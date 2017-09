BRDigung: Regulär, alle vier Jahre, erreicht die geheuchelte Demokratie in Deutschland einen wiederholten, institutionalisierten Höhepunkt, der für gewöhnlich in der sogenannten Bundestagswahl gipfelt. An dieser allgemeinen Veralberungszeremonie gegenüber den Wahlschafen beteiligt sich auch die Bundeszentrale für politische Bildung, mit Sitz in Bonn. Aus gutem Grund, denn diese Zentrale scheint ein populistischer Nebenarm des im Entstehen begriffenen Wahrheitsministeriums zu sein. Sie trägt massiv dazu bei, so etwas wie Demokratie in dieser Bananenrepublik vorzugaukeln.

Eben diese Einrichtung ist Anbieter des legendären Wahl-O-Mat … [BpB], seineszeichens bestfrequentiertes Bürgermanipulationstool im Internet. Ein erster Härtetest hat zweifelsfrei ergeben, dass der Wahl-O-Mat gehackt sein muss. Hier steht zu befürchten, dass niemand geringeres als die Regierung da manipulierte. Wir stellen kurz da woran man das bemerken kann. Wer durchgängig alle 38 Fragen mit der in Deutschland vorrangig anzutreffenden Grund- und Geisteshaltung (neutral bis ahnungslos) ankreuzt, wird lapidar mit dem Hinweis abgespeist: Leider kann der Wahl-O-Mat auf der Grundlage Ihres Antwortmusters kein individuelles und zuverlässiges Ergebnis berechnen. Dass ist relativ klein gedruckt und bei der Betätigung des Buttons “weiter“, wird einem dennoch als erstes immer die CDU angezeigt. Das kann so nicht richtig sein und ist manipulativ.

Zu demselben Ergebnis gelangt man ohne Mühe, wenn man bei allen 38 gestellten Fragen ausnahmslos zustimmt oder ablehnt. Schließlich lieben die Deutschen Extrempositionen! Aber in diesen Konstellationen versagt der Wahl-O-Mat kläglich, zeigt aber dennoch nach einem Klick auf “weiter” ebenso hartnäckig wieder die CDU an der ersten Position. Aus Gründen der politischen Korrektheit nimmt man zumindest dafür einem Zufallsgenerator. So ist es implizit Wahlwerbung für Angela Merkel und die CDU. Somit ist die Manipulation offensichtlich.

Erst wenn wir uns, was gar nicht gewünscht ist, richtig Mühe machen, erscheinen vertrauenswürdige Ergebnissen. Interessanterweise kommen dann die meisten wirklich bei einer wählbaren Partei raus. Zu diesem Szenario nehmen wir ergänzend zu den vier gesetzten Parteien aus dem Bundestag noch die folgenden hinzu: die FDP, die AfD, die Freien Wähler und die PARTEI. Achten sie insbesondere auf die Programme der etablierten Parteien. Wer nunmehr ehrlich an die Beantwortung der Fragen geht, kommt meistens bei “die PARTEI” raus. Wer das allerdings nicht als Ergebnis angezeigt bekommt, der muss sich dringend ganz gründlich durchchecken lassen, ob er nicht möglicherweise selbst schon einer tiefgreifenden Manipulation zum Opfer gefallen ist.

Spätestens das intensive Studium der ebenfalls individuell von die PARTEI beantworteten 38 Fragen belegt grundlegend, dass wirklich nur diese Partei mit ruhigem Gewissen wählbar ist. Das zentrale Motto von die PARTEI lautet im übrigen “Inhalte überwinden“. Nichts brauchen wir derzeit dringender als das. Die aktuellen Zustände im Bundestag, wie auch die aktive Zersetzung der Rest-Demokratie durch die sogenannten Etablierten belegen das. Noch nie hat irgend eine politische Vereinigung in Deutschland dies so schamlos direkt formuliert. Erschwerend kommt hinzu, dass unter diesen 38 Fragen grundlegend keine dabei ist, die sich mit existenziellen Themen der Wähler auseinandersetzt. Im Grunde ist das die nächste offensichtliche Manipulation, um die Waldschafe nur nicht unnötig aufzuschrecken. Achten Sie stets auf das Programm!

Externe Bewertung des Automaten

Dass der gesamte Wahlzirkus-Maximus in dieser Republik wenig bis gar nichts mit Demokratie zu tun hat, wird an dieser Stelle vertiefend behandelt. Aktuell -oder- Meine Meinung … [Polpro vom 7.9.2017]. Das beginnt mit der freien und geheimen Wahl von Abgeordneten. Es endet bei der grundgesetzlich nicht gedeckten Wahl von Parteien die über Listenplätze dann das Parlament mit willfährigen Leuten verstopfen, die nur der betreffenden Partei dienlich sind. Die spätere Parlamentsarbeit ist geprägt vom Fraktionszwang und der internen Repression gegen die Abgeordneten, die damit rechnen müssen künftig keinen Listenplatz mehr zu erwischen, wenn sie sich nicht parteikonform im Bundestag geben. Die einzige Partei, die derzeit garantiert, dass das im Parlament nicht vorkommt, ist die PARTEI. Schließlich weiß bei der niemand wie “Klüngel” geschrieben wird und sie war nachweislich noch nie im Bundestag.

Ein abschließender Hinweis, für weitere Experimente mit dem manipulierten Wahl-O-Mat. Soweit bei Ihnen, nach ehrlicher und aufrichtiger Beantwortung aller 38 Fragen, der Kasten nicht die PARTEI als Wahlempfehlung angezeigt, gehen Sie davon aus, dass alles auf der Plattform manipuliert ist. Eben nur um sie davon abzuhalten das Richtige zu tun. Dazu verweisen wir abermals auf die Beantwortung aller 38 Fragen durch die PARTEI. Die lohnen das vertiefte Studium! Dort können Sie manuell und Punkt für Punkt feststellen, dass nur die PARTEI ihre Grundhaltung zu 100 Prozent vertritt.