen. Sehr schnell wird man fündig, wenn man das Attribut NATO setzt und die Länder danach zuordnet. Nachfolgende Liste ist ein Auszug aus besagter Prognose: Forecast 2025 … [Deagel], eben nur die NATO-Staaten isoliert. Deshalb interessant, weil auf diese Gruppe ein Verlust von 477 Mio. Menschen zukommt, was 70 Prozent des Gesamtbevölkerungsverlustes ausmacht und sage und schreibe 90 Prozent des erwähnten kumulierten Verlustes.

Country Population 2016 Population 2025 % Veränd. Veränd. Summe United States of America 323.990.000 54.326.300 -83,23 -269.663.700 United Kingdom 64.430.000 13.898.260 -78,43 -50.531.740 Germany 80.720.000 31.331.360 -61,19 -49.388.640 Spain 48.560.000 23.596.020 -51,41 -24.963.980 France 66.840.000 42.044.920 -37,10 -24.795.080 Italy 62.000.000 45.346.640 -26,86 -16.653.360 Canada 35.360.000 26.479.240 -25,12 -8.880.760 Turkey 80.270.000 73.253.640 -8,74 -7.016.360 Poland 38.520.000 32.986.140 -14,37 -5.533.860 Greece 10.770.000 6.849.720 -36,40 -3.920.280 Belgium 11.410.000 7.883.160 -30,91 -3.526.840 Portugal 10.830.000 7.867.220 -27,36 -2.962.780 Denmark 5.590.000 3.797.140 -32,07 -1.792.860 Romania 21.600.000 20.202.160 -6,47 -1.397.840 Bulgaria 7.140.000 5.835.120 -18,28 -1.304.880 Czechia 10.640.000 9.371.780 -11,92 -1.268.220 Norway 5.260.000 4.022.540 -23,53 -1.237.460 Hungary 9.870.000 9.080.880 -8,00 -789.120 Slovakia 5.440.000 5.031.460 -7,51 -408.540 Croatia 4.310.000 3.962.720 -8,06 -347.280 Luxembourg 582.291 244.887 -57,94 -337.404 Albania 3.030.000 2.692.780 -11,13 -337.220 Slovenia 1.980.000 1.695.580 -14,36 -284.420 Estonia 1.260.000 976.000 -22,54 -284.000 Netherlands 17.020.000 16.841.520 -1,05 -178.480 Iceland 335.878 210.612 -37,30 -125.266 Montenegro 644.578 566.793 -12,07 -77.785 Latvia 1.960.000 1.925.120 -1,78 -34.880 Lithuania 2.850.000 2.971.120 4,25 121.120 SUMMEN 933.212.747 455.290.832 -477.921.915

Weitere Betrachtungen

Eine weitere erwähnenswerte Gruppe, die für sich genommen ebenfalls noch rund 90 Millionen Menschen (aus dem Gesamtverlust von 675 Mio.) an Verlust zu beklagen haben soll, könnte man unter dem Schlagwort „West-Orientierung“ verbuchen. Daher hier nur eine Auflistung der Länder ohne die zugehörigen Zahlenangaben, die sich ohnehin aus der zuvor verlinkten Vorhersageliste von Deagel ergeben. Australia, Austria, Iraq, Ireland, Israel, Japan, Jordan, Libya, New Zealand, Saudi Arabia, Serbia, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, Ukraine, United Arab Emirates.

Sicherlich könnte man noch andere Gemeinsamkeiten zu den skizzierten Entwicklungen herausarbeiten. Die hier gegebenen Zuordnungen sind jedoch die signifikantesten. Um sich jetzt keinerlei Sorgen machen zu müssen, ist es sicherlich für den Leser besser diese Prognose von der Deagel-Seite als reine Spekulation oder als bösen April-Scherz ins Reich der Fabeln zu verbannen. Verdrängung ist auch im Kollektiv immer noch eine sehr wirksame Methode bestimmte Entwicklungen nicht wahrhaben zu wollen.

Macht die NATO etwas falsch?

Dessen ungeachtet gibt es immer wieder Quellen, sogar aus dem eigenen Lager, die die zunehmende Aggressivität der NATO thematisieren: Immer aggressiver … [German Foreign Policy]. Das wäre ein Indiz dafür, dass es irgendwann zum großen Show-down zwischen den neu entstandenen Blöcken (Ost-West) kommen kann. Den Zahlen nach wäre die NATO dann nur im „negativen Sinne“ supererfolgreich. Aber wie bereits erwähnt, das alles ist und bleibt reine Spekulation und hängt zu einem weiteren Teil an der Glaubwürdigkeit der Quelle, die keine weiteren Verlautbarungen über die Ableitung ihrer Zahlenspiele macht.

Darüber hinaus gibt es ab und an auch noch sehr ehrliche Referenten, ebenfalls aus dem eigenen Lager, die keinen Hehl aus ihren hegemonialen und aggressiven Zielsetzungen machen. Das ist wenig freundschaftlich gegenüber dem alten Ostblock (Russland) und selbst Deutschland gerinnt dabei nur zum nützlichen, wie auch verheizbaren Idioten. Die nachfolgenden 10 Minuten Video dürfen als guter Beleg dafür gelten. Man beachte dabei die stets fröhliche Miene des Referenten.

Die Daten selbst werden offenbar, wie oben bereits erwähnt, in jährlichem Abstand aktualisiert. Ein Rückblick auf die Prognosen von vor zwei Jahren zeigte eigentlich nur eine Verschlechterung der ohnehin schon miserablen Prognose (ebenfalls mit Blick auf das Schlagwort NATO), für das Jahr 2025. Abgesehen davon, ob sich das überhaupt in diese Richtung bewegen muss, ist das bis dahin ablaufende Zeitband von sieben Jahren recht überschaubar. Ein aktueller Blick auf die Lage in Nahost und die allseitigen Eskalationsbemühungen (West), zeigt allerdings, dass größere Eskalationen in nächster Zeit gar nicht so abwegig erscheinen.

Letzte Mutmaßungen

Dessen ungeachtet hinterlässt das Zahlenwerk einfach nur sehr viele Fragen, die wir von hier aus nicht beantworten können. Der Phantasie sind dabei Tür und Tor geöffnet. Trotzdem ist man versucht, es als eine Mahnung an unsere Politiker und deren Politik zu interpretieren. Nachhaltig wird selbiges von dort beständig ignoriert, ähnlich wie beispielsweise in Deutschland der so genannte „Volkswille“ nichts mehr mit dem zu tun hat was faktisch auf Regierungsebene beschlossen wird. Letzteres kann unter dem Stichwort „pervertierte Demokratie“ subsumiert werden. Im unglücklichsten Fall werden wir also entsprechend der vorhergesagten Quote „nur Opfer„. Im glücklicheren Fall passiert gar nichts in diese Richtung und nur ein regulärer, wie absehbarer Systemzusammenbruch könnte dann unsere Fröhlichkeit noch ein wenig dämpfen. In diesem Sinne hilft nur „positiv denken“ und die Weisheit, dass Veränderung in jedem Falle gut ist, weil es allzeit zu etwas Neuem führt.