Tanzen und Singen, wenn USA Menschen umbringen

BRDigung: Wer sich in dieser seltsamen Zeit mit verbalen Steigerungsformen auseinandersetzt, der sollte auf allerhand Anomalien in diesem Metier gefasst sein. Nichts ist so wie es scheint, aber das scheint ziemlich helle. Eine kleine Kostprobe aus dem medialen Bereich gefällig? Flach, flacher, BILD! Nun, das ist schon sehr vielsagend und veranschaulicht auf den ersten Blick, dass es flacher als BILD kaum mehr geht. Dabei geriert sich dieses Schmierblatt nicht mal als böses Satire-Magazin. In dem Fall wäre es vermutlich leichter verständlich. Das korrekte Logo der Sonntagsausgabe besagter Flachheit fügen wir zur Veranschaulichung bei.

Aktuell wollen wir der Frage nachgehen, wie sich die Menschen (nicht nur) in Deutschland verhalten sollen, wenn beispielsweise die USA Kriege führen. Wenn sie Bomben werfen oder extensiv ihre weltweiten Drohnen-Mordprogramme in die Tat umsetzen. Bei letzteren können wir Deutschen sogar für uns in Anspruch nehmen, tatkräftig beteiligt zu sein. Denn ohne die Relaisstation Ramstein könnten die USA im Nahen Osten gar nicht so erfolgreich Menschen töten oder gar ganze Hochzeitsgesellschaften in den Himmel befördern. Das legt nahe, dass wir fröhlich sein sollten. Bestens dazu tanzen und singen, uns riesig darüber freuen, dass unsere bestens Kumpels zu sowas in der Lage sind. Mord, Totschlag, Elend, Leid und Verstümmelung gibt es hier allzeit für den guten Zweck. Wer wollte das bestreiten?

Ergo sollte man auch bei großen, internationalen Sportveranstaltungen an Fröhlichkeit und gute Stimmung nicht sparen. Wenn andernorts massenhaft die Leute verrecken, ist das kein Grund sich den Spaß vermiesen zu lassen. Das haben wir noch nie zugelassen. Schließlich sind wir es gewohnt, das eine vom anderen zu trennen. Und wenn die Amis eine Hellfire ins Ziel bringen, also ein fettes Tor schießen, dann ist das nicht weniger wert als das Tor bei einer Fußballweltmeisterschaft. Wir wissen doch … Leute sterben dabei immer, auch beim Fußball … vor Gram … wenn die eigene Mannschaft siecht.

Ist nicht diese Fähigkeit geradezu der Grundbaustein für das was wir in den letzten Jahrzehnten in diese Richtung erleben durften? Was haben wir jubiliert und die Humanität gefeiert, als wir mit nach Afghanistan ziehen durften, um dort für die Menschlichkeit zu morden. Das Spiel kennen wir auch vom Irak, dort spielten wir gegen Massenvernichtungswaffen. Selbst Libyen erging es nicht besser. Dort haben wir mit unseren Kumpels den Muammar al-Gaddafi weggeblasen. Seither feiern wir inbrünstig eine weitere Goldmedaille für die erfolgreiche Errichtung eines „Failed State“ und können nunmehr die flüchtenden Überbleibsel dieses Staates auch bei uns als Bereicherung begrüßen. Welch ein Segen, der uns belegt, richtig Morden lohnt sich alle Tage.

Aktuell bemühen wir uns einmal mehr, selbstverständlich als „die Guten„, in Syrien den bösen Pascha al-Assad aus dem Weg zu räumen. Der, wie wir alle zuverlässig wissen, nur die Vernichtung seines eigenes Volkes im Schilde führt. Bitte konsumieren sie zu diesen Themen-Komplex nur heimische Propagandasender, damit ihr mühsam erbautes Feindbild keinen Schaden leidet. Kurz um, auch Syrien muss einfach eine Erfolgsstory werden, exakt wie die zuvor aufgeführten, von uns beglückten, befreiten und demokratisierten Nationen. Wenn allerdings Mord und Totschlag, Elend und Verstümmlung das Maß der Dinge sind, warum sollten wir uns nicht weiterhin auch daran erfreuen, singen, klatschen und fröhlich sein. Und das bitte bei jeder Gelegenheit. Das hat doch bislang auch immer sehr gut geklappt. Wurde jemals eine Sportveranstaltung wegen US-amerikanischer Gewaltmaßnahmen abgesagt? Eben!

Immerhin liefern wir zur Aufrechterhaltung der Party in der Nahost-Region massenhaft passendes Gerät. Es wäre doch widersinnig diese technischen Errungenschaften nicht auch ernstlich einsetzen zu wollen. Es hat sich auf diesem Planeten die Erkenntnis durchgesetzt, dass man mit Menschenleben nur richtig Geld machen kann, wenn man sie auslöscht. Das Gegenteil davon (Hunger bekämpfen) kostet nur und bring keine Profite.

Doppelmoral oder Wahrnehmungsdifferenz

Insoweit hätte sich die Nachfrage der Bild-Zeitung eigentlich schon von alleine erübrigt. Aber auch hier gilt, mit der Nichtbehandlung eines Themas lässt sich definitiv kein Umsatz machen. In völlig ketzerischer Weise, oder vielleicht doch eher suggestiv, fragt man wie folgt nach: Darf man heiter bei Putin Fußball-WM spielen, während er in Syrien Kinder totbombt? … [BILD]. Nach der bisherigen Vorrede ist die Beantwortung doch wohl mehr als eindeutig. Selbstverständlich dürfen wir singen, spielen, toben was das Zeug hält, weil es dem Töten keinen Abbruch tut. Nun wer propagandistisch ein wenig auf der Höhe ist, der weiß, das BILD hier etwas ganz anderes im Schilde führte.

Zur Aufrechterhaltung des allgemein anerkannten und gewünschten Feindbildes „Putin“ und „Russland“ ist es gerade jetzt vonnöten, entsprechend miese Stimmung zu verbreiten. Dafür allerdings Fußballspieler, Politiker und andere Prominente zu missbrauchen, um dem Leser jetzt unvermittelt vorzujammern, dass das nicht in Ordnung ist, wenn auch Putin beim Schlachten mitmacht. BILD möchte weiterhin damit suggerieren, dass das Töten von Menschen ein Privileg des Westens, der NATO und der Gutmenschen ist und bleiben muss. Jeder der anderweitig oder für eigene Ziele Menschen tötet ist fies, ein böser Mörder und ein schlechter Mensch.

Der Begriff Bombenstimmung kommt nicht von ungefähr

Deshalb dürfen wir uns von dieser Panikmache und Stimmungsbremse der BILD nicht beeindrucken lassen. Auch zur Fußball Weltmeisterschaft in Russland gilt es fröhlich drauflos holzen und abzufeiern. Kann es uns nicht völlig egal sein ob es jetzt das Blut afghanischer, irakischer oder libyscher Kinder ist, welches dort in Strömen fließt? Macht es denn wirklich so einen gewaltigen Unterschied, wer das Kinderblut fließen lässt? Wir wissen ja nicht einmal gesichert, ob nicht die US-Einheiten in Syrien oder wir selbst diese Blutbäder mit veranstalten. Vielleicht möchte der Meinungskonzern auch nur seine neue Marke, FeindBILD für Kinder, ein wenig puschen.

Deshalb dürfen wir diesbezüglich nicht zu kleinlich reagieren. Und auch bei der Fußball-WM in Russland müssen wir diesbezüglich einfach nur konsequent wegschauen und ausblenden, was die Mördereien in Nahost anbelangt. Darauf hätte die BLÖD-Zeitung eigentlich auch schon von alleine kommen können. Sind wir mal ganz ehrlich, das einzige was zählt, besonders beim Fußball, ist die Bombenstimmung. Da braucht es nicht die falsche Panikmache dieser Postille. Es reicht völlig aus, wenn wir zwischen den Fußballrunden der WM auch die Zahl der selbstverursachten toten Kindern in Nahost auskömmlich feiern. Im Rahmen der immer wieder propagierten Völkerverständigung hindert uns doch niemand daran, die von Assad und Putin verursachten Kinderleichen einfach den eigenen hinzuzurechnen.