Die Ammenmärchen des Jahrhunderts

Ich werde das Gefühl nicht los, daß wir alle wie kleine Kinder behandelt werden und uns pausenlos Ammenmärchen zum Einschlafen erzählt werden. Nein, es handelt sich nicht um die Grimms-Märchen sondern um die Transatlantischen Horrorgeschichten, die uns der weise alte tattrige Mann aus Washington als Bettgeschichte einflüstert.

Seine naiven hörigen Kinder wie Klein-Olaf, Klein-Annalena oder Klein-Frank-Walter spitzen die Ohren und lassen sich einlullen. Ihre Lügengeschichten erzählen sie den Medien, die diese unterwürfig und ohne Hinterfragung eins zu eins übernehmen und fortan als die absolute Wahrheit an den Mann oder die Frau bringen. So funktionieren Mythen und vor allem Religionen, die ihre Dogmen als Offenbarungen Gottes verkünden. Die Eckpfeiler der haarsträubenden erfundenen Flunker-Narrative lauten wie folgt:

Beginn des Ukraine-Krieges

Nach westlicher Zeitrechnung gilt der 22.2.2022 als Eckdatum für den Beginn des Ukraine-Krieges, der von Teufel himself auf die Welt gebracht wurde. Das wahre Datum für den Beginn des Krieges ist der von den USA und seinen Geheimdiensten finanzierte und inszenierte Regimewechsel in Kiew von 2014. Denn die Bevölkerung im Donbaß hatte dagegen Einwände und wehrte sich. Die dortigen Verbände der ukrainischen Armee wechselten die Seite lund gingen gegen die Okkupanten vor. Seitdem werden sie Rebellen genannt. Von diesem Zeitpunkt an bombadiert und terrorisiert das Kiewer Regime die dortige Bevölkerung rücksichtslos.

Reklame für den besseren Zweck In eigener Sache: Wieder lieferbar!

Jetzt mitmachen und Infos unter die Leute bringen! Über einen Klick auf das Bild direkt in den Shop … oder hier den Artikel zum Flyer lesen. 6 Seiten A4 Falzflyer ✔️Zerstörung der Medienglaubwürdigkeit ✔️ Aufklärung über Manipulationspsychologie ✔️ Argumente gegen eine Pandemie ✔️WEF-Aufklärungsarbeit

Verursacher des Ukraine-Krieges

Jetzt haben wir den eigentlichen Beginn des Krieges ausgemacht. Der Verursacher und Kriegsverbrecher ist die Kiewer Regierung. Diese besteht allerdings nur aus US-Marionetten, wobei gleich drei Minister US-Bürger waren und zu diesem Zweck von heute auf morgen die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielten. Der Schuldige, der Verursacher und der Täter waren folglich nicht Rußland sondern die westlichen Hegemonisten.

Historische Auslöser des Krieges

Ich erinnere an die Beendigung des Kalten Krieges und den Zusammenbruch der Sowjetunion, die die hístorischen Chance einer Verständigung zwischen Rußland und der USA/NATO bot. Diese wurde in der Folge von der westlichen Seite jedoch in sträflicher Weise abgeschmettert.

Am 31. Januar 1990 in der Evangelischen Akademie in Tutzing hat sich der damalige deutsche Außenminister Genscher zu dieser Thematik geäußert. Seine Rede enthielt die an die Nato gerichtete Forderung, eindeutig zu erklären,

„was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben“.

Diese Sicherheitsgarantie sei für die Sowjetunion bedeutsam, denn der Wandel in Osteuropa und der deutsche Vereinigungsprozess dürften „nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen führen“. Genscher führte zudem aus, das Gebiet der DDR solle nicht in die militärischen Strukturen der Nato einbezogen werden – da dies wegen zu erwartender Widerstände der Sowjetunion die Einigung blockieren würde. Aufgrund des in den Folgejahren vom Westen wieder aufgebauten neuen russischen Feindbildes wurde die eigentlich obsolete NATO nicht als Verteidigungs- sondern als Angriffspakt neu formiert und aufgerüstet. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den überaus einflußreichen amerikanischen Politikberater mehrerer US-Präsidenten Zbigniew Kazimierz Brzeziński . Dieser hat das wichtiges Politdogma der USA begründet. Es lautet

Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft (englischer Titel: The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 1997). Ziel ist es, „im Hinblick auf Eurasien eine umfassende und in sich geschlossene Geostrategie zu entwerfen“. Die Vereinigten Staaten als „erste, einzige wirkliche und letzte Weltmacht“ nach dem Zerfall der Sowjetunion müssten ihre Vorherrschaft auf dem „großen Schachbrett“ Eurasien kurz- und mittelfristig sichern, um so langfristig eine neue Weltordnung zu ermöglichen. (Wikipedia)

Mehr braucht man eigentlich nicht zur Historie des Stellvertreter-Krieges der USA in der Ukraine gegen Rußland zu sagen. Der Schlachtplan der USA ist seit Jahrzehnten für jedermann sichtbar auf dem Tisch.

Ammenmärchen von der „Annexion“ der Krim

Im Jahre 2014 entschloß sich die Russische Föderation aufgrund des aggressiven Vorgehens der Kiewer Truppen, wieder auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit der Krim zu Rußland zu pochen. Auf der Krim lebten schon immer in der Mehrzahl Russen. Niemand weiß ganz genau, warum der damalige sowjetische Regierungschef ukrainischer Herkunft Nikita Chruschtschow 1954 die im Krieg schwer zerstörte Halbinsel Krim der Ukraine übergab. Die Krim besaß jedoch seitdem in der Ukraine den Status einer unabhängigen Republik. Aufgrund eines international überwachten Referendums haben die Bewohner der Krim demokratisch mit einem Votum vonm 96,7 % für die Wiedereingliederung nach Rußland gestimmt.

Warum diese legitime Aktion vom Westen als Annexion verurteilt wurde, das wissen nur die dem imperialistische Wohl der USA verpflichteten westlichen Politiker. Jedenfalls stellte sie den Anfang von nie dagewesenen Wirtschaftssanktionen dar, die sich in der Folge jedoch als reinen Bumerang erwiesen und nicht nur die deutsche sondern auch die internationale Wirtschaft schädigten – außer der des Profiteurs USA.

Situation in der Ukraine im Februar 2021

Aufgrund der Bestrebung Rußlands, die Regionen in der Ost- und Südukraine, die mehrheitlich von Russen oder russlandfreundlichen Menschen bewohnt werden, mit einen Referendum entscheiden zu lassen, wo ihre Zugehörigkeit in Zukunft sein sollte, wurde ein Votum zugunsten Rußlands erzielt. Daraufhin hat das Kiewer Regime eine militärische Offensive begonnen mit der Absicht, die gesamten abtrünnigen Gebiete einschließlich der Krim zu erobern. Dies konnte die russische Führung wegen der Wahrung der Interessen der Mehrheit der Bevölkerung nicht hinnehmen. Dies war der eigentliche Anlaß für Rußland, militärisch zu intervenieren.

„völkerrechtswidriger Angriffs-Krieg“

Aufgrund der oben geschilderten und nachweisbaren Fakten ist der Vorwurf des Westens, daß Rußland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Krieg vom Zaum gebrochen hätte, völlig aus der Luft gegriffen. Es handelte sich um einen Verteidigungskrieg, der vom Westen seit vielen Jahren provoziert, vorbereitet und erzwungen wurde.

Vergleichbarkeit der NATO- und US-Kriege

Erstens einmal ist es wegen der Ignoranz des Westens, die in der Vergangenheit geführten ungerechtfertigten Angriffskriege der NATO und vor allem der USA, nicht als völkerrechtswidrig anzuerkennen, ein Unding, Rußland aus dem Glashaus heraus zu beschuldigen. Insbesondere auch deshalb, weil die westlichen Angriffskriege brutal als Flächenbombardement und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung mit der Folge von Millionen von Opfern geführt wurden. Eine derartige menschenverachtende Strategie kann man Rußland im Ukrainekrieg nicht nachsagen.

Zweitens gibt es einen noch wesentlicheren Unterschied. Die US- und NATO-Kriege dienten alle profitorientierten oder geostrategisch motivierten Interessen. Ein Angriff auf die kriegführenden Länder und damit der Verteidigungsfall hat niemals stattgefunden. In Fall des Stellvertreter-Krieges, den die USA in der Ukraine gegen Rußland führt, haben wir es mit einer komplett anderen Ausgangslage zu tun. Denn die USA und seine Vasallen (mit an der Spitze Deutschland und seine Kriegsfanatiker wie Baerbock, Habeck und Scholz) haben ganz offiziell Rußland den Krieg erklärt mit der explizierten Absicht, Rußland zu ruinieren, es zu zerstören, um es von den westlichen Konzernen ausplündern und filettieren zu lassen. Rußland besitzt daher allen Grund, sich militärisch zu wehren. Es wäre für die russische Führung unverantwortlich gewesen, nicht entsprechend zu reagieren.

Die „Wahrheiten“ der Geheimdienste

Mit der größte Treppenwitz der Geschichte ist die Vertrauenswürdigkeit des Westens und seiner „kritischen“ und „objektiven“ Medien, sich auf die Aussagen von Geheimdiensten zu verlassen. Da lachen doch die Hühner: Geheimdienste sind doch nur dazu erschaffen worden, zu lügen, abzulenken und die wahren Interessen ihrer Geldgeber zu verschleiern. Wie kommen also unsere Massenmedien auf die Idee, ausgerechnet diesen notorischen Lügnern Glauben zu schenken? Ich erinnere nur mal an die Farce der Auslösung des Irakkrieges, die auf einer einzigen unverschämten Lüge beruhte, mit der sich die USA bis heute die Rechtfertigung verschafften, willkürlich gegen alles und jeden global zu intervenieren, was sie als „terroristisch“ einstufen.

Jeden Tag werden uns ungefragt von allen mögliche Medien Behauptungen von Geheimdiensten aus der USA, GB oder Deutschland zugesteckt, die nicht die Spur einer Beweisgrundlage besitzen, aber uns trotzdem quasi als ultimative Recherche angebiedert werden. Heute habe ich fast einen Lachkrampf gekriegt, als mir die Erkenntnisse des „litauischen Geheimdienstes“ zum Ukrainekrieg aufgedrängt wurden. Die amtlichen Kiewer Verlautbarungen kann man genau so in die Tonne kloppen. Beliebt als „kompetenter“ Informant ist auch der britische Geheimdienst. Da kann man eher daran glauben, daß die FDP die Steuern für Reiche erhöhen oder Privatisierungen abschaffen will, als daß in diesen Verlautbarungen nur ein Fünckchen enthalten ist.

Die große Horrorvorstellung aller westlichen Demagogen

Falls nur ein einziger dieser erlogenen und an den Haaren herbeigezogenen Argumente entfällt, die ich in meinem Beitrag analysiert habe, dann bricht das gesamte Kartenhaus zusammen. Denn sie sind alle auf Sand gebaut und entbehren jeglichem Wahrheitsanspruch. Verkehrte Welt! Daher ist leicht vorstellbar, daß sich die westlichen Verantwortlichen des globalen Desasters wie der Teufel vor dem Weihwasser fürchten, daß die Mehrheit der Menschen ihre Lügen durchschaut.

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe