Bundeswehr-Christen brauchen mehr Gebetszeit

Mekka nich rum: Die Bundeswehr muss im Moment schon allerhand aushalten, bevor sie in ein paar Jahren die endgültige Re-Kapitulation erklären darf. Geistig hat sie das vermutlich unter der Knute von “Flintenuschi” längst hinter sich gebracht. Seit ihrem ambitionierten Umbauprogramm der Bundeswehr, dürfte sich selbst die harte Diskussion um den Austritt aus der NATO längst erübrigt haben. Nachweislich stellt die Bundeswehr für niemandem auf diesem Planeten mehr eine Gefahr dar, nicht einmal mehr für das Hochwasser. Und das ist gut so, wie die überwiegende Mehrheit der Kriegsgegner ohne Unterlass predigt.

Die Umstandsmode für die schwangeren Soldatinnen ist noch gar nicht eingetroffen, die Pläne für Kita-Plätze in Kriegsgebieten geraten immer wieder bösartig durcheinander und letztlich sucht man auch noch vergeblich nach funktionierenden U-Booten oder Luft-Tran-Sporteinheiten. Alles Begleitumstände, die Krieg mit richtigen Waffen und scharfer Munition immer unwahrscheinlicher machen. So hat man in der Truppe vermehrt Zeit für die geistige Neuausrichtung des Kanonenfutters. Das sind fast schon ideale Voraussetzungen für einen klassischen Klosterbetrieb. Diesmal eben auch gemischt-geschlechtlich, transsexuell, behindertengerecht und bunter als jemals zuvor. Niemals hatte die Bundeswehr mehr “Flower-Power” als heute.

Das alles und noch viel mehr, nur dank der großen “kleinen Führerin” von den Laien. Dafür wird ihr Konter-Fight in einigen Jahren bestimmt auf jeder Dienststube hängen, gleich dort, wo früher mal Kreuze hingen und demnächst der Halbmond aufgegangen wäre. Da ist ihr dämliches Grinsen dann der Kompromiss und wer will, kann auch sie anbeten oder als National-Eilige und Schutz-Patrone (Kleinkaliber) der Bundeswehr verehren. Eine ihrer spektakulärsten Ansprachen an Truppe und Nation fügen wir dem heuer beginnenden Seligsprechungsprozess schon mal bei. Es lohnt sich, diese Monumentalvertonung anzuhören.

Dazu gibt es auch einen interessanten wie ausführlichen Zwischenbericht über die neuen (UN)Fähigkeiten der bundesdeutsche Gurken-Truppe, auf die die Pazifisten zurecht sehr stolz sein können. Der Bericht des Wehrbeauftragten für das Jahr 2017 scheint da ganz aufschlussreich zu sein. Besonders was die neuen Strategien zur Zersetzung des Feindes anbelangt. Hier ein 20-minütiger Überblick über das neue Heldenpotential der Bananenreplik Täuschland:





Seltsame Verlagerung der Kampfgebiete

Wer den vorstehenden Bericht aufmerksam verfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass hier völlig neue Maßstäbe für die Feinde, für den Krieg und somit für die kommende, moderne Kriegsführung gesetzt werden. Jetzt muss politisch nur noch entsprechend nachverhandelt werden, dass diese Standards auch von den feindlichen Armeen übernommen werden. Weil sich dieser Prozess um einiges langwieriger und schwieriger gestalten dürfte, ist eine der zu ergreifenden Maßnahmen zur Durchsetzung der neuen Ideale, wie könnte es anderes sein: Beten!

Aber genau dafür braucht die Truppe einfach mehr Zeit. Mindestens 5 Mal am Tag sollte das schon sein. Damit es auch ordentlich hilft, sollten drei Stunden pro Gebetssitzung nicht unterschritten werden. Immerhin bleiben da dann noch 9 Stunden pro Tag für unwichtigere Dinge. Deshalb muss als nächstes ganz dringend der Dienstplan überarbeitet werden, um diese neuen Ziele auch tatsächlich realisieren zu können. Gerade bei den Kampfgebeten sind die Christen in den letzten Jahrzehnten arg in den Hinterhalt ins Hintertreffen geraten. Nichteinmal die Segnung der Waffensysteme funktioniert mehr. Das wird einer der Gründe für das Technik-Dilemma der Friedensfürsten sein. Beim Morden für GOTT und höhere Ideale sind beispielsweise zur Zeit die Islamisten führend. Diesen Vorsprung kann man nicht einfach so stehen lassen.

Sie halten diese Form der Betrachtung jetzt für einen überaus üblen Scherz? Womöglich kommt ihnen jetzt gerade der Begriff Wehrkraftzersetzung … [Wikipedia] und dessen Strafbarkeit in den Sinn. Nur gut dass das gestern war. In Zeiten, in denen die Armee selbst die Reinkarnation der Wehrkraftzersetzung ist, ist es besser wenn man sowas nicht unter Strafe stellt. Eine Armee, die sich von vornherein kampfunfähig macht, kann berechtigt auf größere Milde bei der Befreiung durch eine feindliche Armee hoffen. Das dürfte auch in diesem Fall eine zentrale Überlegung gewesen sein.

Ist Beten die falsche Strategie?

Sie halten Beten immer noch für die falsche Strategie den hier erwähnten Herausforderungen zu begegnen? Nun, was die Christen anbelangt, ist die Überschrift tatsächlich ein ziemlich übler Scherz. Die geben sich generell nicht mehr sonderlich für Gebete her. Als sogenannte aufgeklärte Menschen setzen sie darauf, dass ein anständiges Gelage und eine durchzechte Nacht am Ende mehr bringen. Das wiederum trifft eben gerade nicht für einen neuen Teil der Söldner|innen zu, die im Rahmen der laienhaften Umbauarbeiten der Gurkentruppe schon noch auf die Schlag- und Kampfkraft des Gebetes setzen. Hier wird darüber ausgiebig reüssiert: Bundeswehr hat Nachholbedarf 💩 Muslimische Soldatin wünscht sich mehr Rücksicht auf den Glauben … [LOCUS]

Da bleibt die üble Frage im Raume stehen, ob wir gerade einen falschen, rachsüchtigen und mordlustigen Gott in Dienst gestellt haben? Einen der weniger auf Gedeih und mehr auf Verderb aus ist? Dann wäre es sicherlich besser den zu entsorgen. Zumindest dort, wo anzunehmen ist, dass Teile der Menschheit bereits intelligenter sind als so ein Gewalt-Gott, bei dem manche einen Klumpfuß und zwei Hörner ausgemacht haben wollen. Oder aber, der Gott, den man eigentlich meinen sollte, hat sich längst gelangweilt zurückgezogen, damit wir uns wirklich ungehindert wie hemmungslos gegenseitig alle Lebenslichter ausblasen können. Der gesamte Themenkomplex, rund um die Berufsmörder ist somit immer noch unbefriedigend abgearbeitet. Die Re-Mission der Truppe, diesmal durch Allah, wird vermutlich auch noch nicht die erhoffte Lösung bringen, wohl aber den Wandel bei den tödlichen Werten merkelig wie leyenhaft befeuern.