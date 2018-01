GroKo garantiert Grundrecht auf Asylmissbrauch

Deutsch Absurdistan: Vorweg sei gesagt, es gibt genügend Menschen, denen, aus welchen Gründen auch immer, nach hiesigen Wertvorstellungen, Asyl zuzubilligen ist. Das ist auch richtig so. Folgt man unbeirrt der Statistik der tatsächlichen Anerkennungen, dann ergibt sich ein bemerkenswerter Überschuss von nicht Asylberechtigten Menschen. Dort beginnt das Problem. Nach Ansicht der Grünen sind allerdings rund 6 Milliarden Menschen berechtigt, zumindest ihren Asylanspruch in Deutschland überprüfen zu lassen. Leider haben von denen die wenigsten ausreichend Geldmittel zur Verfügung für die Schlepper, um das auch erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Obwohl, hier muss man zur Ehrenrettung der Bundesregierung sagen, sie lässt jetzt solche Menschen bereits auf Steuerzahlerkosten einfliegen. Alles wegen der sozialen Gerechtigkeit beim Asylmissbrauch! Das ist sehr nobel und im Sinne der Grünen schon ein enormer Fortschritt. Die Gruppe derjenigen, denen gemäß Grundgesetz hier kein Asyl zusteht, ist man versucht als Asylmissbraucher zu bezeichnen. Die Politik unternimmt derweil allerdings kaum Anstalten, diesen Missstand effektiv zu beheben. Ganz im Gegenteil, man (er)findet immer wieder neue “humanitäre Gründe“, um das Grundgesetz weiterhin erfolgreich aushebeln zu können. Oder man sprich nur noch von Schutzsuchenden, das hört sich nicht so scharf an und stimuliert zugleich den Hilfstrieb der Mitmenschen. Darin hat die Merkel-Junta inzwischen eine gefestigte Praxis entwickelt.

Es folgt aber konsequent der bereits seit Jahren unter der Merkel-Junta praktizierten, neuartigen Rechtsetzung, die nicht zwangsläufig auf irgendwelche geschriebenen Gesetze und Verträge angewiesen ist. Hier sei plakativ an den Lissabon Vertrag und “No Bail-Out” erinnert, den geheimen ESM und nun eben auch die praktische Handhabung des Schengen-Abkommens. Schließlich weiß Mutti was recht und Recht ist und macht es dann halt so, damit auch alles billig bleibt. Exakt dafür wurde ja auch die GroKo im letzten September mit 14 Prozent Verlust wiedergewählt. Sie kann ja nicht immer darauf warten, dass das Fraktionsstimmvieh mal wieder “määäh” macht. Und warum sollte es sich jetzt mit dem Asylmissbrauch und dem Grundgesetz anders verhalten? Da muss doch was gehen! Und das lehnt sich jetzt sehr hart an Claudia Rothz Empörung an, die sich offenbar auch Mutti inzwischen zu Eigen gemacht hat.

Halt! Ganz so schonungslos darf man das alles eigentlich gar nicht formulieren. Denn wenn man so etwas bös-artiges behauptet, ist man logischerweise zumindest ein Nazi-Verdachtsfall und wenn man nicht abschwört wird der Status schnell zur Gewissheit. Das liegt am neuen deutschen Faschismus, dem mit dem “Anti” davor. Drum wisse liebes Kind: nur Nazis gehen her und kritisieren die aktuellen Zustände! Das muss hier einmal klar hervorgehoben werden. Jeder, der sämtliche Nachkriegs-Hirnwäschen genossen hat und alle Mehrfach-Schuldimpfungen ohne Abstoßungsreaktionen überlebt hat, würde niemals die merkel’schen Zustände kritisieren. Das ist ein absolutes No-Go!

Wie auch immer! Es bleibt nicht nur wie es ist, nein, es wird sogar von Monat zu Monat schlimmer. Aber auch das zu behaupten, steht nicht im Einklang mit den bisherigen Regierungserklärungen, die bis heute noch davon ausgehen: “Wir schaffen das“! Selbst die neue GroKo wird hier keine Besserung bringen. Schließlich ist es dieselbe Mannschaft wie zuvor, die schon die bisherigen Zustände hätte verantworten müssen! Sofern da welche wären, die man zur Rechenschaft ziehen könnte. Bedauerlicherweise sind das eben die Leute, die oben geschilderten Umgang mit dem Recht pflegen.

Der verschwörungstheoretische Teil

Jetzt gibt es ganz böse Leute, nennen wir sie mal die Nazis von der UN, die verfolgen einen ganz anderen Plan. Offenbar ist es der, der inzwischen von der Merkel-Junta auch strikt umgesetzt wird. Nur kann sie das so nicht sagen, ohne ihre Wahl-Rindviecher zu beunruhigen. Dazu muss man insbesondere die abgewiesenen Menschen umetikettieren! Natürlich nur, um größeres Aufsehen zu vermeiden, wenn wir sie in den hiesigen Nutzmenschbestand integrieren. Also nennt man sie geschwind, Siedler, humanitäre Flüchtlinge oder eben Bestandserhaltungsmigranten … [UN]. Die benötigen wir ganz dringend, um die geplante, zahlenmäßige Population für die bundesdeutsche, zu bewirtschaftende Weidefläche, im Rahmen besagter Nutzmenschhaltung, konstant zu halten.

Mal ehrlich, der Bauer fragt doch seine Viecher auf der Weide auch nicht, ob es ihnen genehm ist, wenn er jetzt noch ein paar “Rotbunte” Nutzviecher mit auf die Koppel treibt. Der weiß schon genau was und warum er das tut. Da muss sich das Nutzvieh nicht sorgen. Der Bauer reagiert damit nur aus seiner wirtschaftlichen Not heraus, auf die zunehmende Unfruchtbarkeit oder Fortpflanzungsverweigerung seiner “Schwarzbunten” Kühe. Wie naiv sind wir denn? Warum sollte das bei unserer Bundesregierung anders laufen? Da wäre zunächst mal zu klären, wem die Merkel-Junta faktisch dient (nicht formal)? Dazu ist es höchst angebracht, sich einmal in die Lobby zu begeben und dort angestrengt zu lauschen, wer da welche “Deals” aufruft.

GroKo garantiert weiterhin Grundrecht auf Asylmissbrauch

Jetzt wird zwar ein wenig TamTam um das ganze heiße Eisen gemacht, aber nur um der AfD ein wenig Wind aus den Segeln zu stehlen, denn die haben dieses Thema für sich gepachtet. Halt um in der Herde ein wenig Aufklärung zu betreiben. Genau deshalb werden sie im Bundestag auch wie Aussätzige behandelt. Aber in Wirklichkeit geht es wohl doch mehr um die konsequente Umsetzung der Besiedlungspläne und die Bestandserhaltungsmigration. Siehe dazu den Link zur UN. Wie sagen die Fischköppe dazu: “Wat mutt, dat mutt“! Das ist alles kein Geheimnis. Aber wen interessiert das schon. Man macht sich keine Freunde damit, sowas offen zu kommunizieren. Um es mit Thomas de Maizières Worten zu sagen: „Ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“, das ist der springende Punkt. Dann wären die Verluste bei der Wahl 2017 wohl noch merkelig höher ausgefallen.

Immerhin sieht sich die alte / neue GroKo in ihrer Verlust-Angst sehr wohl in der Lage, anstandslos gegen die Nutzvieh-Herde zu regieren. Quasi im Wege einer optimierten Selbstermächtigung. So sieht es zumindest die aktuelle Beschlusslage vor, um das begonnene Werk nicht zu gefährden und erfolgreich zu Ende zu führen. Damit folgt die GroKo klassischen Herrschaftskonzepten, die uns aus akkreditierter Bananenrepubliken bestens bekannt sind. Besser wäre es natürlich, das Grundgesetz dahingehend noch fix umzufummeln, dass auch bei einem später erzwungenen Regierungswechsel dieses Projekt keinen Schaden leidet. Man kann sich nachweislich nicht immer auf ein “Merkel-Wort” verlassen!

Trugschluss verursacht Fehlschuss

Das größte Übel an der Sache ist das so erzeugte FeindBILD. Es sind eben nicht die “Neubürger” aus aller Herren Länder, die jetzt hier stranden. Das sind in weiten Teilen frische Abenteurer, vorzugsweise jung und männlich, die nicht daran glauben in ihrer alten Heimat einen Blumentopf gewinnen zu können. Damit liegen sie vermutlich auch in mehrfacher Hinsicht richtig. Sei es wegen der mangelnden Ausbildung oder wegen der fehlenden Möglichkeiten. Wir würden unter vergleichbaren Umständen ähnlich handeln.

Nur sind wir aber gerade mal die, die schon länger hier leben, was am Ende auch zu nichts berechtigt. Exakt das macht uns der Bauer in Form der Merkel-Junta gerade klar. Und das ist der springende Punkt. Die Verantwortung für die Herde liegt nun einmal beim “Bauern”, der die Herde verwaltet und für höhere Zwecke (besserer Profit) zu nutzen gedenkt, was sich dem Horizont des Nutzviehs völlig entzieht. Und das Nutzvieh wiederum vermutet, selbstbestimmt hier zu leben … das glaubt doch kein Schwein!

Das es seitens des Bauern vielleicht einige Schutzpflichten gegenüber seiner Herde gibt, das mag sein, ist aber wie immer geschriebenes, geduldiges und für eine Merkel-Junta nicht bindendes Recht. Wo kein Kläger, da findet sich schnell ein Metzger! Wenn aber die höheren Ziele noch über dem Amtseid rangieren (wer aus der Herde wollte das beurteilen), dann guckt selbige nicht nur blöd aus der Wolle, sondern gesichert auch noch dem Metzger ins Auge. Und je nachdem wie böswillig nun der Verwalter der Herde ist, kann man durch die übertriebene Durchmischung der Herde mit Neulingen noch einen anderen Zweck erreichen (das gut gehütete Betrübsgeheimnis). Die Reibung (Gewalt) die sich nun innerhalb der aufgemischten Herde zwangsläufig beim Kampf um nahezu alles ergibt, führt zur totalen Ermattung der gesamten Herde.

Das zugrundeliegende Bewirtschaftungskonzept ist entscheidend

Das kommt dem Bauern manchmal ganz gelegen. Damit ist die Herde am Ende sehr viel fügsamer, als zuvor, wenn sie auf dem Weg zur Selbsterkenntnis über die Auen wandelt. Die Gewissheit steigt, dass keine Kraft mehr vorhanden ist, sich womöglich doch noch mit letzter Kraft gegen den “eigentlichen Peiniger” und Verursacher des Stresses, die vermeintlich ach so fürsorglich fütternde Hand, aufzulehnen. So kann der Verwalter der Herde die Masse mit erheblich weniger Anstrengung in jede Richtung manövrieren, wie es ihm gerade beliebt. Natürlich nicht nur zum Schlachthof, sondern ursächlich nur zum Wohle der gesamten Herde und dann durchaus auch schon mal auf frische Weidegründe. Und dies schließt eben den hinzugekommenen Teil der Herde mit ein. Punkt!

Es gibt Leute die finden es bedauerlich, dass die Herde diesen Mechanismus einfach nicht durchblickt. Dabei hat sie doch die Wahlfreiheit! Aus Sicht der Rindviecher und Wahlschafe ist es natürlich schon ausgesprochen sinnvoll, wenn Bauer und Metzger wissen was sie tun. So ist zumindest sichergestellt, dass die Rechnung der Nutzmenschhalter, ohne großes Federlesen und nennenswerte Reibungsverluste (ökonomische Einbußen) aufgeht. In diesem Sinne wird die GroKo auch weiterhin das Grundrecht auf Asylmissbrauch garantieren, da es ja nur aus dem Blickwinkel einiger weniger Nazi-Querulanten ein vermuteter Rechtsmissbrauch ist, aber faktisch eben nicht aus Sicht der Merkel-Junta. Und letzte legt hier bereits seit 12 Jahren den Maßstab fest … basta!