Insgesamt ist China immer noch viel ärmer als die USA oder Europa, da beißt keine Maus den Faden ab und passende Statistiken kann man an jeder Ecke dazu finden. Eine „Verwestlichung“, von der hier einige Protagonisten träumen, wird es zumindest in der erträumten Form nicht geben. Beim wertvollsten Wirtschaftsindikator – dem Optimismus – übernahmen die Chinesen jedoch die Führung. Chinesen sind derzeit die optimistischsten Menschen der Welt.

Warum ist das so und wenn ja, warum hören wir nichts davon?

Die Nachrichten in unserer Medienblase machen deutlich, dass China seine Bürger fast ausschließlich durch Kameraüberwachung und ein Sozialkreditsystem kontrolliert, während wir uns hier noch gemütlich bis nichtsahnend mit Elfbar Elfa Pod das Leben schöndampfen. Das in den meisten westlichen Medien berichtete System wurde in einer bestimmten Provinz getestet und funktioniert dezentral. In verschiedenen Versuchen wurden Informationen über die Bürger gesammelt und für das Verhalten wurden Punkte verteilt. Ähnlich wie bei uns im Straßenverkehr. Einige Systeme haben jedoch nicht funktioniert, sodass das Projekt teilweise abgebrochen wurde oder nicht mehr umgesetzt wird.

In den bisherigen Pilotprojekten suchte man nach Informationen, um eine öffentliche Schuldner-Datenbank, eine Art Schufa für Kredite von der chinesischen Volksbank zu gründen, denn tatsächlich gibt es diese Strukturen, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen in China noch nicht. Demnach hat China in diesem Punkt gegenüber dem „freien Westen“ noch ein wenig Überwachungs-Nachholbedarf.

Während der Pandemie waren die Corona-Maßnahmen in China sicherlich mehr als unglücklich – aber sie unterschieden sich nicht sehr von denen in Australien. Die westlichen Medien ließen schnell erkennen, wie human die deutsche Regierung dagegen war. Es wird auch nicht erwähnt, dass ein großer Teil der Bevölkerung den Regeln diesen Regeln zugestimmte, weil viele glaubten, dass es in Wuhan einen Biowaffenangriff stattgefunden hat.

Allerdings brauchte es nur einen kleinen Protest im Jahr 2022, und alle Maßnahmen wurden sofort aufgehoben. Kaum eine andere Regierung auf der Welt führt so viele Meinungsumfragen durch wie die chinesische Regierung. Es wird nicht nur zugehört, sondern auch umgesetzt. Der Grund für dieses Verhalten liegt in der tiefen Überzeugung von Konfuzius.

Die Lehre des Konfuzius

Die Lehre des Konfuzius umfasst somit im Wesentlichen eine Sammlung von Verhaltensgrundsätzen und moralischen Vorschriften. An erster Stelle steht die Wohlfahrt des Menschen und seine Einbindung in Familie, Gesellschaft und Staat. Das Grundmotiv des Konfuzianismus – und des philosophischen Denkens der Chinesen ganz allgemein – besteht im Streben nach Harmonie, in der Wahrung des Gleichgewichts und im Einklang von Mensch und Natur und dem Streben nach die richtige Gestaltung des Lebens durch Selbstvervollkommnung, Sittlichkeit und Disziplin. Hohe Positionen werden nur mit Personen besetzt, die sich auch im wahrhaftigen Leben, wie im Beruf hervorragende Leistungen erbracht haben und permanent an ihrer eigenen persönlichen Vollkommenheit arbeiten.

Der Habecksche Ansatz

Somit ist der Habecksche Ansatz, den er bei Precht kundtat und seine Sicht auf China, insofern falsch, da er das System nicht verstanden hat. Das chinesische System, welches er gerne umsetzten möchte, müsste bereits an der Personalie Habeck selbst scheitern, denn sein Lebenslauf würde in China nicht einmal für den Posten als Minister für Nippes reichen.

Das Glück der Chinesen

Achthundert Millionen Menschen sind der Armut entkommen. Nicht nur, dass die Einkommen innerhalb der Familien drastisch steigen, auch die Söhne verdienen mehr als ihre Väter. Damit steigen auch die Erwartungen, insbesondere bei der wachsenden Mittelschicht Chinas. Wie in den Vereinigten Staaten, inzwischen aber auch in Europa herrscht selbst in China immer noch eine große Kluft zwischen Arm und Reich – da laut Angaben fast 500 Millionen Menschen oder etwa 40 Prozent der Bevölkerung immer noch in Armut leben.

Aber: Früher stellte China einen Großteil der Armen der Welt. Mittlerweile macht sie einen Großteil der Mittelschicht der Welt aus und der Glaube an den chinesischen Traum lebt.

