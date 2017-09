Sofortiges Redeverbot für SPD-Kahrs in Nürnberg

Bad Ballerburg: Nürnberg gilt historisch betrachtet als absolute Hochburg zur “Entsorgung der SPD“. Das ist zwar schon eine Weile her und hat mit Ideologie zu tun, aber diese gute Tradition im Umgang mit der Arbeiter-Verräterpartei darf man als Stadt nicht außer Acht lassen. Hintergrund dieser rigiden Maßnahme durch den Nürnberger Oberbürgermeister Christian Vogel (SPD), ist die frisch aufgeflammte Debatte rund um den Begriff “entsorgen“. Gerade diese Vokabel hat für Nürnberg eine erheblich weitreichendere Bedeutung, als nur im Zusammenhang mit grünem Sondermüll.

Es zeugt von der Größe des dortigen Bürgermeisters, der ebenfalls von der SPD ist, soweit er bei der politisch inkorrekten Entsorgung nun wirklich keinen Spaß mehr versteht. Da ist es nur folgerichtig, dass er nichts durchgehen lässt. Nicht einmal dem Parteikollegen Johannes Kahrs, genauer gesagt aus der Riege der Seeheimer Greisen. Immerhin hat der weitsichtige Haudegen seine Kollegen in Hamburg schon zur politischen Talfahrt eingeladen. Er weiß was der SPD bevorsteht. Zumindest in Nürnberg wurde ihm formal das Maul gestopft. Derzeit wird dort grundlegend gerätselt, wo, wann und zu welchen Anlässen diese schreckliche Vokabel noch verwendet werden darf. Soweit ein korrekt initiiertes Vokabelverbot auf dem Ortsschild angeschlagen wird, könnte demnächst bei unkorrekter Verwendung derselben in Nürnberg ein Bußgeld fällig werden.

@ewyler @paprikakoa @sc_ontour lach, wir wollen ja alle die merkel entsorgen und besser regieren — Johannes Kahrs (@kahrs) 31. März 2013

Allgemein wird befürchtet, dass sich der Johannes Kahrs mit einem “lach” aus der Affäre ziehen könnte, um so sein durchaus ernsthaftes Ansinnen von 2013 nachträglich wie bösartig zu relativieren. Nach unseren Informationen war er damals und heute mit seinem Ansinnen, die Merkel zu entsorgen, beileibe nicht alleine. Rechts beigefügt das Originaltraktat von Twitter und worauf der Johannes Kahrs seinerzeit mit “Merkel entsorgen” reagierte. Was allerdings nichts an der jüngsten Entsorgungsproblematik ändert. Abgesehen davon wiegt es um einiges schwerer die Kanzlerin entsorgen zu wollen, als eine leichtgewichtige SPD-Vorstands-Schranze. Der Gewichtsunterschied soll beträchtlich sein.

Diese ganze unselige Entsorgungsdebatte wurde von keinem geringeren als dem Alexander Gauland von der AfD nunmehr ins Rollen gebracht. Auch er hegte jüngst so gewisse Entsorgungsfantasien, kennzeichnete die allerdings weder mit einem “lach“, “LOL” oder “ROFL“. Das ging dann doch um einiges zu weit und schlug dem Nürnberger Ideologie-Gülle-Fass endgültig den Boden aus, sodass es nun in ganz Deutschland stinkt. Zur Verdeutlichung der Entsorgungsfantasien zitieren wir hier den anderen Delinquenten:

“Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.” … Alexander Gauland über Aydan Özoguz

Recht, Gesetz, Unordnung, Parteienwillkür

Normalerweise ist es Sache von Richtern und Gerichten über schlechte und strafbewehrte Fantasien zu urteilen. Da wäre es tatsächlich sehr unangenehm, würde sich ein Nürnberger SPD-Bürgermeister selbst als Zensor, Juror und Richter hervortun. Und ja, er tut es dennoch. Interessanterweise wollte er der AfD gar nicht die Veranstaltung vermiesen, sondern lediglich den Alexander Gauland aus deren Rednerliste ausradieren. Solche Einflussnahme der SPD wiederum auf die AfD-Parteitage kommt faktisch der “Entsorgung der Demokratie” schon ziemlich nahe. Bei der Vielzahl der Strafanzeigen, die aktuell noch gegen Angela Merkel vorliegen, könnten andere Parteien vielleicht ein Auftrittsverbot für Merkel auf CDU und CSU-Parteitagen fordern? Besser wär’s! Mit solchen Eskapaden scheint in Deutschland nun fast gar keine Partei ein Problem zu haben. Vielleicht sollte uns genau das und die Einseitigkeit des Treibens viel mehr zu denken geben. Grinst uns da schon wieder der Faschismus an? Diesmal mit dem erwartbaren “Anti” davor?

Wie wir soeben noch aus unserer politischen Glaskugel erfahren mussten, zieht sich der Johannes Kahrs von der SPD ganz geschickt aus der Entsorgungs-Affäre. Dem vernehmen nach, hat er bei seinen Wahlkampfauftritten Nürnberg überhaupt nicht auf dem Programm … “lach-lach“. Da kommt also der Nürnberger SPD-Bürgermeister mit seiner von uns frei erfundenen Gerechtigkeit ziemlich billig davon. Somit wird der große Nürnberger-Entsorgungs-Prozess ausschließlich für die AfD zu einem Super-Gau-Land. Also wenn das nicht (un)demokratisch ist, was dann?