Hat sich Theresa May beim BREXIT-Poker verzockt

May Day: Es ist nicht abwegig den BREXIT in seiner derzeitigen Konstitution nur noch als harte Pokerrunde zu begreifen. Liebend gerne möchten die „Gernegroßen“ der EU die Volksabstimmung der Briten als reines „Versehen“ oder „Ausrutscher“ deklarieren. Ihnen geht es darum, die 60 Mio. Stück „Humankapital“ in ihrem Verfügungsfundus zu behalten. Macht braucht halt auch Masse. Wie bei einer gelungenen Pokerrunde bleibt alles ziemlich undurchsichtig. Bis bis zum finalen Akt, wenn die letzten Karten auf den Tisch krachen.

Gerade in der jetzigen Phase des BREXIT ist es für Außenstehende eine schiere Unmöglichkeit den aktuellen Spielstand korrekt bewerten zu können. Dazu müsste man den Herrschaften wohl doch gehörig in die Karten schauen können. Das ist aber gar nicht so einfach. Man darf aber gesichert wissen, dass die Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Das gehört zur Politik dazu, wie das Amen in der Kirche. Die Erosion der politischen Landschaften, gemeint sind hier einstige Mehrheiten, schreitet massiv voran. An dieser Stelle messerscharf analysiert … Diagnose: Chronischer obstruktiver Mehrheitenzerfall … [Egon W. Kreutzer]

Das derzeitige Chaos ist zwar spannend, aber die Gefahr ist groß, dass ausgerechnet diejenigen am Ende wieder verlieren, „wegen derer“ jetzt so hoch gepokert wird. Oder wird etwa doch nur „um sie“ gepokert? Was für einige Menschen nur ein spannendes Spiel zu sein scheint, ist für andere wiederum existentiell. Der seltsame Spieltrieb der englischen Politiker wurde vor Monaten bereits hier thematisiert: Katastrophaler Brexit-Poker Die Briten können das Zocken nicht lassen … [N-TV]. Das Dilemma zieht sich also durch.

Die tatsächlichen Spieler sind gar nicht erkennbar

Noch schlimmer allerdings ist, dass keine klaren Fronten zu erkennen sind oder zu bestens noch zu erkennen wäre, wer gerade welche Strippen zieht. So machen halt beide Seiten mobil. Das EU-Lager, welches sich lieber kurzentschlossen eine Absage des BREXIT … [qpress] wünscht und wenn es nicht anderes geht, eine zweite Volksabstimmung. Medial wurde da bereits genügend Angst verbreitet. Danach darf das EU-Lager darauf hoffen, dass die Briten nach einer Wiederholung der Volksabstimmung erneut am EU-Fliegenfänger kleben. Immerhin ist es gute Tradition, solange abstimmen zu lassen, bis das Ergebnis EU-konform ist.

Die Vertreter der angloamerikanischen Machtachse brauchen für ihre Zwecke ein möglichst unabhängiges Großbritannien. Für weitere Eroberungsfeldzüge und Co-Weltsherifftum, baucht es eine maximale Unabhängigkeit. Sicher plant auch die EU, sich langfristig in eine den USA vergleichbare Bestie zu verwandeln, nur kann man das derzeit noch nicht so offen leben wie die USA. Um also kurz- und mittelfristig keinen Krieg … Verzeihung … humanitären Einsatz zu verpassen, wäre die Allianz USA-GB aus Sicht dieser Player die Option der Stunde.

Bleiben wir ehrlich. Die Menschen haben bei dieser Pokerrunde kaum etwas zu vermelden. Sie werden selbst auf der Zuschauertribüne nur schweren Herzens geduldet. Zu groß die Gefahr einem der Spieler rücklings in die Karten zu gucken. Einige andere gewitzte Beobachter haben es bereits erkannt: Der Brexit-Poker kennt schon jetzt nur Verlierer … [DIHK]. Man muss es am Ende nur so aussehen lassen, als hätten die Menschen das Blatt in der Hand gehalten. Genau darin besteht die Kunst dieser BREXIT-Pokerrunde. Ginge man her und analysierte, wie viele Millionen Euro Leute wie Soros und Konsorten in die Hand nahmen, um Volkes Meinung in diesem Zusammenhang zu manipulieren, würde man sich vermutlich sogleich die Haare raufen.