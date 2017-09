Bundestagswahl 2017 schon heute anfechten

BRDigung: Da wir in Deutschland nachweislich nur Demokratie spielen, aber keinesfalls über eine echte Demokratie verfügen, dürfen wir uns schon heute ganz entspannt auf die Anfechtung des anstehenden Bundestagswahlergebnisses 2017 vorbereiten. Wenn man Wahlen nur ernst genug (vor)spielt, kann bei den Beteiligten sehr schnell der Eindruck entstehen, dass es sich um ernsthafte Wahlen handelt. Die sind dann angeblich rechtlich nicht zu beanstanden. Allein die Tatsache, ein Wahlgesetz zu haben, täuscht leider allzu heftig über die faktisch fehlende Rechtmäßigkeit der veranstalteten Wahlen hinweg. Das ist besonders traurig, weil sich daran niemand die Finger verbrennen möchte.

Nunmehr geht es also darum, nach den bestehenden kaputten Regeln dergestalt mitzuspielen, dass wir mit etwas Glück in den Folgejahren vielleicht doch noch einmal zu rechtmäßigen und gültigen Bundestagswahlen kommen. Um die gegebenen acht Wochen nach dem 24. September effektiv zu nutzen, fangen wir bereits heute an die Anfechtung auf die Beine zu stellen. Dieser zeitliche Vorlauf, sowie eine hoffentlich respektable Verbreitung dieser Aktion, soll die bestehende Problematik ein wenig mehr ins Bewusstsein der Scheinwähler und Demokratie-Spieler rücken. Natürlich ist es jedermann unbenommen, sich jetzt maßlos oder auch maasvoll zu echauffieren und das anstehende Spiel für die einzig akzeptable Realität zu halten. Letzteres ist sogar von den Initiatoren so gewollt.

Um sich gleich etwas weiter an den Kern der Sache heranzupirschen, sei gesagt, dass es nicht um das Bundeswahlgesetz geht. Es geht um das höherrangige Recht, um das Grundgesetz. Natürlich wissen wir alle längst, dass das Grundgesetz nach Belieben gebeugt und gebogen werden kann. Sowas macht man auch mit EU Verträgen oder dem Dublin Abkommen. Die Politik und auch die Kanzlerin, nehmen derlei Dinge nicht ganz so ernst. Wer die Macht hat, hat halt die Macht, da macht der machtlose Mensch rein gar nichts. Aber wie schon gesagt, unverwegen, wie manche Leute nun mal sind, macht nur der Versuch klug. Hier ein erster Blick ins Grundgesetz.

Grundgesetz Artikel 38 (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Das Grundgesetz bestimmt rein gar nichts dazu, dass Parteien Listenplätze nach irgendwelchem Proporz vergeben sollen und auf diese Art und Weise ungefähr die Hälfte aller Bundestagsmandate nach Gutdünken der Parteien verteilt werden. Nach halbwegs gesundem Menschenverstand kann auch kein niederrangiges Wahlgesetz diese Bestimmung aushebeln. Das ist besonders kritisch, wenn wir darüber hinaus an den Fraktionszwang denken. Spätestens damit ist es mit dem Gewissen und der Freiheit von Aufträgen und Weisungen der Abgeordneten vorüber. Man kann schon erahnen, dass das ernsthafte Probleme macht, wenn man diese Angelegenheit nur ernst genug nehmen wollte und nicht als eine bösartige Spielart irgendwelcher Parteien begreifen müsste.

Das witzigste an der Sache ist allerdings, dass der Bock zwangsläufig auch der Gärtner ist. Das bestimmt nämlich Art. 41 des Grundgesetzes, den wir an dieser Stelle kurz zitieren.

Grundgesetz Artikel 41 (1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig.



Damit wird das Spiel natürlich ziemlich öde und durchschaubar. Das ist mehr oder minder so, als dürfte der Mörder auch sein eigener Richter sein. Nach biblischen Maßstäben wäre das vielleicht o.k., aber in dieser bundesdeutschen Polithölle bringt das rein gar nichts, außer Verdruss. Da können wir nur hoffen, das es sich um einen einsichtigen Mörder handelt. Diese Hoffnung sollten wir aber in der aktuell vorherrschenden politischen Verbrecherlandschaft der Bananenrepublik Deutschland besser gar nicht erst aufkeimen lasen.

Selbst die nächste Instanz, das in Artikel 41 bereits erwähnte Bundesverfassungsgericht, dürfte ebenfalls sehr problematisch werden. Allein schon aus dem Grund, dass auch dort sehr viel Parteibücher unter den Richtern kursieren. Will sagen, die sind wenigstens genauso (un)abhängig wie weisungs(un)gebunden wie die Abgeordneten selbst, siehe Fraktionszwang. Um es nicht zu sehr zu beschreien, besteht selbst hier größte Gefahr, ebenso generöse Böcke für die Bewirtschaftung des bundesdeutschen Garten-Eden vorzufinden. Schließlich wird dieses Demokratie-Spiel schon in der Form seit den 50er Jahren so gespielt und deshalb muss das ja wohl alles rechtens sein. Aber gut wir wollen ja spielen, nur eben anständig.

Die gestohlene Demokratie

Da wir alle ziemlich spielerfahren sind, können wir auch dieses miese Spiel ruhig einmal auf die Spitze treiben. Sogar, wenn es absehbar nicht zu einem Erfolg führt, dürfte es zumindest eine Hand voll harter bis bitterer Erkenntnisse mit sich bringen. Da wir wissen wie sehr die aktuelle Bundeskanzlerin die indirekte oder auch repräsentative Demokratie über den Klee lobt, dürfen wir davon ausgehen, dass keinerlei Anstrengung ausgelassen, wird die Bürger auch weiterhin nach Kräften von einer echten Demokratie fernzuhalten, wie sie im Grundgesetz beschrieben ist.

Wer sich dennoch an dem ernsthafteren Spiel beim Demokratie spielen beteiligen möchte, also dem Versuch, diesem Land zu mehr Demokratie zu verhelfen, der ist genau an dieser Stelle richtig: Worum geht es … [Bundestagswahlbeschwerde]. Da wird etwas weiter in die Tiefe gegangen. Das ist die Grundrechtepartei, die sich vorgenommen hat, bei diesem Spiel einmal ordentlich mitzumischen, um am Ende bestätigt zu bekommen, dass der Wähler hier überhaupt nichts zu vermelden hat. Wir uns also in einer Parteiendiktatur mit Demokratie-Tarnanstrich befinden. Und das Grundgesetz einzufordern geht schon mal gar nicht. Wer jetzt gleich mitspielen möchte, kann sich direkt hier anmelden: Bundestagswahlbeschwerde … [Anmeldung]. Die Spielregeln machen bislang ausschließlich die Parteien und die setzen ihren Willen locker auch gegen die Mehrheit der Menschen in Deutschland durch. Bestes aktuelles Beispiel, in mehrfacher Hinsicht und dutzendfach belegt, die amtierende Kanzlerin Angela Merkel.