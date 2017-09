EuGH zeigt den Staaten Ende ihrer Souveränität auf

EUR-OPA: Der Büttel des neuen Kaisers hat bestätigt, dass es am “Mehrheits-Großreich EU” jetzt keinen Zweifel mehr geben kann. Der Kaiser (die EU) ist allein schon wegen seiner Majorität allzeit im Recht. Das dürfte gravierende Folgen haben. Auf lange Sicht werden wir ausrücken müssen, um die Aufmüpfigkeit in den unwilligen Ost-Provinzen in den Griff zu bekommen. Mögliche Aspiranten für militärische Korrekturmaßnahmen humanitäre Unterstützungsmissionen zu Stärkung der Demokratie wären die Visegrád Staaten … [Wikipedia]. Früher nannte man solche Operationen gerne Krieg. Dank der neuen demokratischen Strukturen rangiert es heute unter “internem Aufstand” und da gibt es kein Pardon.

Zunächst etwas zum EuGH Urteil: Auch Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen … [Welt]. Ob nach dem neuerlichen Urteil des EuGH die Flüchtlinge unter militärischem Geleitschutz in die Zwangsbesiedlungsgebiete Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei expediert werden, steht zur Stunde noch nicht fest. Nach dem Urteil ist allerdings davon auszugehen, dass die dortigen Europäer die vorgehaltenen Argumente auch faktisch einsehen. Um allerdings ein Exempel zu statuieren, wenn alles nicht flott genug geht, wäre die militärische Option die geeignetste aller denkbaren Maßnahmen. Insbesondere um den Bürgern dieser “noch-Nationen” korrekt aufzuzeigen, wie demokratische Mehrheiten heute wegweisend funktionieren. Ganz besonders, wie 500 Millionen Menschen einfach mal eben so hinsichtlich der demokratischen Willensbildung durch die EU “substituiert” werden.

Man kann es auch anders formulieren. Die indirekt, indirekt, indirekt, indirekte Demokratie auf EU-Ebene funktioniert annähernd so wie wir das von der “Stillen Post” noch aus der Kinderzeit kennen. Von dem was die Basis will (initial gesagt), ist am Ende der Veranstaltung garantiert nicht einmal ein Bruchteil umgesetzt. Wenn nicht gar das krasse Gegenteil dabei herauskommt. Dazu ist es interessant zu wissen, dass die Visegrád Staaten mit ihrer Haltung ziemlich allein sind in der EU. Der Vorteil der EU-Demokratie ist, dass die anderen Nationen ihre Bevölkerung diesbezüglich gar nicht erst zu Wort kommen lassen. Sonst hätten sich womöglich noch Leute mit den jetzt verurteilten Delinquenten solidarisiert.

England hat sich dem Dilemma übrigens sehr geschickt und zeitig genug entzogen, indem es diesen Klüngelverein via BREXIT vorzeitig verlässt und bezüglich der Migration seiner eigenen Wege geht. So auch, was die Zuwanderung aus anderen EU-Staaten anbelangt, zu dem England bald nicht mehr gehört. Neue Hürden für EU-Bürger ♦️ London will Einwanderung beschränken … [N-TV]. Da dürfte das neuerliche Urteil des EuGH in Sachen Selbstbestimmung der Nationen Öl auf die Mühlen der BREXIT Befürworter sein, nach dem Motto, gerade nochmal Glück gehabt. Aber auch nur soweit sich nicht bestimmte Kreise um eine Abstimmungswiederholung bemühen.



Damit wird klargestellt, dass die Zusammenfassung von 500 Millionen Stück Menschen (ugs. Europäer) zu einer Nutz- und Bewirtschaftungseinheit schwerer wiegt als das Recht irgendwelcher unverbesserlicher Randgruppen, die bestimmte Neuerungen in ihrem Umfeld nicht dulden möchten. Da über die globalen Ziele natürlich nur nach der zuvor beschrieben “Stille-Post-Methode” entschieden wird, schwindet die Einflussmöglichkeit von Minderheiten unterhalb der 500 Millionen-Marke signifikant.

Ist da womöglich was falsch gelaufen

Der Umkehrschluss offenbart uns grausamste Tatsachen. Wären also die Regierungen der Visegrád Staaten nicht so verbohrt und bockig gewesen, wären die dortigen Bevölkerungen längst, wie mit der “Stille-Post-Methode” in Rest-Europa bewiesen, zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit gewesen. Das liegt doch auf der Hand! Selbstverständlich hätte es auch dort die Begrüßungskomitees gegeben, wie sie bei uns an den Bahnhöfen standen. Gut das der EuGH diese undemokratischen Nationalregierungen nunmehr aussortiert und ihnen klarmacht, dass die 500 Millionen Europäer, die ohnehin nichts zu sagen haben, künftig auch über die Geschicke ihrer Landstriche entscheiden werden. Naja, zumindest passiert es in deren Namen. Das macht alles sehr demokratisch, stellvertretend die EU-Kommission nebst Europarat, denn selbst das EU-Parlament ist nichts weiter als ein Placebo.

Wir sehen also, dass nationalistisch orientierte Regierungen in Europa zugunsten der demokratischeren EU-Einrichtungen endgültig und dringend weichen müssen. Dass bedauerlicherweise immer noch große Teile der Bevölkerung in den Visegrád Staaten hinter ihren aktuellen Regierungen stehen, ist nur ein temporäres Unglück. Jetzt ist es an der Zeit, seitens der EU, entsprechende Umerziehungsprogramme aufzulegen und durchzusetzen. Solange, bis auch diese Nationen einer passenden Meinung sind, sich endgültig kulturell bereichern wollen, statt weiterhin auf Abschottung zu setzen.

Win-Win Winner

Ein großer Sieg für die EU-Nuchen. Ein noch größerer Sieg für die europäisierte Nutzmenschhaltung. Und der größte “Siech” aller Zeiten für die 500 Millionen Europäer. Ihnen konnte die EU und der EuGH final bescheinigen, was sie in dieser Nutzmenschhaltung noch wert sind. Auch für die Merkel-Junta wird das hier in Rede stehende Urteil eine Bestätigung ihrer bisherigen Politik sein. Die kann sie nunmehr nach der Wahl unbeirrt fortsetzen, wie schon 2015 und 2016. Nun ist ja die Umverteilung der angestrebten Bereicherung höchstrichterlich geklärt und garantiert. Das Selbstbestimmungsrecht der Europäer nimmt übrigens inzwischen der EuGH war. Da sollte sich doch jeder gleich viel besser fühlen, gelle.