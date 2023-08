Wertewesten träumt von innerafrikanischem Blutbad

Bad Ballerburg: Demokratie ist nur gut und funktionell, wenn sie sich nach den Vorgaben des Wertewesten vollzieht, ansonsten kann sie nichts taugen. Dieses edle Prinzip von indirekter Demokratie, durch garantierten Ausschluss der Masse und Überlassung der Entscheidung an Korrumpierte und Parteien möchte man selbstverständlich auch auf dem schwarzen Kontinent realisiert sehen, quasi als stillschweigende Verlängerung der glorreichen kolonialen Zeit, ganz zum Wohle der noch nicht ganz so fortschrittlichen Bevölkerung dort. Das waren die Zeiten, zu denen man noch hemmungslos alles außer Landes schaffen konnte was Wert hatte. Das scheitert zunehmend am Selbstbewusstsein der Afrikaner, dieser Prozess muss dringend gestoppt werden.

Im Niger wurde einmal mehr so eine dem Westen wohlgesonnene Regierung vom eigenen Militär weggeputscht. Und schon kennen die Sorgen bei uns keine Grenzen mehr. Ein direktes militärisches Eingreifen scheidet inzwischen aus. Das sähe zu plump aus und könnte die Afrikaner glauben machen, sie seien immer noch Kolonien. Faktisch ist das zwar zutreffend, aber die politische Geschicklichkeit gebietet heute diese Einflüsse etwas besser zu kaschieren.

Käufliche Krieger sind die besten Krieger

Was bietet sich da mehr an, als das man die Afrikaner (die ihre persönlichen Pfründe etwas mehr im Blick haben) zu motivieren sich gegenseitig für die edlen Ziele der alten Kolonialisten zu massakrieren? Will sagen, die bislang noch dem Westen ergebenen und gut korrumpierten Nachbarländer könnten jetzt im Sinne des Westens ein zweckdienliches Gemetzel im Niger veranstalten, natürlich für Freiheit und Demokratie. Das wäre, soweit es funktioniert, eine wunderbare Blaupause für ganz Afrika. Warum sollten Stellvertreterkriege nur in der Ukraine, Nahost oder andernorts privilegiert ausgetragen werden? Die afrikanischen Menschenmassen lassen sich wenigstens genauso gut verheizen.

Letztlich gilt es wichtige Rohstoffe im Niger für den Westen zu erschwinglichen Konditionen verfügbar zu halten. Preiserhöhungen kann man für gewöhnlich dadurch ausschließen, dass man in den betreffenden Ländern dafür sorgt, dass erstens willfährige Leute an der Regierung sind und andererseits, dass man dauernde Unruhe stiftet, weil dann die jeweiligen Machthaber schneller bereit sind die eigenen Ressourcen zu verschleudern. Das Prinzip ist ziemlich simpel und kann bei diversen, wohlmeinenden „Think-Tanks“, die sich mit Machterhalt befassen, abgekupfert werden.

Wertewesten wird ECOWAS auf die Blutspur bringen

Der Westen reibt sich bereits zaghaft die Hände, da die ECOWAS-Staaten Bereitschaft gezeigt haben im Niger wunschgemäß das Blut strömen zu lassen, wenn dort nicht sofort wieder westliche Werte zur Geltung gebracht werden. Mit Diktaturen kann man zwar andernorts gut zusammenarbeiten, aber nicht soweit selbige nicht zu korrumpieren sind. Das Militär-Regime, welches sich aktuell im Niger an die Macht geputscht hat, vertritt eher einen Kurs der weniger „westfreundlich“ ist und sich etwas revolutionärer gibt, ähnlich wie Donald Trump in den USA mit seinem Slogan „America first“. Sowas dürfen Afrikaner natürlich nicht, weil ihnen Afrika gar nicht zusteht.

Mit etwas Sachverstand und Liebe zum Detail könnte sich der Niger entscheidend verbessern, bei den Ressourcen die es hat, wenn da nicht die „freundlichen Staaten“ wären, die lieber alles fast geschenkt hätten und darauf bestehen, dass insbesondere die Rohstoffe demokratisiert und liberiert zu sein haben.

Libyen ist übrigens ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie man Ambitionen afrikanischer Länder und Führer im Keim erstickt, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Unter Muammar al-Gaddafi ging es den Libyern verhältnismäßig gut. Dank des Wertewestens konnte das Land wieder in die Steinzeit zurückgebombt werden, was sogleich die Rohstoffe aus diesem Land drastisch verbilligte. In Libyen legte allerdings der Wertewesten noch selbst Hand an. Genau das, was man nun im Niger zu vermeiden sucht, um das eigene Image nicht noch weiter zu ramponieren.

Bei innerafrikanischem Blutbad kann man gelassener zuschauen

Jetzt wird jedem Betrachter der Situation schnell klar, warum es besser ist, wenn sich die Afrikaner gegenseitig für Freiheit, Demokratie und westliche Werte massakrieren. Da können wir uns getrost an den Grenzen positionieren und drauf warten dass die Rohstoffe wieder verbilligt aus diesen Ländern herausquellen. Besser geht es nicht. Im Moment ist der Wertewesten stark damit beschäftigt die ECOWAS-Führer in diese Richtung zu manipulieren motivieren. Wie auch immer das nun vonstatten geht, durch gute Worte oder mit viel Geld. Wichtig ist, dass nur Afrikaner Afrikaner umbringen.

Das jetzt an der Macht befindliche Regime im Niger hat zwar schon angekündigt, dass es sich maximal 3 Jahre mit der Regierung aufhalten wollte, aber so lange kann der werte Westen nicht auf günstigere Rohstoffe warten. Deshalb muss die blutige Option zum Zweck der Wiederherstellung der Demokratie nach westlichem Vorbild forciert werden. Der Westen weiß sehr genau welche Auswirkungen es auf die Rohstoffpreise hat, wenn man das Militär den Staat über diesen Zeitraum gewähren lässt, dass hernach das Land selbst wieder die Kontrolle darüber hat.

Das ist einfach nicht hinnehmbar. Da wollen wir mal hoffen, dass die ECOWAS-Führer korrumpiert genug sind, dass sich die Demokratie schnellstens und wenn es sein muss auch blutig, im Niger wieder ihren Weg bahnt. Ziel ist es, postwendend wieder käufliche Gestalten an der Spitze des Niger stehen zu sehen, dann erst ist die Welt wieder in Ordnung.